飯團之春節峰會（下）

達姆∕圖

臨近除夕，女王「上朝」牽起話頭：「我說，年夜飯包什麼餡的餃子？茶公子要去中國店買菜，準備把包餃子的食材都買了，你們會做餃子的人趕緊拿出方案。」

估計其他幾個人都忙，只有茶公子搭了腔：「那我就買肉餡、蝦、韭菜、西葫蘆，包兩種餡：豬肉韭菜餡和西葫蘆三鮮餡。」

茶公子出身於茶園世家，祖輩是茶業大亨。茶公子帶著一副金絲邊眼鏡，大背頭工整順滑，要是穿上斜襟盤扣的長衫，倒也有舊時代人物的清風雅韻。缺少飯局的飯團群隔三差五變為音樂講堂，愛樂人茶公子如癡如醉地更新世界各地鋼琴大賽與音樂會實況，外加點評與感悟。可是你見過哪家的公子會包餃子？

果然冰雪女王對茶公子的意見信不過，點名問喬喬：「是問你啥餡好吃又容易包。」

喬喬忙裡偷閒答一句：「好吃又容易包的是白菜豬肉、韭菜豬肉、胡蘿蔔牛肉——三鮮餡應該是蝦、豬肉、雞蛋 吧？」

女王反問三鮮餡難道不是豬肉、鮮蝦、香菇嗎。芳芳則立場堅定地宣稱三鮮餡是韭菜、豬肉、蝦，還說韭菜、雞蛋、蝦皮、粉絲的素三鮮也好吃。

關於何為三鮮餡的爭論持續了兩天。在中國北方，除夕的餃子大過天。最後女王拍板決定包兩種三鮮餡：韭菜、豬肉、蝦和韭菜、豬肉、香菇，再包一種豬肉、西葫蘆餡，以滿足對海鮮過敏的喬喬和其他人。素餡她是不肯包的，她一家子都是食肉獸。

年夜飯前日，冰雪女王發布命令：「年夜飯六點開始，但是你們可以早點過來幹活——都給我早點過來包餃子！」

喬喬說：「如果你家有麵粉的話，就不用買餃子皮 。」

「你會擀皮？太費事了吧？」女王對喬喬刮目相看了，「我家有普通白麵粉行嗎？還是需要特殊麵粉？專門包餃子的那個叫啥，什麼……高筋麵？」立刻要安排茶公子去買麵粉。

平時只能吃冷凍餃子和機製餃子皮，手擀餃子皮如此金貴，成了僅在過年才可享用的高級配製。

芳芳說，最好用中國超市的富強粉，口感好，容易擀；喬喬說普通麵粉就可以，只要加個雞蛋，不管啥麵粉都會變筋道；我說什麼麵粉都行，只要是漂白過的……眾人各執一詞，莫衷一是。茶公子快暈死了，四個女人，一人一個說法，一人一個指示，於是乎，他磨磨蹭蹭、哼哼唧唧不表態，女王就譏諷茶公子小氣，不願意買價格高的餃子麵。

茶公子怒了：「幹嘛老指責我省錢？你叫買的東西啥時候差過了？」一怒之下，公子發了個微信 紅包讓我們搶。

女王眉開眼笑說：「新年大吉，財源滾滾。」

茶公子不偏不向，一人十元。自疫情開始，微信紅包行情大大衰落。古早只有春節能從長輩那裡領到紅包，微信時代開始，元宵節、端午節、中秋節都能在各種群裡搶紅包，錢雖然不多，三瓜兩棗搶的是個熱鬧、是個高興。

年、夕是怪獸，需以爆竹震退；春聯是桃符，用來驅穢辟邪；紅包塞在枕頭下，以恐嚇小妖「祟」……如此這般形成的諸多過年除夕守歲風俗，在美國無從體現，年味原本就淡如水，瘟疫更像百年難遇的惡魔，能收到紅包，也算有些許安慰。

喬喬為息事寧人，說算了，別買麵粉了，買三包餃子皮得了。冰雪女王一句斷喝：「都別瞎指揮了！我現在買一包普通麵粉，茶公子明早再買包餃子粉，隨你們選用啥。就這麼定了！」

片刻，女王亮出超市貨架上袋裝麵粉的照片：「瞧咱這行動力！你們磨牙的工夫，我已經到超市了。」

你別說，女王真是實幹家。飯團幾個中國、美國名校畢業的碩士博士，不管有多崇高的理想、多美好的情懷，誰都張羅不起一頓環境舒適、菜餚豐富、器皿講究的年夜飯，到頭來，還得要歸這位在中國考不上大學的冰雪女王領導。

除夕夜，冰雪女王準備了滿滿一桌大菜、各式零食、烘焙小點心和酒水飲料，我們也各自貢獻了不同風味。然而，拌肉餡時，為加雞蛋打水還是加雞湯打水、西葫蘆削皮切絲還是不削皮，又是一番旁徵博引的爭論。茶公子一反常態，豪橫地嚷了「Come on」好幾回，以聲勢壓人，奪取了掌控權。等餃子麵和好、餃子餡拌完，已是晚上六點半，於是大家坐定先吃大餐。十點開始包餃子，喬喬先前用蔬菜汁和麵，這會兒擀出了五彩餃子皮，而芳芳強悍地一次同時擀五張皮，我跟茶公子慢條斯理捏餃子，十二點才吃上。吃罷餃子，我煮了酒釀湯圓桂花羹，除了喬喬，這幾個北方人的祖籍都在南方，年夜飯還得吃了湯圓才能畫上句號。

一頓年夜飯吃得辭去舊歲迎來新春。女王慷慨地說，飯團全體人員可在她家樓上樓下借宿，過夜都成。

多年之後，我們大概還會記得，新冠病毒大流行時，兩年沒去過餐館的我們在女王家吃的那頓年夜飯，那年我們認真、執拗地為年夜飯的餃子爭論過。疫情這兩年，大事件層出不窮：仇恨亞裔的犯罪、「黑命貴」之後的打砸搶、國會被暴民衝擊、經濟疲軟帶來的通貨膨脹……外面的事我們管不了，只希望飯團每個人平安健康，順利度過瘟疫時期，以後年年歲歲春節聚餐圓滿。 （下）（寄自紐約）