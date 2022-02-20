中國古代憑藉媒妁之言或指腹為婚，就能成就一樁姻緣。現代人自由戀愛，求婚靠自己。年輕人講究創意巧思，喜歡大陣仗表白，各顯神通，無奇不有，只為了讓心愛的另一半有一個難忘的驚喜，留下珍貴的回憶。燭光晚餐、九十九朵玫瑰、求婚戒指、讓飛機煙霧在雲端 寫「我愛你」、在她出入的街角拉上布條「嫁給我吧」……種種浪漫遐想令人感動得想哭又笑。

我曾經對周遭的朋友做過非正式調查，竟然很多人不認為有被求婚的經驗，莫名其妙就嫁了。有一位同學和先生結婚多年，每每談起當初先生是如何向她求婚的，她還是耿耿於懷。她和先生談戀愛的時候，兩人都愛美食 ，對方是老廣又愛親自下廚，常來她住的公寓做好菜。她買了一個中國式炒鍋很好用，男友講了多次說他也要去買一個。有一天男友突然對她說：「那妳嫁給我好了，我就省得再買一個鍋子。」這就算是求婚嗎？

求婚花樣千千萬，有創意、有驚喜、有甜蜜也有驚嚇。有的只是甜言蜜語：「我沒車，沒錢，沒房，沒鑽戒，但我有一顆陪你到老的心。」一位閨密不懂當初為什麼讓男友就這樣得逞，還感動得淚流不止，點頭如搗蒜。有的只簡單說：「我希望以後可以不用送你回家，而是一起回我們的家。」就這樣被訂走了。另一位女友好像是遇到一個痞子，對方嘻皮笑臉地說：「妳想不想一失足成千古恨？機會來了。」而她竟然笑著跟他走，因為覺得對方很有幽默感。也有女孩子主動表白的，聽過一位女孩對男友說：「我已經準備好要權利減半，義務增倍，不再被其他男孩捧在手心讚美，而接受你一個人的挑剔。」說得夠明顯了吧。

某位男士計畫了很久，他向女友表白：「妳若使用美人計，我就將計就計。否則我只好用非常手段：執子之手，將子拖走。子若不走，拍暈了拖走！」另一位先生則懷疑自己是被設計的。有一次大夥來聊天飲茶，桌上正巧布置了許多玫瑰花，他隨手拿了一朵，又蹲下來繫鞋帶，在毫無心理準備下，突然聽到女朋友大喊：「我願意！」然後所有的人都立刻拍手叫好，祝賀他求婚成功。

當然不是每次求婚都有好結果，有位先生被拒絕後很自卑，他說：「算了，我這輩子大概別想結婚了！」女孩安慰他說：「我拒絕你，不見得別人也會拒絕你。」這位先生感嘆說：「連你長成這樣都不要我，還有誰要我呢？」

婚姻常說是靠緣分，雖說有緣無緣乃天註定，但是到了適婚年齡很想結婚的女孩，特別敏感容易聽錯話。我教書時有位老師說學生拿了考卷來向她求婚，「老師，我要跟妳求婚（分），妳嫁（加）給我吧！」結果是誤會一場。另一位銀行櫃台小姐說，某位常來的僑生講話有廣東口音，一天僑生對她說：「我要和您結婚生子。」令她羞得滿臉通紅，後來才弄清楚原來是「我要和您借衛生紙」。（寄自加州 ）