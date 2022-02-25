過街老鼠，人人喊打。相對山上會咬人的老虎，早就被列入保育物種，不會咬人的鼠輩倉皇過街十分委屈。朋友服務單位，一年要殺掉數千隻老鼠作為防疫 實驗，中元普渡時一定會請法師前來機關超渡鼠魂，以撫慰鼠輩受傷心靈。核銷科目是講師費，乍聽之下，像是老師講給死去的老鼠聽。

安慰鼠魂，心意可敬。但是，已逝的老鼠在單位聽演講就駭人聽聞了，像是沒事找事做。設若動物死後，魂魄離開肉身，還是以前那個牠嗎？抑或以重生之姿再現？逢年過節，母親殺雞鴨拜拜，數量零零星星，卻從未有好事者提及要如何安慰雞魂鴨魂。雞鴨長相雷同，沒名沒姓，依我之見，為牠們逐一取名字是庸人自擾，最後皆淪為桌上佳餚，言明某餐食誰之肉，筷子起起落落，必定喉嚨卡卡，難以下嚥。

在客家庄，唯獨狗有自己的名字，比起耕作牛隻，其地位彷若高尚些。設若帶些詼諧，冠以主人姓氏，便儼然樹立了人格。六○年代，客家庄上屋下家，戶戶養狗。村人文盲多，但為狗取名慎重其事，少有重複。我們家的狗明明是一條公狗，偏偏父親以「美麗」名之。班上同學都叫牠葉美麗，聽來豔俗，不過仔細端詳便不覺得突兀，全身白長毛，點綴三帶鵝黃，風吹緩緩飄動，樣貌令人怡悅。客家人慣以「靚」，意即「美麗」來形容美男子，葉美麗的「美麗」，在庄裡便不覺得違和。如今思之，父親取名費盡心思，平凡貼切。

葉美麗死去前一天，去了阿婆夢裡。像是在一個冬日臨暗的灶頭前，牠一見著她，便趴在地上有氣無力，先是叫了兩聲，那氣息像是竭盡一口氣吹在竹笛，聲音由大而小，尾音拖得長長的。阿婆見其眼睛流下油脂如同垂淚，隨口問牠怎麼了，手邊工作沒停。牠又輕輕叫了兩聲，這一次尾音拖得更細長了。阿婆取柴入灶，爐膛柴火啪啦響著，就在此時牠勉力爬起，踉踉蹌蹌朝著家門走出，阿婆方才意識到葉美麗舉動並不尋常，連忙喚牠，牠未回首。寐中，她驚坐而起，連忙下床找葉美麗。牠躺在門外，已被家門吐出。

阿婆恍然大悟，夢境是葉美麗遠行的告別，她為自己夢中的漫不經心愧疚不已。親手將其葬於茄苳溪畔，拜了又拜，希望葉美麗死後有靈再來夢中，她要向牠道歉。偏偏葉美麗自此以後，像是飄過天空的雲朵不再回頭。一眨巴眼數年過了，葉美麗生前的玩伴酷樂、豆豆、白皮、黑妞相繼去世。說也奇怪，葉美麗就在一個星光燦爛子夜，率眾結伴回到阿婆夢裡。眾狗蹦蹦跳跳，阿婆回頭一望，啊啊！是葉美麗，欣喜若狂，但葉美麗好像不認得她了。她醒來後坐在床頭，悵然若失。

數日後，阿婆在離家五里外的街角看到葉美麗。怎麼可能呢？她以為自己眼花了，再仔細看清楚，白長毛點綴三帶鵝黃，沒錯，是葉美麗。她大叫一聲牠的名，狗狗回頭一望，跳躍，一旁的主人也連忙翻過頭來。

「狗個安名仔你怎會知呢？」那男人訝異莫名，以客語說，阿婆怎麼知道他家狗的名字。

安名仔，客家話，指的是命名。仔，尾音虛辭。阿婆猛然意識自家的葉美麗早已死去多年，尷尬極了，支吾其詞不知說些什麼。當時我年紀小，在桃園新屋一帶葉姓人氏繁多，聽阿婆說這段往事，總覺得既巧合又玄虛，未曾多加思索。

服務公職三十年來，偶聞不少令人瞠目結舌事，超渡鼠魂便是其一。日前，服務機關資訊人員煞有其事地說道，局內二千台電腦，它們會選定季節，集體鬧脾氣搞罷工 ，相互通告傳染，擴張，像是流行感冒。看似不相干的個體，數量繁多時也會生出群體意志。敬天畏地，萬物皆有因緣，莫嫌有人多事呀！一窩鼠，一群狗，甚至是數以千計的機具，有名沒名，看來都不容怠慢。