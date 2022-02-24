「今天醫院裡來了一群士兵，嚇我一跳。後來知道，十二人小分隊受命於華盛頓州 州長，直奔醫院增援人滿為患、瀕臨崩潰的急診室。」新年伊始，加班回來的妻，一進門就說了這段話。「前些天去急診室會診，看呆了。常見的寧靜沒有了，一眼望去，走廊上都是病人，坐著的躺著的。急診室裡本來每個病人都用簾子隔成單間就診，現在，個人隱私全沒了，幾個人擠一間，彷彿電影中的野戰醫院。醫生護士個個忙得團團轉，恨不得渾身都是手。」

新一年的序幕居然是如此拉開的。這一波Omicron病毒可謂是摧枯拉朽、所向披靡，把許多美國人，特別是沒接種疫苗 的，捲進醫院，急診室變成野戰醫院自然就不稀奇了。

回想2020年大流行初期，儘管人們對病毒一無所知，儘管口罩和防護服不足，但急診室的運行還是正常的。可在兩年後，有了疫苗，有了特效藥，還有了許許多多高科技武器，所精心築起的防線，反而被Omicron打得土崩瓦解，全美日歿二、三千人的悲劇再度上演，最多時，每二十秒便有一位離世。二十秒啊，彈指間，生命便灰飛煙滅。

這幾天美國人日感染數竟以百萬計，想必驚掉太多世人的下巴。遠在杭州的朋友震驚後發問：美國人數學差，不會是多算了一個零吧？

我報以苦笑，希望是錯的。但從家人的言談便知，算得十分精準。

兒子放學回家慌張報告：「今天班上有幾個同學染病了，老師讓我們準備好再次上網課。」女兒平淡地稍口信：「同學除了我和幾個幸運兒沒有傳上新冠，十五人小班，其他人均淪陷。」妻則鎮定自如：「辦公室同事染上了，正隔離著。」

不久前，我們進山滑雪 。滑雪休息室內戒備森嚴，看到每每進去都要檢查疫苗卡，令我大為放心。怎知面對面聊得開心的同伴，回家幾天後竟傳來消息，即便打了疫苗，一家四口仍中招。這讓我倒吸一口涼氣。好在他們並無大恙。

「今天我的病人，有一半取消預約，都染上了。」妻戚戚地說，「希望不要在急診室看到他們。」

隱隱覺得，摩拳擦掌的病毒在感染了四分之一的美國人後，在我身邊等得已失去耐心，只消我稍不注意，便陰笑一聲地溜進我的軀體。在東藏西躲病毒兩年後，突然有了大敵兵臨城下的感覺，深陷十面埋伏的氛團之中。奇怪的是，儘管如此，我卻全無兩年前的恐懼感。大概是打了三針過後，疫苗給了我十足的底氣。

全無恐懼感的還有不久前碰到的不打疫苗的同胞，一個就職於大公司的年輕白領。小心探究原因，本期待聽到對疫苗的種種數落，對病毒的輕描淡寫，對自由的無比堅貞，不料，她卻回答得輕鬆：怕疼！這又讓我倒吸一口涼氣。如此單純率真的答案，令我啞口無言。我暗暗為她的瀟灑祈禱：願她刀槍不入。

期盼那支小分隊，在這病毒兵臨城下的日子裡，即便僅是接接病人、送送設備、打打雜，也能帶來一股春潮、一番鬥志、一場必勝的廝殺、一份新年的厚禮。

（寄自華盛頓州）