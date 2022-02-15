從千面小生到一代電影宗師—追憶胡金銓導演

一代電影宗師胡金銓。（王正方．圖片提供）

●原來只要出現我的名字，電影 就會很賣座

1982年夏天，在北京 飯店餐廳遇見胡金銓大導演 ，我驚呼：「真是奇遇啊！」然後悄悄地問：「您來北京有什麼祕密計畫嗎？」

胡導演笑了：「什麼祕密也沒有，但是最好不要把我來北京的事傳出去。」我一口答應：「好，咱們不說這個『不是祕密的祕密』。」

那次胡導演去北京，大概是洽商拍老舍的小說《四世同堂》，時機不成熟，未果。說正格的，胡金銓導演是拍《四世同堂》的最佳人選。他自幼受老北京文化的薰陶，聽他一口純正的京腔，聊歷史傳承、風土文物、人情習俗、一草一木，再加上一套接一套的俏皮話兒，真是罕見的享受。

金銓最初是香港知名電影演員，他的口條正，語言生動、幽默、表達能力強，自己配音，聽起來特別有味道。獨自在異域香港闖蕩，怎麼會演起電影來的呢？且聽胡大哥一一道來：「嚴俊導演要我試試演一個角色，我說：我不會演戲，我是來做美術的。嚴導演說：沒關係，你這種人最好就是演戲。……後來又接著拍了幾部戲……原來只要出現我的名字（金銓），電影就會很賣座，我似乎還很受觀眾的歡迎……（大笑）」

●香港電影界稱他為「千面小生」

他演出的第一部電影是《吃耳光的人》（又名《笑聲淚痕》）：俄羅斯故事改編，失業小公務員嚴俊，偷偷在馬戲班當小丑，供人打耳光取笑。林黛、金銓分飾乖女兒和頑劣兒子，兒子在馬戲團以棒球砸中有心臟病的小丑爸爸，他病發不治。

嚴俊導演慧眼識英才，金銓十多年下來，在三十七部電影中演出，是十二部影片的主角；知名的有：《金鳳》《江山美人》《笑聲淚痕》《長巷》《畸人艷婦》《武則天》等，角色多樣化，香港電影界稱他為「千面小生」。

我第一次看金銓的戲是他在《金鳳》中的演出。嚴俊、林黛主演《翠翠》（改編沈從文的小說《邊城》）轟動一時，打鐵趁熱，再推出一部類似影片《金鳳》。金銓飾茶房癩子，瘦小機靈，長癩痢頭，與女主角林黛見面就鬥嘴，林黛說不過便唱兒歌：「癩子癩、醜八怪。」金銓在劇中插科打諢、穿針引線，詮釋得生動自然、活潑俏皮，卻毫不誇張過分，最過人之處是他的語言，北京話純粹、輕重分明、話中有話令人忍俊不住。癩子一出現，這場戲就歡蹦亂跳得特別有勁。最後癩子為了保護女主角，被壞人推下山谷，性命垂危。林黛問能為他做什麼？癩子喘著氣說：「我想聽你再唱一次癩子癩，醜八怪。」林黛在悲泣中斷斷續續地唱著，戲院觀眾，無一不暗中垂淚。

●代表作是《長巷》

邵氏公司與國際電懋搶拍張恨水小說《啼笑因緣》，邵氏慢了半步，片名改作《故都春夢》，胡金銓是邵氏公司的演員兼美術設計。他在《故都春夢》中只有一場戲──趾高氣揚的東北警長，輕薄挑逗關秀姑（凌波飾），又前倨後恭起來。

當時張作霖率軍入主北京，關東軍橫行霸道吃飯看戲不給錢，動輒罵東北粗口，索取證件便脫帽子拍拍後腦勺；因為東北人自小睡硬炕，後腦扁平。

當時北京人對關東軍的描述：「媽了個巴子是免票，後腦勺子是護照。」金銓飾演的惡警官，一開腔就是東北粗口，「媽了個巴子的」不絕於耳，活靈活現。胡大哥為了一場戲，下功夫鑽研，精心揣摩關東軍的言行舉止，出場便不同凡響。

演過那麼多部電影，金銓的代表作是那一部？他的答案是：《長巷》。1956年出品，卜萬蒼導演。他演一個從街頭撿回來的孩子，變成小流氓，蠻橫持刀打鬥。

表演造詣超群的金銓不以演戲為終身職業，他說：「我從來沒有想過自己是一個專業演員，最初到現在都沒有。當演員非常不穩定，當時常常收不到錢，收了最初那筆錢之後，片子一拍完，投資老闆就不見了。」

