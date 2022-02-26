周末吃過午飯，我將碗筷往洗碗槽裡一放，便踱步來到陽台。陽台上有一張桌子，一把椅子，還有層層疊疊不知凡幾的書籍。我身子一倒，靠於椅背之上，還未坐定，就伸出手，準確無誤地從書堆裡取出蘇滄桑的《紙上》。

自去年買來後，這本書我已經看了五、六十頁了，很是喜歡。中間因為要趕工作，停了一段時間。此時既得閒暇，便打算接著往下看去。書裡的文字很美，故事也很精采，看著看著，便入了迷。

晌午時分，屋外陽光很好，還有部分跑到陽台，將地面照得暖暖的，將紙張也照得暖暖的。這暖暖的感覺，讓人愈發不願挪動位置。然而，在日頭下看書，時間長了，眼睛會痠痛，於是，我將椅子換了個方向，面朝屋裡，背對陽光。

正讀到精采處，忽然發現有半個腦袋落於紙上，當我扭頭的時候它也跟著扭頭，當我低頭的時候它也跟著低頭。思索片刻，不由得啞然失笑，原來那是自己的影子。雖然如此，可我總覺得是陽光偷偷溜了進來，在蹭我的書看。

我將書合上，直起了身子，此時，一縷陽光斜斜地落於腳邊，一道風景正正地落入眼簾：離我兩米遠的地方，有一個藍色塑膠凳子，凳子上有一個白色塑膠花盆，花盆裡插著幾株冬青，無花無葉，只有枯瘦的枝條和稀稀落落的紅色果子，簡單而樸素，襯著邊上米黃色的窗簾，竟有一種別樣的美麗。

其實，我知道冬青才是近兩年的事情，但一見面，就彷彿見到了一位老朋友似地，有一種說不出的親近感。初見它時，就覺得它與那些大株的綠植不同，沒有蓊蓊鬱鬱的茂密感，也與那些嬌氣的落葉喬木不同，風一吹，簌簌地落一地。如果以人作比的話，它就好像一個乾淨又幹練的年輕人，既無富家子的紈絝，又無流浪漢的邋遢，清清爽爽，讓人生不出一絲反感來。

每次看到冬青，不是在花店，就是在網絡的朋友圈裡，只見有紅色的果實和褐色的樹枝，而無片葉綠色。曾有一度，我以為冬青的青不是指顏色，而有借指它的生命力。及至翻了些資料，我才知道，冬青竟是一種常綠喬木，而且它不似我們日常所見的那般低矮，成年的冬青樹甚至可以高達十多米，遺憾的是，未能有緣一見。

不過，這依然不妨礙我對冬青的喜歡。我對著它拍了兩張照片，將之發在朋友圈，配文為：「與誰相約過周末：陽光、冬青、我。」不一會兒，就收穫了許多點讚。想來，對於冬青的喜歡，大家都是相同的。還有一個叫藍藍的姑娘，估計是個愛花人，發了個憤怒的表情，叮囑我把花盆周邊抹抹乾淨。興許，在她的心裡，一個髒了的盆子與冬青是不配的吧。

我拿抹布細細地擦了擦。屋外，陽光正好，屋裡，冬青正好。此時，我的心情也剛剛好。（寄自浙江）