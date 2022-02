蘇珊2005年去泰國教英文,在慶祝中國新年的一個慶典上,她穿上中國傳統服裝留影。(思南.圖片提供)

認識蘇珊是因為我們參加同一個英文演講俱樂部。她和善的臉上總是蕩漾著煦暖的笑容。聽了她的幾次分享之後,覺得她是一個胸襟開闊、樂於付出關愛的人。有一次我們一起爬山,她告訴我,武漢 疫情爆發時,她正在武漢的一所大學教英文,這頓時引起了我的好奇心。

後來她把她的文章給我看,題目是〈武漢,遇見你是我的緣〉。她還給我一張碟片,是武漢電視台製作的節目:《蘇珊,一個外教在武漢》。從中我瞭解到,蘇珊自2008年起去武漢教英文,一共去了三次。最近一次離開是因為武漢的新冠肺炎爆發。當時她正在武漢的湖北工業大學任教,封城以後,她的中國朋友多次把食物放在她的門口。2020年2月6日,美國派出飛機把二百五十位在武漢工作和訪友的美國人帶回國,其中百分之九十是美籍華人。

我問她,為什麼會去中國。她說,因為聽到了太多關於中國的負面宣傳,她想自己去瞭解中國。她的弟弟吉姆也鼓勵她去。吉姆以前的工作是培訓中國派來的工程師,吉姆常帶他們去打保齡球,在芝加哥市內觀光。吉姆說,那些中國工程師們很友善。吉姆的女兒高中畢業,他給她的畢業禮物是去中國旅行兩個星期,她在中國受到了熱忱的款待。聽到這些,蘇珊去中國看看的念頭更強烈了。當時有很多機會,可以去北京或者其他的中國城市,但是她選擇了武漢。因為湖北工業大學的國際關係部主任艾米給她寫來了熱情洋溢的信,讓她無法拒絕。後來她們成了好朋友,艾米主任帶著她去自己父母家過中國春節,還帶她去參加了幾個中國婚禮。

蘇珊從前對中國男人有一種恐懼,那是媒體和電影帶給她的刻板印象。然而,從中國回來以後,她說這是一個改變生命的旅行。她以前覺得中國人呆板、嚴肅,可是,在她的學生們身上,從他們寫給她的信、為她寫的詩、為她唱的聖誕歌中,她感受到了他們細膩豐富的情感。她給系主任、教師、學生們開課,教英語會話,給博士班的學生們傳授英語演講技巧。

蘇珊也是一個魔術愛好者,她在中國教書之餘成立了「幻特嘻魔術協會」(The Fantacy Magic Club),有自己的會標、T恤。她離開的那年,會員人數達到一百七十人。俱樂部不但為幼稚園的小朋友們表演,而且參加各種聚會,也在婚禮上助興,關於他們俱樂部的報導還上了報紙和電視台。舞台上的表演,增強了學生們的自信心,給他們勇氣參加英語演講比賽,並在其他的場合展現自己的才華。

從武漢撤離回來之後,蘇珊加入了一個聖地牙哥當地的華人協會,在社區演講。她希望自己成為一座橋梁,幫助人們去認識一個真實的中國,而不是被輿論炒作、被政府妖魔化的中國。聽到川普的「中國病毒」說,她很憂心,她與媒體聯絡,希望他們可以來採訪她在中國的經歷。可是當地報刊表示,這個話題沒有讀者。

她問我:「你知道嗎?中國給了十五億劑疫苗幫助其他國家,可是在這裡我們看不到這樣的報導。」我說:「不奇怪啊,在中國,關於美國的報導也常常是負面的。」她說,美國最近抵制中國冬季奧運會的舉動很不合適。奧運會的宗旨本來就是通過體育把各國連結在一起,而政治卻把體育變成打壓對手的武器。

蘇珊以世界公民的身分穿行在各國。在美國,她是社工人員,服務於社區的老人和特殊教育 的孩童。她也是總部設在加州 千橡市的科內霍同情聯盟(Conejo Compassion Coalition)的成員,該組織為扶助世界各國貧困地區而募捐。她曾經去過二十五個國家,2005年她去泰國教五到六年級的學生英文會話,她是該校唯一的外籍教師。她曾十二次去印度,一共住了三年,她參與國際扶輪社(Rotary International),服務於為貧民區的孩子設立的教育項目。1997年,她去德蕾莎修女那裡住了一周。她對修女說,她不確定是否應該留在這裡做修女。德蕾莎修女問她:「妳在美國做什麼工作?」蘇珊說:「做臨終關懷。」修女說:「回美國去,在妳的社區服務。」在烏干達,蘇珊參與了「與非洲同歌」(Sing with Africa)的音樂項目。音樂老師們在貧困地區發掘有音樂天賦的孩子,教他們跳傳統舞蹈,演奏傳統樂器。學員畢業後,可以傳承文化並以此謀生,還可以捐款幫助其他的貧困孩童。

為了給「與非洲同歌」項目募款,蘇珊在發給友人的信中,引用了Forest Witcraft的一段名言:

“A hundred years from now it will not matter what my bank account was, the sort of house I lived in, or the kind of car I drove. But the world may be different, because I was important in the life of a boy.”

(百年後,我的銀行存款是多少,我住什麼樣的房子,或者我開什麼樣的車都無關緊要。但世界可能會有所不同,因為我曾在一個男孩的生命中很重要。)

(寄自加州)