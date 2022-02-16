想樂∕圖

小時候常讀到一句十分勵志的的話：「男兒立志出鄉關，學若無成誓不還。」我後來出國留學苦讀，學成後歸國，總算是實踐了這句諾言。

如今，鄉關變成了海關。歸鄉路途遙遠，雖然隔了千山萬水，但是只要想回家，沒人能阻擋得了你；海關可就不一樣了，只要你文件不符合規定，即使家已近在咫尺，也會讓你徒呼負負，有家歸不得。

如今回想起這件發生在近二十年前的事，依然心有餘悸。

2000年，我從美國返回台灣，在外商設在台灣的大中華區總部工作。幾年後，又被外派到中國大陸上海市工作。我首次拿著綠色的台胞證，從上海浦東機場 入關，心裡有些忐忑。排在「外國人」窗口的隊伍，已經形成了一條長長的人龍，隊伍裡多半是藍眼高鼻的老外；而排在「本國人」窗口的隊伍很短，人數寥寥無幾。我不知到自己該排在「外國人」還是「本國人」，於是我問了海關一位穿著制服的「同志」，他冷冷地回答說：「台灣人當然是本國人，這還用問？」我一邊暗喜，可以不用排在長長人龍後面，但是一邊又感到有點不習慣，因為台灣自從政黨輪替以後，民進黨就一直教育台灣人民：「咱們不是中國人，是台灣人」。

我與妻子住在上海徐匯區的公寓內，請了一個上海阿姨在家幫忙買菜煮飯兼打掃衛生。阿姨每天下午來家裡，煮完晚飯後再回去。我夫妻倆都到了上海，兩個子女留在美國，一個讀州立大學，一個讀私立高中，都住校。公司每年給我一個月的探親假，我們才有機會見到子女，但見面次數遠遠不夠，父母子女的感情都要變淡了。因此，我們決定把機票轉送給兩個小孩，讓他們暑假期間能到上海來與我們相聚。

於是女兒、兒子開始趕辦出國手續，希望能在暑假成行。他倆從小在美國出生長大，拿的都是美國護照。他們年前曾應我們的要求，到中國駐美領事館申辦過旅遊簽證 。當時中美關係不是很好，簽證等候時間相當長。中國政府這邊的說法是：「你美國政府總是刁難中國公民的簽證，審核時間一拖再拖，依照對等原則，我們給你們美國公民簽證只要等上個把月，算是客氣的了。」因此，如果他倆的簽證依然有效，就可以省下許多等候時間。我請他們再三核對簽證上的有效日期，兒子及女兒都說，簽證到2004年有效，還有一年時間，沒有問題。我們也就放心了。

他們要來的前幾天，妻子與阿姨上街買了許多他們喜歡吃的菜，也計畫好要帶他們去西湖、蘇州等地遊玩。那天終於到了，兒子和女兒分別從洛杉磯與舊金山飛往上海，兩人到達時間相隔一天，兒子先到。我剛好人到台北出差，隔天才能回來，就把接機的任務交給妻子。

飛機準時降落了，妻子在出境口等著兒子的身影出現。兩個小時過去了，所有旅客都走光了，依然看不到兒子。妻子的心情，從興奮的期盼到急如熱鍋上的螞蟻，不知究竟發生什麼事。此時，妻子的手機響了。電話另一頭竟然是兒子，他是從海關辦公室打出來的。他說他的簽證過期，海關要他第二天隨著原機遣返美國。妻子聽了，腳都軟了，無法相信這是真的。兒子都到上海的海關了，只隔著一道門，就是進不來，這是怎麼一回事？

她請兒子把電話轉給身邊的海關人員，請他們務必帶著兒子到入境口，讓她能與兒子見個面，了解究竟發生了什麼事。兒子畢竟只是個高中生，中文也不怎麼靈光，只能勉強地說幾句，不能讀不能寫，說不清楚究竟是哪裡出了問題。

於是兩個警察陪著兒子到了入境口，隔著一道門，與妻子見了面。兒子一臉茫然，妻子則是已經哭得兩眼淚汪汪，活像是到監獄面會親人一般，隔著玻璃不能擁抱。

在警察的解釋之下，終於搞清楚怎麼一回事了。原來是中國領事館在兒子護照上用筆寫的簽證有效日期是“02.03.04”有效，也就是說是2002年3月4日。現在是2003年，已經過期了。但是這組數字對美國人而言，包括UA航空公司櫃檯，都認為有效期是到2月3日2004年，所以認為依然有效。航空公司如果認為簽證過期，是不可能讓他上飛機的。

