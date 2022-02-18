水晶吊燈在光線折射下，可以看見如彩虹般繽紛的色彩。（盧秋瑩．攝影）

「老師，這裡面住了一隻怪獸啊！」上鋼琴課時，不停地打嗝的莎莉指著自己的喉嚨說。

坐下不久後，每隔幾秒，莎莉的喉底就發出急促的呃聲、肩膀顫動。八歲的女孩不會說「打嗝」這個字，但知道身體正遭受某種不明物的干擾。

我到廚房幫她倒了一杯水，經過一旁的黑色沙發時，聽到女兒說話的莎莉媽媽從手機 上抬頭，對我笑了笑。

莎莉咕嚕地喝了幾口開水。我要她暫時不要說話，安靜一下，「我們來彈一些好聽的曲子，或許能把怪獸哄睡。」

每次上課時，莎莉總會喋喋不休地重複各種問題，舉凡鋼琴的型號字母怎麼拼、節拍器怎麼用、牆上的畫是哪裡的風景、琴旁桌上擺的照片是誰（我兒子的童年照片）……等等問題，她都要跳躍似地問上一兩遍。

通常到了這個時候，我倆已進行過以下的類似對話：

「（那是）一座山嗎？」莎莉指著牆上的一幅畫。

「是的，那是一座山。」我答。

「山危險嗎？」莎莉繼續問。

「山很美，但登爬時若不小心，山也可能很危險。」我輕拍琴譜，試著把莎莉的注意力轉移至彈琴上。

莎莉真的轉移了注意力，但並非轉到譜上，而是：「彩虹！老師，是彩虹呢！」她指著從天花板垂掛而下的吊燈喊道。莎莉記不得我的名字，也不像別的學生稱我盧女士，而總是”teacher、teacher”如稱兄道弟般直直地喊我。

「那是吊燈。」我教她念chandelier 這個字。

跟我念了兩次那個單字之後，為了降服顯然還是讓她很難受的嗝獸，莎莉終於靜下來練了兩首小曲。

我抬頭仔細地看，冬日陽光透射之下，天花板下火花般燦爛的小燈泡，似乎真的閃爍出細微繽紛的色彩。

多年以來，我透過一個慈善組織，給附近低收入 家庭想學琴的孩子們義務上課。有一天，該機構的聯絡人跟我說，有位越南 裔媽媽在幫她的兩個女兒找老師，說她們都有一點鋼琴基礎。

試課的那天，我一開門，四個身高差不多的母女把門口擠得十分熱鬧。

寒暄介紹之後，女孩們的媽媽把老大推到琴前。十四歲的艾瑪全身透著青春期的尷尬，一首簡易版的〈給愛麗絲〉彈得極為流暢。我問她學琴多久了。黑溜長髮掩住側臉的女孩低著頭不願回答，只指著前方忙著照顧妹妹的媽媽說：「她逼我練的。」試彈結束後，艾瑪逕自走到沙發上躺平，瞬間忘神於手機裡。

接著被喚來的老二艾蜜莉十二歲，剪了一頭超短髮，打從一進屋就不顧遏阻地跑上跑下，對屋裡各種擺設極為好奇。艾蜜莉的琴也彈得有模有樣，且稍一指點便能融會貫通，但看得出來跟姊姊相似，此行她敷衍媽媽的成分勝過於習琴的興致。

艾蜜莉迅速彈完一首曲子後，便一溜煙地不見了。這時，媽媽拉著小女兒過來，「莎莉也跟姊姊們學了一點。」接著她慫恿女孩彈給我聽。但女孩緊黏著媽媽，怎麼也不願意離開，也不願以完整的口語表達，而是嗯嗯呀呀地回應。「等跟你熟了，她跟你熟了就好了。」嬌小的媽媽解釋著，似乎這樣的僵滯場面在她們的生活裡再尋常也不過了。

正當我們繼續鼓勵著莎莉時，艾蜜莉不知何時已拉開陽台的落地門，走出去後又把門關上，這時，她正敲著玻璃，對屋裡不願理睬她的姊姊不停地喊叫、扮鬼臉。

一聽到聲響，以為姊姊們正在玩著某種遊戲的莎莉，立刻掙開媽媽，興奮地跑到門前，隔著玻璃對艾蜜莉拍打、咯吱地笑。

吵鬧中，艾蜜莉終於扳開厚重的窗門，衝進屋裡，撞上莎莉，如一排骨牌倒塌般，被撞的莎莉又撞上茶几上的書堆；頓時，書籍落地、女孩們尖叫、大人斥責……，屋內一片混亂。

事後，顧慮到三個女孩同處一室的學習品質不佳，我表達希望媽媽能一次帶一個、最多兩個女孩來上課，以便於照看。結果，兩個姊姊都不願學了，但願意待在家裡，讓媽媽帶小妹來上課。缺乏特教背景的我有所猶豫，但媽媽極力爭取，希望儘可能提供成長遲緩的小女兒學習的機會。考量之後，我答允一試。

就這樣，莎莉和我開始一周一次的鋼琴課。沒有姊姊在一旁刺激、分散注意力，她的情緒明顯穩定許多，也如她媽媽所說，很快與我相熟起來。

第三次上課時，門一開，莎莉就逕自往鋼琴跑去。「你去買菜或散個步吧。」我對媽媽說。天氣正好，我想這個瘦小堅韌的女人平日肯定忙碌不堪，此刻可以讓她有一點獨處喘息的時光。

固定地，莎莉進門後會先左右轉兩次鎖，再告訴自己，門已安全地鎖上。接著，她會提出各種疑問，尤其是新發現，比如：門廊裡今天多擺的一雙鞋是誰的？邊桌上做為擺飾的小提琴燈今天怎麼不亮？

莎莉有很多單字發音不甚清楚，也尚無第一人稱的概念，喜不喜歡某事物時，她不說「我」不喜歡，而說「她」不喜歡。剛開始時，我只能猜測她的意思。

學琴時，莎莉完全不懂看譜，但她的聽力絕佳，憑著記憶彈奏，且偏好節奏快速的曲子。當我示範時，「快一點！快一點！再快一點！」身旁的她總是拍手、喊著、笑著，為我加油。「莎莉聽起來總是那麼地朝氣蓬勃。」在樓下辦公室上班的先生不止一次地說。

「老師，不打嗝了，怪獸睡著了。」莎莉停下雙手，轉頭，清秀的臉發亮著對我說。

「很好。噓——，我們繼續安靜，不要吵醒牠。」我把食指貼在唇上。

莎莉學我，也把食指貼在嘴上，發出一個噓聲，繼續上課。少見地，她這回沒有跳上跳下琴凳，或躲到鋼琴下自得其樂地玩捉迷藏。

上完課，莎莉如常作勢想爬上沙發蹦跳，她的媽媽如常制止：「莎莉，把外套穿上，跟老師說再見。」

「老師再見！」一貫地，莎莉中氣十足、感覺非常有誠意地對著我大喊。突然她又加了一句：「老師晚安！」那新學的詞句和認真的表情，把她媽媽和我都逗笑了。

左扭右轉，莎莉打開了大門。步下石階時，女孩對媽媽說：「不打嗝了，怪獸睡著了。」

我目送一個看得見屋裡的彩虹、有讓怪獸沉睡的超能力的女孩，和媽媽手牽手一起走進冰天雪地的暮色裡。（寄自麻州）