我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

與誰相約過周末：陽光、冬青、我

潘玉毅

周末吃過午飯，我將碗筷往洗碗槽裡一放，便踱步來到陽台。陽台上有一張桌子，一把椅子，還有層層疊疊不知凡幾的書籍。我身子一倒，靠於椅背之上，還未坐定，就伸出手，準確無誤地從書堆裡取出蘇滄桑的《紙上》。

自去年買來後，這本書我已經看了五、六十頁了，很是喜歡。中間因為要趕工作，停了一段時間。此時既得閒暇，便打算接著往下看去。書裡的文字很美，故事也很精采，看著看著，便入了迷。

晌午時分，屋外陽光很好，還有部分跑到陽台，將地面照得暖暖的，將紙張也照得暖暖的。這暖暖的感覺，讓人愈發不願挪動位置。然而，在日頭下看書，時間長了，眼睛會痠痛，於是，我將椅子換了個方向，面朝屋裡，背對陽光。

正讀到精采處，忽然發現有半個腦袋落於紙上，當我扭頭的時候它也跟著扭頭，當我低頭的時候它也跟著低頭。思索片刻，不由得啞然失笑，原來那是自己的影子。雖然如此，可我總覺得是陽光偷偷溜了進來，在蹭我的書看。

我將書合上，直起了身子，此時，一縷陽光斜斜地落於腳邊，一道風景正正地落入眼簾：離我兩米遠的地方，有一個藍色塑膠凳子，凳子上有一個白色塑膠花盆，花盆裡插著幾株冬青，無花無葉，只有枯瘦的枝條和稀稀落落的紅色果子，簡單而樸素，襯著邊上米黃色的窗簾，竟有一種別樣的美麗。

其實，我知道冬青才是近兩年的事情，但一見面，就彷彿見到了一位老朋友似地，有一種說不出的親近感。初見它時，就覺得它與那些大株的綠植不同，沒有蓊蓊鬱鬱的茂密感，也與那些嬌氣的落葉喬木不同，風一吹，簌簌地落一地。如果以人作比的話，它就好像一個乾淨又幹練的年輕人，既無富家子的紈絝，又無流浪漢的邋遢，清清爽爽，讓人生不出一絲反感來。

每次看到冬青，不是在花店，就是在網絡的朋友圈裡，只見有紅色的果實和褐色的樹枝，而無片葉綠色。曾有一度，我以為冬青的青不是指顏色，而有借指它的生命力。及至翻了些資料，我才知道，冬青竟是一種常綠喬木，而且它不似我們日常所見的那般低矮，成年的冬青樹甚至可以高達十多米，遺憾的是，未能有緣一見。

不過，這依然不妨礙我對冬青的喜歡。我對著它拍了兩張照片，將之發在朋友圈，配文為：「與誰相約過周末：陽光、冬青、我。」不一會兒，就收穫了許多點讚。想來，對於冬青的喜歡，大家都是相同的。還有一個叫藍藍的姑娘，估計是個愛花人，發了個憤怒的表情，叮囑我把花盆周邊抹抹乾淨。興許，在她的心裡，一個髒了的盆子與冬青是不配的吧。

我拿抹布細細地擦了擦。屋外，陽光正好，屋裡，冬青正好。此時，我的心情也剛剛好。（寄自浙江）

上一則

密西根籃球賽

下一則

風水輪轉

延伸閱讀

我愛加州之冬日

我愛加州之冬日
紐約客談／煤氣電費飆、物價漲 生活更艱難

紐約客談／煤氣電費飆、物價漲 生活更艱難
2經典包換新裝 FENDI重現時尚插畫家迷人色彩美學

2經典包換新裝 FENDI重現時尚插畫家迷人色彩美學
梵克雅寶迎新春 花瓣金光閃閃 動物胸針俏皮

梵克雅寶迎新春 花瓣金光閃閃 動物胸針俏皮

熱門新聞

求婚妙招

2022-02-20 02:01
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）

71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

2022-02-22 06:00

我的貴人

2022-02-22 02:00
景福門（東門）夜間燈光。（圖／台北市公園處提供）

東門陰晴（上）

2022-02-22 02:02
蘇珊2005年去泰國教英文，在慶祝中國新年的一個慶典上，她穿上中國傳統服裝留影。（思南．圖片提供）

在武漢教英文的蘇珊

2022-02-24 02:02
清晨薄霧中泛舟欣賞西班牙苔蘚。

流浪的髮絲

2022-02-19 02:02

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人