這下真相大白了，那麼，錯究竟在哪一方呢？是航空公司、旅客本人，還是中美文化的差異？還是中國駐美領事館不願入境隨俗呢？

就因為這個愚蠢的錯誤解讀，因此要一個高中生來負責嗎？實在是太過分了！我妻子請求海關的主管高抬貴手，不要讓兒子好不容易搭了十五小時的飛機，到了目的地，只因為這個日期解讀錯誤就得再花十五小時回到美國。

好在那位主管看到這個台胞如此絕望的神情，也能體會母親的護子心切，終於動了惻隱之心，指點了我妻子一條生路：那就是先搭機到香港 ，用美國護照入境，然後到香港的中國旅行社申請簽證，再飛回到上海。妻子一聽，喜出望外，立刻打電話告訴我。

由於虹橋飛香港的飛機是第二天清早班機，兒子必須要待在機場旅館一個晚上。妻子透過玻璃門的門縫，塞給兒子五百元人民幣，讓他可以支付旅館費用。

當晚妻子獨自一人從機場回到公寓，精疲力盡，面對一桌做好準備迎接兒子的美食，她不禁悲從中來，眼淚簌簌地掉落。

第二天一大早，妻子穿著球鞋，連走帶跑地趕上第一班公交車，從徐匯區到了浦東機場。繼續與航空公司協商，海關也終於同意讓兒子入境，到虹橋機場搭機前往香港，不過需要警察護送入境再護送出境。在此同時，妻子趕忙打電話給我公司會計，請她趕緊帶著現金到虹橋機場，幫兒子買張虹橋到香港的來回機票。

於是兒子被兩個警察一左一右架著入境，然後一起搭上機場的士，由我妻子陪著，四個人一起到達虹橋機場。妻子支付了車資，然後再塞了三百元給兩個警察當餐費。

後來聽兒子提起當晚在機場旅館的際遇，也讓他終身難忘。他說警方派了一個人與他同住一間房，就近監督。晚上，警察洗好澡，身上只穿了一件小不拉幾的三角褲在房間裡晃。他一個外國小孩哪見過這等陣仗，嚇得不知如何是好。警察還問他，他手提電腦裡有沒有美國的A片可以讓他看看。兒子根本聽不懂什麼叫A片，所以就告訴他沒有。不敢熟睡的兒子，好不容易半睡半醒地熬到天亮。

到了虹橋機場，兒子由這個兩個警察左右架著送上飛機。別的乘客看到這個場景，還以為我兒子是通緝犯，莫不投以警戒的眼神。妻子隨後也給住在香港的表弟去了個電話，要他準時到機場接機，然後帶兒子去中國旅行社辦簽證，讓兒子在他家裡住一晚，第二天再送上飛機，直飛虹橋機場。

日後聽兒子說起，這個香港的表舅十分友善熱心，當晚帶他與幾個朋友一起到船上海釣、吃現撈的海鮮，喝當地的啤酒，讓他見識到香港的飲食文化，他因禍得福免費到香港觀光一天，算是意外的收穫吧。第二天，他終於順利飛回虹橋機場。

妻子擔心了一整晚睡不好，第二天在飛機預定到達時間，順利地接到了不知天高地厚的兒子，兩人相擁而泣，像是隔了一個世紀再度重逢。

第二天，女兒從舊金山搭乘國航飛機，中國籍的櫃檯辦事員，已經發現女兒的簽證過期。女兒立刻與妻子通電話，說她準備改變行程，改直飛香港，再轉機到上海。妻子也立刻打電話通知她表弟，告訴他另一個「美國仔」又要到香港了，麻煩他再次去接機，然後帶我女兒去辦簽證。由於到達香港的時間是一大清早，他接到人後，直奔中國旅行社去簽證，女兒順利地搭乘晚班飛機到達浦東機場。

我第二天也從台北飛抵上海，一家四口終於團圓。四人緊緊抱在一起，久久說不出一句話。妻子涕泗橫流，把這幾天的焦急、擔心、緊張和恐懼的心情，一股腦兒發洩出來。

兒子與女兒歷經過這回奇遇，日後經常把它拿出來與朋友分享。許多年過去了，回想起來依然感到害怕。自此以後，兒女們不曾再踏上中國土地一步，畢竟這個父母口中的「鄉關」，對他們而言，是個不易跨入的「難關」。（寄自加州）