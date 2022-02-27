黛安∕圖

舉目遠眺，窗外風景早已換裝，秋季油畫般的森林遠景被雨霧襯托出無限厚重的氣質。

在醫院寬敞明亮的大廳裡，橘黃色沙發上正坐著幾位訪客，對面半腰高的桌台上綻放著一排白色馬蹄蓮。門口依然設崗測體溫，發口罩，登記名單，嚴控流動人員。

一大早、當我走進三號病房時，只見病人披頭散髮地躺在床上，烏黑凌亂的長髮沿著白色的枕頭攤了一大片。年輕女人面色黑黃，半睜著雙眼，陽光透過玻璃窗熱情地灑滿她豐滿的胸脯上。

我以專護的身分介紹自己時，病人似聽非聽，眼光冷漠呆滯游離。

據病情報告，這是一位雙手手腕有明顯刀痕的自殺未遂者。她那兩隻手腕被棉紗包裹得鼓鼓地，還滲著血跡。因印度 裔名字繁長，得到病人首肯，我以第一個字母「T」稱呼她。她在醫院其他部門已經住了三天，今天剛剛轉入我們病區。

我們相繼測過她的生命跡象（vital signs），驗血驗尿，進一步確定T身體一切正常。整個上午她看電視、吃飯、在樓道兒轉圈，並沒有情緒不良跡象，一切都在掌控之中。

到了中午，病人突然變得焦躁不安起來。她從床上騰然蹦起，在病房裡不停地走動。她又轉身掀開枕頭底下，抽出一條又破又髒的白灰色小毛毯，沿著窗框從上到下不停擦拭，擦了幾個回合後，又轉身拉開自己的小行李箱，從裡面抓出一套衣服往身上套。

憑多年經驗，我只能順著病人，任其繼續做無關緊要的事情，只要她不再有自殘和自殺的舉動。

下午護士長給病人打了鎮靜劑，她稍微睡了一會兒後，平靜了許多，T那雙美麗的大眼睛回過神來，彷彿換了個人似的。

我們的交流漸趨正常，她又要求給先生通電話。

我解釋說：「像你的情況，按規定，沒有醫生的指令是不可以自行與家人通話的。」

她滿臉狐疑地望著我。

我又解釋：「你的病情不允許再受刺激，萬一你先生的哪句話刺激到你，對治療非常不利。」

Ｔ不住地點頭表示理解同意，並一個勁兒地說：「對不起，對不起，真對不起！」她有些激動，滿臉通紅。

每周我們醫院都有憂鬱症 患者求醫，醫院對這類患者有嚴格的管理治療制度。凡是有自殺傾向的病人，進病房前，他們的手機、電腦等私人物件均被暫時保管，連病房內的原有電話、浴簾也被撤下來。換言之，病房裡有可能用來自殺的物件全部收起來，餐具也只能採用塑膠製品，並指派專人一對一護理。

我只要稍微鬆懈下來，T便又老調重彈地穿上衣服往外就走。我柔聲細語地解釋，並擋住她的去路，換來的是她冷漠的一眼，緊接著她「哇」地一聲大哭起來，轟動一側樓層。

醫護們聞聲蜂擁而至，以為發生了什麼大事。護士長問明情況之後，驅散人群緊閉房門。

幾分鐘過後，我將紙巾盒遞給病人，還擰了條熱毛巾給她擦臉。這時T抬頭凝視著我，情緒慢慢緩和下來。

窗外的餘暉映紅了半個玻璃窗，住院醫生和心理醫生相繼來查房，T又像正常人一樣回答著醫生們提出的所有問題。

她與丈夫帶著個兩歲大的女兒，一家三口租房住在西雅圖東邊。疫情 前一年，他倆才從印度新德里以技術移民來到美國。因受疫情影響，她一直沒有找到專業對口的職業，一個堂堂博士在家照顧孩子，心裡滿是委屈。她先生做IT工作，平時也比較繁忙，加之Ｔ的父母兄弟姊妹都不在身邊，也沒朋友訴苦，稍不順心，夫妻倆就會為生活瑣事爭執。

這次兩人就因為要不要給住在印度的女方父母寄錢、寄多少而吵了起來。T告訴我，兩人吵完架，老公就躲進了睡房，「砰」地關了門。剎那間她覺得這樣活著真沒意思，腦子一熱就直接衝到廚房拿了小刀直奔樓下浴室，躺在浴缸裡割腕自殺。

