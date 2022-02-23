我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

沉默的母親樹

久彌
在台灣的屋前院後和行道上常見的大榕樹。（本報系資料照片）
在台灣的屋前院後和行道上常見的大榕樹。（本報系資料照片）

看到近日報導說，廣州最近因為都更，竟砍了三千多株老榕樹，不僅破壞了老街區的原有市容，傷了市民的情感記憶，也有違環保，引發市民不滿抱怨，主事者被拔官處置。做這種沒腦的事，實在是罪有應得。

他們也許覺得榕樹太不起眼了吧，它既沒有耀眼的花，也沒有誘人的果，葉子也看不出有什麼變化，一年四季就是沉沉的綠，氣根如不修剪，還會有些披頭散髮的樣子。可是氣根扎進土地，就使得整棵樹在多颱風的地帶更穩固。它就是這樣一種樸實又堅韌的樹。

榕樹在台灣是最普通不過的樹了。小時家中院子，繞屋沿牆都是日據時代就種下的許多大榕樹，大半個院子幾都被它們覆蓋，我們在它蔭下玩遊戲，弟妹小時在它蔭下練習騎小腳踏車。它也是玩具，抓根粗長一點的氣根盪來盪去，就可學電影裡的泰山。後來朋友又幫忙釘了個籃球板在上面，我們又在那裡練投籃。夏天，大人把飯桌擺在它蔭下，吃飯聊天兼乘涼。現在回想起，可說那時我們天天傍晚都在野餐。而經過那麼多次颱風，房子從未被吹壞，大概也是因為有它們遮風擋雨。但好像沒聽人說句感謝榕樹的話，也沒人特別去欣賞它們，一切好像順理成章，本就該是那樣。現在回想，那時不說，並不代表大家不知它們的好處、對它們沒感情，其實大家心裡是明白的。廣州人大概也是這樣，所以在老榕樹們被砍時，人們心裡隱藏著的感情就爆發了出來。

老榕樹具有母親的特質。母親給人的印象就是言談舉止，穿着總很樸實，從不誇耀，辛苦地操持各種家務，默默承受經濟、小孩病痛等各方面的壓力，一心只想把家顧好。記得我們小時的衣服都是母親縫製的，晚上有空時或手織著毛衣時，母親還會給我們講故事。日復一日，我們都覺得好像媽媽就該是這樣，也從沒說過「謝謝媽媽」或「媽媽我愛你」之類的話。其實我們心裡怎麼會不知道呢。所以我覺得榕樹就像是母親樹一樣。

老家和老家的榕樹早已不在，母親也逝世多年了，但在我心裡卻是一直念念沒忘的。我想那些廣州人對被砍去的榕樹，一定也有同樣的情感。（寄自喬治亞州

喬治亞州 電影

上一則

回望打鐵鋪（中）

下一則

東門陰晴（下）

延伸閱讀

婦尋子途中亡 同病相憐家長接棒7年 海報續現尋親管道

婦尋子途中亡 同病相憐家長接棒7年 海報續現尋親管道
31歲饒舌女歌手安大魂 憂鬱症去世

31歲饒舌女歌手安大魂 憂鬱症去世
中國上市公司城市榜 北京426家第一、總市值3.1兆美元

中國上市公司城市榜 北京426家第一、總市值3.1兆美元
過年利是

過年利是

熱門新聞

想樂∕圖

鄉關成了難關

2022-02-16 02:02

求婚妙招

2022-02-20 02:01

心安在否

2022-02-16 02:00

漫長的回港路

2022-02-16 02:00

好心辦壞事

2022-02-16 02:00

我和同事Julie

2022-02-18 02:00

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創