吳孟芸∕圖

去年醫生診斷先生的後背需要開刀加鋼釘。由於疫情 的干擾，非緊急手術被推遲，終於排到了今年一月十二日。那意味著美國人度過了年終大節，準備捲起袖管，專心幹活了。醫院也不例外。

不料，病毒如同《西遊記》裡的白骨精，新年一過又換了面孔，妖風再起，醫院又忙了起來，病床不夠，人手也不夠，我們的手術又被推遲。靠止痛藥度日的先生，整天愁眉苦臉，腰桿越來越彎，無法平臥，晚上睡在電動控制的軟沙發上。

好在這一波變種病毒 是弱的，死亡率降低，感染者的隔離日期從十四天縮短到五天，醫務人員紛紛返回。醫院確定了手術日期，一月三十一日，而這一天正是中國年的除夕。美國沒有這樣的假期，包括先生也從來不把春節放在心上。他壓根兒不明白，他躺臥手術檯，這一天，對我而言就變成了壓頂的大山。開車去醫院的路上，我的感覺變得有些奇怪，腦海浮現的，一會兒是醫生、麻醉、手術檯，一會兒是廚房、大圓桌、美食佳餚，一幕又一幕，無規則地交叉重疊。我的思緒就像穿上一雙溜冰鞋，滑來滑去，心神不定。

先生換上了病人的衣服，躺下，手臂插上了管子，被推走了。我戴著口罩 坐在等候室裡。等候室裡一排排靠背軟椅並沒有隔離的標誌，但是，那個世界通用的六英尺已經深植人心，大家自動隔離，每個人都是孤零零地守在看不見的圍城裡。醫生說，手術需要四個多小時，結束後還要觀察兩個小時，我才能見到先生。這六個多小時，如果在家裡，我有足夠的時間可以做蛋餃、煎熏魚、包餛飩、炒年糕、蒸一碗五彩繽紛的百寶飯。即便什麼也不做，有人說說話也好。即便無人說話，我去雞舍看看母雞下蛋，公雞啼鳴，或者給室內的鮮花澆水修剪，拍幾張喜氣洋洋的照片也好。今天是除夕啊，是個送舊迎新的日子，我卻像被綁架了似地，坐在這裡，動彈不得。

我給兒子打電話，他正在南方度假，電話沒人接。我留話告訴他，今晚是大年三十，是歡聚一堂、大吃大喝中國佳餚美酒的日子，可是媽媽孤單地在醫院裡，想和你說說話。這個在美國長大的孩子，不一定理解媽媽的心情。對他來說，春節代表的可能就只是他愛吃的一缸水筍紅燒肉而已。兒子晚上八點左右回電給我，以為我已經回家了，可以好好聊聊天。但我還在醫院裡，先生手術完畢後，正躺在病房裡不斷呻吟，痛不欲生。

我對兒子說，下午獨處時，胡思亂想，好像在另一個時空。中國年在醫院裡並不存在，連個說話的人也沒有。我不得不打擾網上一個寫作群的朋友，吐露真言，得到了些許安慰。現在手術結束了，面對先生的疼痛和滲血，我束手無策，只能忙著到處找護士。但護士工作站那邊沒有一個人影，我一間一間病房找，也沒有找到。兒子說，你去忙吧，明天打給你。電話剛掛，我就聽見敲門聲。我問，護士哪裡去了？病人痛得吃不消。她說，我就是啊。我說，剛才那個男護士呢？她說，他下班了，我上夜班。我說，將近有一個小時的空檔，按了緊急紅燈，也沒人理睬。護士解釋說，手術室出來時，麻醉沒有完全消失，我們要等麻藥退去才決定止痛藥的劑量。我說，早就過去了，一個護士也找不到。她表示抱歉，因為交接班大約花了一個小時。她像一陣風似地，轉身就走，又飛快地回來，給了止痛藥片，並關照說，醫生要測量疼痛程度，不能一下服用高劑量，只能一點點地增加。果然，藥量不夠，她又來了第二次、第三次，進進出出，皆快步如飛，反而令我看得有點心疼。

先生終於安靜下來，我與護士打招呼，我準備回家了。她說，等等，我照顧好隔壁病人以後送你下樓。她說完轉身就走，好像在參加跑步比賽。我靜靜地等著。她回來了，帶我走進電梯，她一邊說，停車大樓晚上沒人看守，誰都可以進去，不安全。我帶你去保安部門，讓他們開車送你進去，直到你開車離開。等我上了保安的車，護士就走了。不知道她叫什麼名字。

我一整天滴水未進，不渴不餓。回到家後，倒在沙發上，躺了一個小時。就當作是守歲吧，我對自己說。時針跳入虎年第一天時，我起來，為自己煮了一碗黑芝麻酥湯圓，這是老家大年初一的傳統，希望新的一年圓圓滿滿，事事如意。（寄自華盛頓州）