很巧，女兒嚷著要吃飯，找不到媽媽就哭起來。她先生這才覺得情況不妙，樓上樓下挨個房間找她，發現老婆躺在樓下浴缸裡割腕了。他立刻先給急救中心打電話，然後把她從浴缸裡拖出來，緊急包紮了傷口。救護車五分鐘後就到達家裡，急速奔往醫院搶救。如果當初她老公粗心大意，沒有及時發現她的情況，估計她早就一命嗚呼了！說到這裡，T熱淚盈眶。

閒聊一兩個小時後，她的情緒漸漸穩定下來。我借機勸慰她：「人生事十有八九不如意，人也無完美之人，對自己對別人都要寬容。你要是每次遇到問題不試著去解決，次次都想自殺，哪有那麼多條命？又哪有給自己解決問題的機會與時間？」

去年，美國波士頓大學與三所醫學機構，聯合對社區上千名居民進行了調查，得出結論：在新冠病毒大流行和人們被隔離的情況下，抑鬱症焦慮症的發病率是以前的三倍。T是我們這周接受的第二位憂鬱症患者。

她茫然地摸著自己雙臂上的刀痕又問：「我這手腕會不會留下傷疤？」

「一定會有，就當成是粉紅刺青吧！」我故作輕鬆地回答，希望減少她的憂慮。

窗外的秋風吹拂著飄搖的紅葉樹枝，她坐到沙發頂端，趴在病房封閉的大玻璃窗上向外張望，並朝外揮手。我覺得奇怪，一問，她說看到自己的老公站在樓下。相隔幾十米，能一眼認出自己的老公，不容易呀！我湊過去向樓下眺望，還真看到有個人影在晃動。

T轉過臉，眨著滿含淚水的一雙大眼睛說，自己做錯了，當時就是一念之差要自殺，以後絕不會再發生此類事情了。

她神情憂鬱地嘟囔著：「自從這個事情發生後，醫院就有紀錄了，如今我不但不能和老公見面，也不能見孩子。等手腕傷口癒合後，我還得被送往特殊醫院進行心理治療。怎麼辦？怎麼辦？……」新一輪的憂慮又浮上她心頭。

經過向醫生請示，終於得到精神科醫生的允許，她可以與丈夫通話五分鐘。

她剛放下電話，就正經地對我說：「如果在印度，這就不算啥事，夫妻打架是常事，前腳從醫院進去，後腳就會讓回家了。」我順口說：「在中國也許會像在印度一樣處理，誰讓我們在美國呢？這裡醫院要對你負責，還要防患未然，杜絕後患。醫生判斷你患有輕度憂鬱症，需要及時藥物及心理治療。」

傍晚，待轉院的救護車來時，她被兩位年輕救護員用安全帶固定在移動床上推進電梯。

電梯門即將關閉的一剎那，她突然哭著喊我，請求我告訴救護員走急診室方向的大門。她想看她丈夫一眼，他已經在急診室大門外等了六個多小時了。

斜陽草木，景色宜人。我一直目送她被推出大門，只見她的男人撲向她，兩人如久別重逢的戀人般抱頭痛哭起來。

她沒有忘記回頭大聲對我說：「謝謝你！」

望著漸遠的車，我如釋重負，長長地舒了一口氣，彷彿自己也經歷了她的人生。衷心祝願她得到及時治療，早日康復，適應環境，回歸幸福家庭。

疫情蔓延的這兩年來，不僅人們的行動不同程度地受到限制，連親朋好友間也幾乎停止了正常社交活動。我所接觸的憂鬱症患者，病情原因各不相同。有接受不了戀愛分手及離婚出走的；有被父母遺棄而成長於收養家庭的；有新移民不適應新環境的；有受種族歧視留有心理陰影的；有單親家庭長大的孩子心理發育不健全的；有工作學習壓力太大承受不起的；也不乏經濟壓力太大崩潰的；還有一部分受不了病痛折磨又缺乏家庭關愛而自殺的老人；更有相當一部分生活在富裕家庭的少男少女，因父母忙於事業而缺失關愛的。種種個體各有不同情況，一旦遇上疫情，大家都被迫居家辦公、上網課、社交取消、生活圈縮小時，憂鬱症和焦慮症患者的人數便因此劇增。

送走T後，此時，又有一位只有十五歲的憂鬱症女患者被推進病房。她那兩條被自己用刀劃滿道道斑馬圖案的白腿露在被單外，格外引人注目。像她這樣生活在富有家庭，父母婚姻幸福的孩子又為什麼會憂鬱呢？又是一段發生在這個特殊時期的故事。

這次疫情也許是短暫的，而憂鬱症卻沒有盡頭，因為人生是那麼複雜多變，讓我們措手不及！

關愛自己，關愛他人，治癒別人的同時，也在治癒自己，讓自己更加堅強起來。希望疫情過後，我們能撥雲見日。

（寄自華盛頓州）