一隻蝴蝶不知怎麼地飛到樓道的走廊裡來了。對牠來說，走廊似乎有些陌生，甚至局促，牠多次觸碰到牆壁上，似乎想趕緊飛離這裡。

這時已經入夏，天氣有點熱，走廊裡的玻璃窗大都打開了。可惜的是，蝴蝶飛了幾圈後，卻偏偏向著一扇緊閉的玻璃窗戶撲去。牠不知道，眼前這個世界正橫著一道無法穿越的障礙。

這是一隻非常漂亮的黑蝴蝶，墨黑的翅膀上嵌著幾個紅點，頭上兩道彎彎的觸鬚也烏黑烏黑的，非常精神。儘管牠的頭撞在玻璃上了，但還是不停地拍打著翅膀，貼著玻璃上下翻飛。還不時後退一下，攢足力氣向前衝去，試圖衝破這道看不見的藩籬。牠哪裡知道，這完全是一種徒勞。其實，牠只要換個方向或往回飛，就可以從另一扇敞開的窗戶、或是樓道的門口出去了。雖然一次又一次地碰撞在玻璃上，牠卻毫不退縮，讓人看了感到有些悲壯。

走廊裡來來往往的人不少，不過除了我以外，沒有人留意到這隻貼著玻璃苦苦掙扎的蝴蝶。即使有人偶爾看到了，一個如此渺小的生靈，恐怕也引不起多大關注。人們忙碌著自己的事，根本無暇顧及。或許對他們來說，這隻對著玻璃拚命揮動著翅膀的蝴蝶未免有些可笑。牠恐怕永遠也無法明白，為什麼窗外的世界明明在眼前，卻怎麼也到達不了？

我看著這隻掙扎不已的蝴蝶，心裡不由生出一絲憐憫。其實，我們在生活中有時又何嘗不是如此呢？明明眼前橫著一道無法跨越的障礙，卻視而不見，或是根本就看不見，直到碰得頭破血流，也懵懵懂懂地不知原因。很多時候，我們比這隻蝴蝶也好不到哪裡去。我突然想到「莊周夢蝶」的故事。塵世中，人和蝶的界線原本就不是很清楚。

我走上前去，順手輕輕打開了那扇玻璃窗。蝴蝶面前的障礙突然間沒有了，牠一頭衝了出去，竟然有些失衡，但是翅膀拍了幾下後，便調整好了。牠歡快自由地飛著，享受著春光的溫暖。

對我來說，打開這扇窗戶實在太容易了，我很樂意為這個渺小的生靈盡一點綿薄之力，儘管牠永遠都不會知道眼前這道障礙突然消失的原因，但這並不重要。看著上下翻飛的蝴蝶，我突然感到，當我打開這扇玻璃窗時，自己眼前的世界也寬闊了許多。

在莽莽紅塵中，我們又何嘗不是一隻渺小的蝴蝶呢？當我們困惑於眼前那道無法看見的障礙時，會有人來為我們順手打開那扇窗戶嗎？（寄自江西）