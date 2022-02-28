清蒸糟滷鯧魚。（崔淼淼．圖片提供）

莊子《逍遙遊》裡說：「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。」不知北冥是否真有這樣一條身長不知幾千里的巨魚「鯤」，但我確知北海有魚，有數不盡的滋味鮮美的海魚。此北海非彼北海，既不是廣西的北海，也不是江浙的北海，更不是京城的北海，而是遼南渤海一隅的北海，夾在萊州灣與太平灣之間。

北海的地理位置得天獨厚，適宜的海水鹽度和溫度以及洋流的規律迴圈，讓海鮮成了這裡一年四季不間斷的豐厚饋贈。吃法也花樣繁多：黃蜆子湯、鮁魚餃子 、三鮮燜子、海菜包子、鹹魚餅子、水煮皮皮蝦、白灼大蝦、酸菜燉海蠣子、粉絲烤扇貝等等。在所有的海味當中，魚類是不可或缺的主角，有鮁魚、梭魚、帶魚、鱠魚、青魚、鯛魚、鯧魚、海鱸魚、黑頭魚、鴉片魚、老闆魚、黃花魚、小黃魚等五十二種之多，幾乎到了無魚不成席的程度。

最有特色的海魚吃法當屬鮁魚韭菜餃子了，是響噹噹的地方美食 。菜市場的魚攤子上一年四季都能看到鮁魚閃著幽藍的海洋光芒成堆出售，用鮁魚燉粉條也是一道珍饈美味，不過比起鮁魚韭菜餡兒的餃子就只能甘拜下風了。俗話說：「初春早韭，秋末晚菘。」韭菜最好用初春的頭道韭菜，切成細末備用。然後，將新鮮鮁魚那厚實緊致的魚肉片下來，剔除細刺、刮盡魚皮，用刀背剁成魚泥備用。傳統的做法需要加入剁碎的肥肉丁提味，這是最正宗的做法，口感潤滑豐醇；不過有人嫌棄肥肉油膩，就用雞蛋 清代替，口感也絲毫不遜色。最要緊的步驟是將春韭末和鮁魚泥順時針不停攪拌，直到打出粘稠的漿糊感，只需加入鹽和蔥薑水就可以動手包餃子了。

我喜歡吃剛從鍋裡撈出來冒著滾燙熱氣的餃子，那是與時間賽跑的美味，一分鐘之後，熱氣漸漸散盡，餃子的美味程度也隨之下降；講究的老食客們吃的就是那滾燙的第一口鹹鮮，甚至不惜將嘴唇和舌頭燙出燎泡。老饕們還一定會配上山西老陳醋，那滋味真是割耳朵都不知道。若是這時有人用鮁魚韭菜餃子蘸醬油而不是蘸老陳醋，肯定會招來老食客的嘆息聲，甚至會被嘲笑不懂美味。這不是口味刁鑽，而是對鮁魚韭菜餃子的極致推崇，實在不忍心暴殄天物。

有一種魚本身模樣奇特蠻橫，在北海裡招搖過市，像極了一方惡霸土豪，它有個挺世俗的名字：「老闆魚」，學名叫做「孔鰩」。這魚扁平四方、肥頭肥腦，還托著一條細長的尾巴，像極了愛耍酷、愛擺造型的明星大腕。這魚的吃法很尋常，不用和時間賽跑，只要一把寬粉和一塊豆腐就可以燉成絕世美味。而八角、大蔥和香菜在這中間也扮演了至關重要的提味角色，另外再加入少許老抽、生抽和鹽，一點點雞精，那鮮美的滋味令吃過的人都忘不了。濃郁醬香的湯汁裡面時隱時現躺臥著晶亮彈牙的寬粉，豆香濃厚的老豆腐吸飽了褐色的魚湯散落在魚肉四周。那魚皮膚極厚，充滿了膠原蛋白的豐盈口感，魚肉嫩滑鮮甜，魚骨晶瑩仿若白水晶，咬在嘴裡咯吱作響。若再放上幾個紅色朝天椒點綴，讓鹹鮮中帶著絲絲辣意，再配上一碗雪白的五常稻米飯，便是人間至味清歡。

