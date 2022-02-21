陸羽《茶經》創製了二十四種茶器，特別講究茶碗的色澤，認為青瓷系統的越州瓷碗，是品賞茶道的上品，遠過於白瓷系統的邢窯。這是因為唐代崇尚的烹茶方式是碾末烹煮，湯呈丹紅之色，盛在色澤沉穩的青瓷茶碗中，映出春天的鮮活葳蕤，自有淡雅之趣。邢州瓷雖然潔白瑩亮，茶湯未免暗紅混濁，缺少輕盈雅致之感。如施肩吾（780-861）在〈蜀茗詞〉所說：「越碗初盛蜀茗新，薄煙輕處攪來勻。山僧問我將何比，欲道瓊 漿卻畏嗔。」這裡說的「越碗」，就是越窯青瓷碗，「薄煙輕處」則是形容攪動茶湯產生沫餑，有一種春天煙霧朦朧的形態。

越窯青瓷最上等的珍品，可以進貢朝廷的，則是產自浙東的「祕色瓷」。陸龜蒙〈祕色越器〉詩中形容：「九秋風露越窯開，奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣，共嵇中散鬥遺杯。」前兩句詩容易理解，說的是越窯青瓷凝聚了千峰翠色，把山野的氣息帶進了茶碗之中。後兩句則引經據典，隱藏了「沆瀣」與「嵇康」兩個典故，說的是在祕色瓷茶碗中喝到的茶湯，有超凡脫俗的仙氣。「沆瀣」典故，不是帶有負面意義的現代俗語「沆瀣一氣」，而是來自屈原的《楚辭‧遠遊》：「餐六氣而飲沆瀣兮，漱正陽而含朝霞。保神明之清澄兮，精氣入而粗穢除。」陳子展在《楚辭直解》中，譯成白話：「吃天地四時六氣而飲露華啊，口裡漱著旭日而含著朝霞。保持著心神裡的清澈啊，精氣吸入了而粗穢之氣免除。」譯文或許不夠古雅優美，但意思表達得相當清楚，也就是與天地四時共呼吸，融入自然大化，就如蘇軾在〈前赤壁賦〉說的：「飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙。」

王逸注對此有明確的解釋，反映了戰國秦漢時期神仙辟穀養氣的看法：

遠棄五穀，吸道滋也。餐吞日精，食元符也。《凌陽子明經》言：春食朝霞，朝霞者，日始欲出，赤黃氣也。秋食淪陰，淪陰者，日沒以後，赤黃氣也。冬飲沆瀣，沆瀣者，北方夜半氣也。夏食正陽，正陽者，南方日中氣也。并天地玄黃之氣，是為六氣也。

類似的詞句，在司馬相如的〈大人賦〉也出現了：「呼吸沆瀣兮餐朝霞，咀嚼芝英兮嘰瓊華。」由此可知，「沆瀣」不只是物質性的夜半露氣，其間涉及天人關係，是帶有超升想像的六氣之一，呼吸餐飲之後，能夠達到身心清淨，精神超越的境界。

至於「共嵇中散鬥遺杯」一句，與嵇康這樣道德清標的人物一同飲茶，當然反映了飲茶的高雅境界。嵇康〈琴賦〉有這樣的句子：「凌扶搖兮憩瀛洲，要列子兮為好仇。餐沆瀣兮帶朝霞，眇翩翩兮薄天遊。齊萬物兮超自得，委性命兮任去留。激清響以赴會，何弦歌之綢繆。」說到琴聲悠揚，扶搖直上九霄，不但聯繫屈原與司馬相如所說的「沆瀣」，與天地共呼吸餐飲，同時還與列子一道御風而行，在天際翱翔，達到莊子在〈齊物論〉所展示的心靈超越的廣袤無窮。因此，陸龜蒙寫詩讚美祕色越器，就不只是描繪越窯青瓷之美，而是延續陸羽對茶飲精神境界的追求。

現代成語中有「沆瀣一氣」一詞，意思是臭味相投，經常帶有貶義。為什麼陸龜蒙描寫飲茶的高雅境界，與古人嵇康一道品茶，會用「沆瀣」來形容呢？那是因為「沆瀣」一詞，就如上述屈原、司馬相如、嵇康對修辭的理解，在陸龜蒙寫詩的時候還沒有任何貶義。「沆瀣一氣」後來流行的貶義，出現得比較晚，不是陸龜蒙詩中所引典故的原意。宋代錢易（968-1026）《南部新書》記載，「乾符二年（875），崔沆放崔瀣。譚者稱：『座主門生，沆瀣一氣』。」另一部宋代著作，王讜的《唐語林》也記載：「崔相沆知貢舉，得崔瀣。時榜中同姓，瀣最為沆知。譚者稱：『座主門生，沆瀣一氣』。」唐末的宰相崔沆特別提拔與他同姓的崔瀣，成為世人的口實，「沆瀣一氣」也就變了味，在宋代以後，不但沒有了原來的仙氣，還暗示結黨營私，勾結成幫，成了人們鄙夷的用語。

陸龜蒙當然不會知道，古來用以讚美的修辭，後來居然變得如此不堪。