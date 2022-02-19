清晨薄霧中泛舟欣賞西班牙苔蘚。

第一次遇見西班牙苔蘚是在德州 的卡多湖州立公園（Caddo Lake State Park）。卡多湖州立公園是個一百多平方公里的廣闊濕地，其中有河流、水道、泥沼、森林、島嶼，錯綜複雜，猶如迷宮。湖中擁有世界上最大的水中柏樹林濕地，西班牙苔蘚就附生在這一大片柏樹林上。

關於西班牙苔蘚的名稱由來，有這樣的傳說：十五、十六世紀左右，法國探險家到美洲探險時，當地的印地安人告訴他們，這細長如髪絲的植物名為「樹的頭髮」。法國人想起了西班牙人的長鬍子，便將它取名為西班牙鬍子。西班牙人則回敬法國人，反稱為法國頭髮。隨著時間推移，逐漸演變成了現在的「西班牙苔蘚」（Spanish Moss）。

西班牙苔蘚的拉丁學名為Tillandsia Usneoides，其實它與苔蘚毫無關係。它是鳳梨科鐵蘭屬植物，又稱為松蘿鳳梨、老人鬚、西班牙水草、空氣草。「老人鬚」似乎更加貼切它的外型。它是一種附生植物，性喜潮濕，棲息於熱帶樹上，因此卡多湖的沼澤中的柏樹就成了它的家。

我們去時正值秋季，在清晨薄霧籠罩之下，銀白如絲的西班牙苔蘚掛在五彩斑斕的柏樹的紅葉上，整個柏樹林濕地顯得如夢似幻。太陽露臉後，在陽光照耀下，西班牙苔蘚又閃閃發亮，耀眼奪目。當清風徐徐吹過，它又活潑地隨之起舞。我們在湖中泛舟，欣賞多變的西班牙苔蘚和柏樹的美麗。

湖中的百年柏樹見證著日月星辰，歲月無聲，悄悄地在柏樹上刻畫下一輪輪痕跡。不知是什麼緣分，西班牙苔蘚在空氣中漂泊，尋尋覓覓，最終附生於這片柏樹林。或許是善緣，彼此相依相伴；或許是孽緣，苦苦糾纏，至死方休。人世間的因緣不亦如此嗎？

想起瓊瑤小說 《菟絲花》。菟絲花需要吸收其他植物的養分為生，只能終其一生仰賴他人。常言道，女子莫作菟絲花。若如莬絲花，終生依附他人，無法獨立，只能毫無尊嚴地度日。但看似柔弱無助的菟絲，其莖雖柔軟但生長快速，生有一特殊的吸器，以吸取寄生主的營養，被寄生的植物最後會逐漸枯萎而亡。

小說《菟絲花》之中，有位善良的女人收容了一位弱女子，但這楚楚可憐的弱女子卻如菟絲花般，與女人的先生結下孽緣，侵入破壞原本美滿的家庭。看似弱者卻不能低估。

西班牙苔蘚和菟絲花不同，它雖說也附依在大樹上，但它並非寄生。它雖無根，但它葉面上的鱗片可吸取陽光及從空氣中吸收水分。它無須扎根於土壤中，只須生長在任何可以懸掛之處，如樹上，或鐵絲圈、支架上。它四處流浪，展現了頑強的生命力。雖看似柔弱無助，但卻有益於森林，可保持水分，減少水土流失，讓樹種柔軟入土，發芽成長。

印地安部落一直流傳著許多關於西班牙苔蘚的淒美故事。據說，有位西班牙士兵愛上了印地安酋長最疼愛的女兒。酋長極力反對，但兩人仍袐密相會。後來酋長將西班牙士兵綁在一棵古老的橡樹頂上。沒吃沒喝的士兵，日漸虛弱，但他仍揚言，即使死也不放棄追求所愛。士兵死後，酋長將他屍體綁在鐵架上，但他的鬍鬚仍不斷生長，越來越長，最後覆蓋了村中所有的樹木，猶如他的愛，永無止境。

另一則傳說。有位印地安酋長在他心愛的妻子過世後，將她埋在橡樹下，並將她的辮子掛在樹上，不時思念著愛妻。隨著時間流逝，辮子漸成灰色，風將灰髪吹去，覆遍了整個森林。象徵著此情永不渝。

在美國南部，包括德州、阿拉巴馬州、喬治亞州 、路易斯安那州、密西西比州和南卡羅來納州等地區，因其特殊的文化和歷史背景，發展出獨特的傳統、文學和音樂形式，以及特有的飲食文化。南方大城，如新奧爾良、莫比爾、查爾斯頓、納奇茲、薩凡納等，處處可見附生在柏樹、橡樹、榆樹、山核桃樹上的西班牙苔蘚，被視為優雅的南方風情及南方生態的標誌之一。

電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）中的經典畫面之一：阿甘坐在長凳上等公車，與身旁一位陌生的老婦聊天。其拍攝於喬治亞州薩凡納的奇佩瓦廣場（Chippewa Square），後方背景綠樹成蔭，樹上掛滿了西班牙苔蘚，長長銀絲隨風搖曳，優雅中又帶有一絲招搖，正是典型的美國南方風情。

幾世紀以來，西班牙苔蘚一直在詩歌、小說及歌曲中被讚頌，被視為南方文化代表之一。著名民謠搖滾歌手戈登．萊特福特（Gordon Lightfoot）有首〈西班牙苔蘚〉歌曲，其歌聲悠揚淳樸，感性地娓娓唱著：「親愛的，放手吧。我感到夜風的呼喚，我想我最好離開。我喜歡你超過一半，因為我愛你的西班牙苔蘚。懸掛著的西班牙苔蘚，正如我們南方高貴的愛情……薩凡納的夏日回憶，西班牙苔蘚。希望你了解我的話……」西班牙苔蘚代表著許多美國南方人的記憶。

除了可以防止水土流失、保護土壤、美化園林之外，西班牙苔蘚亦是藥用植物，在治療冠心病、心肌炎、精神病等方面，都有一定的藥效。南方人相信，將它作成茶喝，可以降血糖。另外，福特汽車公司曾看中它的堅韌性，將它作為車坐墊的填充物。它亦被當作床墊、家具等的填充物。它也有隔熱作用，因而被做成衣服、毯子和寢具等。

自然界中沒有無用之物。細如髮絲的西班牙苔蘚，隨著空氣四處流浪，再附生於大樹上，卻自有它存在的意義。

（寄自紐約）