俗話說：「梭魚頭，鮁魚尾。」皆言這二者是數一數二的美味。其實，這句話還有一層更深的含義，指的是一年當中春夏兩季最先捕獲的、連美食家都要大快朵頤的梭魚，以及開海捕魚接近尾聲時所捕獲的肥到流油的壯碩鮁魚。鮁魚自然不再多說，對於梭魚北海當地人更喜歡清燉、醬燜或者紅燒。北海人在天氣寒冷的冬季，用東北特產的豆瓣醬，加上蔥薑蒜、醬油八角一起用豬油爆出香味，下入切成段的肥梭魚烹煮，用農家大鍋灶燜上一大鐵鍋的梭魚，再沿著鍋邊貼一圈玉米麵餅子，扔進一大把土產的粉條，咕嘟嘟地燜上半天。等掀開大鍋蓋時，一股醬香濃郁的熱氣撲面而來。燉足了火候的梭魚十分入味，這是東北大鍋灶台柴火煮魚的傳統醬燜路數。清燉也好吃到不行，只需要先將梭魚兩面煎成金黃色，加入料酒生抽和各種香料，注入冷冽清澈的井水小火慢燉，一大鍋乳白色泛著油星的清燉梭魚就完成了。最下飯的做法要數紅燒了，定然少不了糖和老抽提鮮增色，在蠔油和料酒的美味加持之下燒足了火候，油亮豔麗的紅燒梭魚就做成了，簡直可以稱得上是「下飯神器」。

有人買魚一定要買最貴的黃花魚，似乎除此之外其他魚都不叫魚。我卻偏愛平易近人的大青魚，那帶著菜市場裡最尋常的人間煙火氣，閃耀著靛藍色的晶亮光澤，色彩和觀感堪稱油畫，滋味絕佳。我愛吃大青魚，尤其是帶著豐美魚子和魚肝的大青魚，和薑蔥一起入鍋烹煮，加入適量蠔油、生抽、老抽和鹽小火慢燉，火候足時它自美。盛盤撒入碧綠的香菜和蔥花、切上幾片潔白的蒜片，舀一勺濃稠鮮美的魚湯澆在雪白的米飯上，或者撕下幾片勁道的筋餅扔進魚湯裡浸泡，都可吃得唇齒留香。

若是喜愛用油煎炸的魚料理，可以用北海特產的帶魚。關於這種魚，有另外一種本地叫法，喚作「刀魚」，不過並非長江時鮮裡的江刀魚，而是產自北海的海刀魚，因其體型細長銀白、酷似寶刀出鞘而得名。這種帶魚在冬季時格外受歡迎，每家每戶都有自己的烹飪方法，最常見的是茼蒿豆腐燉帶魚、油煎帶魚。油煎帶魚更勝一籌。在北方寒冷的冰雪之夜，用濃郁的菜籽油慢慢煎炸著一鍋銀白細長的帶魚，那香氣可以飄過幾條街，讓聞到的人饑腸轆轆。這種海產帶魚刺少肉嫩，因而老少皆宜，當經過滾油高溫煎炸後，連魚刺都酥脆芳香，帶著濃郁的海鮮氣，配上稀粥、饅頭、鹹菜，最是可口。

除此之外，還可以油煎鯧魚，搭配東北特有的玉米格子粥，再來上一盤韭菜炒雞蛋或者家常豆腐，就是冬季長夜裡最好的熱量來源。不過，鯧魚最妙的吃法當屬加入糟滷清蒸，帶著最清新的原始海洋之鮮，加上糟滷醇厚的滋味，最是一道養顏開胃的珍饈。

最家常的海魚料理當屬鹹魚餅子，就著大蔥蘸豆瓣醬，就是最普通不過的北海農家菜。這鹹魚可以選取肉厚的鮁魚、鯧魚之類，完全看個人的口味偏好，擼上海鹽醃製後在陽光下曬成軟硬適度的魚乾，然後用溫水清洗泡發，放入油鍋中煎炸至金黃色，帶著滋啦作響的聲音盛入盤中。這菜屬於正宗的膠東魯菜，隨著百年前闖入關東的腳步流入東北，在東北各處頗受歡迎，北海也不例外。這菜必須和玉米麵餅子以及蝦醬一同食用，才是地地道道的漁家風味。

北海的魚產之多，縱使說上三天三夜恐怕也說不完。這些年海邊紛紛辦起了帆船和休閒度假村，漁民們也開始搞起漁家樂。吃過海鮮之後，迎著海風在沙灘上散步，就會看到那尊佇立在海風中的將軍石，靜靜凝望著海上三三兩兩打魚歸家的漁船。行走在北海水清沙幼的細灘之上，嘴裡回味著各式各樣海魚的鮮味，心底暗思：一方水土養一方人。北海的魚鮮味時常在夜深人靜的瞬間勾起遠行人的回憶和繾綣不盡的鄉愁。但願天地日月長，無風亦無浪，親人皆平安，年年有魚味。（寄自喬治亞州）