在台灣的屋前院後和行道上常見的大榕樹。（本報系資料照片）

看到近日報導說，廣州最近因為都更，竟砍了三千多株老榕樹，不僅破壞了老街區的原有市容，傷了市民的情感記憶，也有違環保，引發市民不滿抱怨，主事者被拔官處置。做這種沒腦的事，實在是罪有應得。

他們也許覺得榕樹太不起眼了吧，它既沒有耀眼的花，也沒有誘人的果，葉子也看不出有什麼變化，一年四季就是沉沉的綠，氣根如不修剪，還會有些披頭散髮的樣子。可是氣根扎進土地，就使得整棵樹在多颱風的地帶更穩固。它就是這樣一種樸實又堅韌的樹。

榕樹在台灣是最普通不過的樹了。小時家中院子，繞屋沿牆都是日據時代就種下的許多大榕樹，大半個院子幾都被它們覆蓋，我們在它蔭下玩遊戲，弟妹小時在它蔭下練習騎小腳踏車。它也是玩具，抓根粗長一點的氣根盪來盪去，就可學電影 裡的泰山。後來朋友又幫忙釘了個籃球板在上面，我們又在那裡練投籃。夏天，大人把飯桌擺在它蔭下，吃飯聊天兼乘涼。現在回想起，可說那時我們天天傍晚都在野餐。而經過那麼多次颱風，房子從未被吹壞，大概也是因為有它們遮風擋雨。但好像沒聽人說句感謝榕樹的話，也沒人特別去欣賞它們，一切好像順理成章，本就該是那樣。現在回想，那時不說，並不代表大家不知它們的好處、對它們沒感情，其實大家心裡是明白的。廣州人大概也是這樣，所以在老榕樹們被砍時，人們心裡隱藏著的感情就爆發了出來。

老榕樹具有母親的特質。母親給人的印象就是言談舉止，穿着總很樸實，從不誇耀，辛苦地操持各種家務，默默承受經濟、小孩病痛等各方面的壓力，一心只想把家顧好。記得我們小時的衣服都是母親縫製的，晚上有空時或手織著毛衣時，母親還會給我們講故事。日復一日，我們都覺得好像媽媽就該是這樣，也從沒說過「謝謝媽媽」或「媽媽我愛你」之類的話。其實我們心裡怎麼會不知道呢。所以我覺得榕樹就像是母親樹一樣。

老家和老家的榕樹早已不在，母親也逝世多年了，但在我心裡卻是一直念念沒忘的。我想那些廣州人對被砍去的榕樹，一定也有同樣的情感。（寄自喬治亞州 ）