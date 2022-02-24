蘇珊2005年去泰國教英文，在慶祝中國新年的一個慶典上，她穿上中國傳統服裝留影。（思南．圖片提供）

認識蘇珊是因為我們參加同一個英文演講俱樂部。她和善的臉上總是蕩漾著煦暖的笑容。聽了她的幾次分享之後，覺得她是一個胸襟開闊、樂於付出關愛的人。有一次我們一起爬山，她告訴我，武漢 疫情爆發時，她正在武漢的一所大學教英文，這頓時引起了我的好奇心。

後來她把她的文章給我看，題目是〈武漢，遇見你是我的緣〉。她還給我一張碟片，是武漢電視台製作的節目：《蘇珊，一個外教在武漢》。從中我瞭解到，蘇珊自2008年起去武漢教英文，一共去了三次。最近一次離開是因為武漢的新冠肺炎爆發。當時她正在武漢的湖北工業大學任教，封城以後，她的中國朋友多次把食物放在她的門口。2020年2月6日，美國派出飛機把二百五十位在武漢工作和訪友的美國人帶回國，其中百分之九十是美籍華人。

我問她，為什麼會去中國。她說，因為聽到了太多關於中國的負面宣傳，她想自己去瞭解中國。她的弟弟吉姆也鼓勵她去。吉姆以前的工作是培訓中國派來的工程師，吉姆常帶他們去打保齡球，在芝加哥市內觀光。吉姆說，那些中國工程師們很友善。吉姆的女兒高中畢業，他給她的畢業禮物是去中國旅行兩個星期，她在中國受到了熱忱的款待。聽到這些，蘇珊去中國看看的念頭更強烈了。當時有很多機會，可以去北京或者其他的中國城市，但是她選擇了武漢。因為湖北工業大學的國際關係部主任艾米給她寫來了熱情洋溢的信，讓她無法拒絕。後來她們成了好朋友，艾米主任帶著她去自己父母家過中國春節，還帶她去參加了幾個中國婚禮。

蘇珊從前對中國男人有一種恐懼，那是媒體和電影帶給她的刻板印象。然而，從中國回來以後，她說這是一個改變生命的旅行。她以前覺得中國人呆板、嚴肅，可是，在她的學生們身上，從他們寫給她的信、為她寫的詩、為她唱的聖誕歌中，她感受到了他們細膩豐富的情感。她給系主任、教師、學生們開課，教英語會話，給博士班的學生們傳授英語演講技巧。

蘇珊也是一個魔術愛好者，她在中國教書之餘成立了「幻特嘻魔術協會」（The Fantacy Magic Club），有自己的會標、T恤。她離開的那年，會員人數達到一百七十人。俱樂部不但為幼稚園的小朋友們表演，而且參加各種聚會，也在婚禮上助興，關於他們俱樂部的報導還上了報紙和電視台。舞台上的表演，增強了學生們的自信心，給他們勇氣參加英語演講比賽，並在其他的場合展現自己的才華。

從武漢撤離回來之後，蘇珊加入了一個聖地牙哥當地的華人協會，在社區演講。她希望自己成為一座橋梁，幫助人們去認識一個真實的中國，而不是被輿論炒作、被政府妖魔化的中國。聽到川普的「中國病毒」說，她很憂心，她與媒體聯絡，希望他們可以來採訪她在中國的經歷。可是當地報刊表示，這個話題沒有讀者。

她問我：「你知道嗎？中國給了十五億劑疫苗幫助其他國家，可是在這裡我們看不到這樣的報導。」我說：「不奇怪啊，在中國，關於美國的報導也常常是負面的。」她說，美國最近抵制中國冬季奧運會的舉動很不合適。奧運會的宗旨本來就是通過體育把各國連結在一起，而政治卻把體育變成打壓對手的武器。

蘇珊以世界公民的身分穿行在各國。在美國，她是社工人員，服務於社區的老人和特殊教育 的孩童。她也是總部設在加州 千橡市的科內霍同情聯盟（Conejo Compassion Coalition）的成員，該組織為扶助世界各國貧困地區而募捐。她曾經去過二十五個國家，2005年她去泰國教五到六年級的學生英文會話，她是該校唯一的外籍教師。她曾十二次去印度，一共住了三年，她參與國際扶輪社（Rotary International），服務於為貧民區的孩子設立的教育項目。1997年，她去德蕾莎修女那裡住了一周。她對修女說，她不確定是否應該留在這裡做修女。德蕾莎修女問她：「妳在美國做什麼工作？」蘇珊說：「做臨終關懷。」修女說：「回美國去，在妳的社區服務。」在烏干達，蘇珊參與了「與非洲同歌」（Sing with Africa）的音樂項目。音樂老師們在貧困地區發掘有音樂天賦的孩子，教他們跳傳統舞蹈，演奏傳統樂器。學員畢業後，可以傳承文化並以此謀生，還可以捐款幫助其他的貧困孩童。

為了給「與非洲同歌」項目募款，蘇珊在發給友人的信中，引用了Forest Witcraft的一段名言：

“A hundred years from now it will not matter what my bank account was, the sort of house I lived in, or the kind of car I drove. But the world may be different, because I was important in the life of a boy.”

（百年後，我的銀行存款是多少，我住什麼樣的房子，或者我開什麼樣的車都無關緊要。但世界可能會有所不同，因為我曾在一個男孩的生命中很重要。）

（寄自加州）