金銓演戲走紅，收入不錯，買了一輛車，胡大哥說：「我撮合了兩個人結婚：一個是鄒文懷，一個是李翰祥，他們沒汽車，但是我有。當時大家都很窮，我借自己的那輛破爛車子給他們拍拖。」

●《梁祝》影片上，找不到胡金銓的名字

金銓回憶在嚴俊導演身旁工作的日子：「從嚴俊導演身上學了不少東西，他除了是個經驗豐富的電影導演之外，還是個經驗豐富的電影和舞台劇演員。嚴俊讓我有機會在他很多作品中，做各式各樣的工作。」

跟著嚴俊當演員，也兼任美工、副導演、學剪輯、寫台詞、編劇本。他自修外語，程度相當不錯，空閒時專心鑽研西方各名家的電影理論，預備工作已十分充分，早可以獨挑大梁放單飛了，然而金銓的導演之路不順遂。

胡金銓的結拜大哥李翰祥已經是邵氏公司的導演了，金銓仍在演戲，他說：「現在我才知道邵氏那些傢伙要我演戲，是因為只要我參演，影片就賣座。」

李翰祥拍黃梅調電影《玉堂春》，同時又接下另一部電影，忙不過來就請金銓執導了整部《玉堂春》的戲，金銓謙虛地說他只是《玉堂春》的執行導演，影片上只列名金銓是其中演員。

邵氏與國際電懋公司搶拍《梁山伯與祝英台》，連劇本都沒有，要在一個月內拍攝完成、上映。導演李翰祥分一半工作給金銓，二組人馬晝夜不停趕工，終於如期交貨。《梁祝》是當時的超級賣座王，創下了各項紀錄。

胡大哥說：「翰祥負責拍有戲的部分，我拍每場戲與下場戲之間的接口，就是上山下山，學校的場面，路上的戲。」熟悉《梁祝》的朋友們，個個都牢記下山「十八相送」的每一個小節，還有課堂趣事（飽食終日的下一句，下一句？蔣光超答：飽食終日就不餓了。）等等，展現了胡金銓的幽默和導演功力。

在《梁山伯與祝英台》的影片上，數十年來成千上萬的宣傳資料中，找不到一個胡金銓的名字。北方漢子的他，身形不魁梧，卻有寬闊無比的燕趙俠義胸襟，結拜兄長有急難，不假思索挺身而出，任勞任怨不計名利。

●《大醉俠》是新武俠片的開山鼻祖

胡金銓第一部享有導演頭銜的電影是《大地兒女》，陳厚、樂蒂主演，中國游擊隊打日本兵的故事。胡大哥談往事：在香港新界農村拍爆破，使用炸藥過量，把一座土地廟毀了，當地老百姓不答應，拿起鋤頭扁擔圍著攝製隊問罪。怎麼辦？胡大哥說：「好辦，美工組最會幹這個，重新蓋了一座又大又新的土地廟，老鄉開心得很。」

抗日電影《大地兒女》的預算不小，在新加坡、馬來西亞上映，因政治理由被修剪得支離破碎，票房「撲街」（票房淒慘），怎麼走下去？邵氏不願賠錢，老闆說：「給我拍一部簡單不花成本的片子。」

金銓提出《大醉俠》案，那批傢伙給的經費奇少，只能在棚內拍，道具布景服裝借用現成貨，拼拼湊湊拍完這部戲。低成本的《大醉俠》故事簡單、布景樸實、啟用不知名演員。以京戲武打方式為主軸，大量使用彈床，體現武林高手的飛來躍去，吸取西方影片的剪接技巧，推出之後立即成為當時最賣座的電影。在最困難的條件下，善用其心，拍出輝煌成品來。

有人認為《大醉俠》是新武俠片的開山鼻祖，之後胡導演繼續拍出《龍門客棧》《俠女》《迎春閣之風波》《忠烈圖》《空山靈雨》等膾炙人口的經典名作，國際電影界對King Hu推崇備至，他是當之無愧的一代電影宗師。

●咱倆一塊兒說相聲

優秀演員金銓成為大導演後，不再做演員了，他那自然生動的表演、獨特幽默富節奏的台詞，已成絕響。胡導演如何指導演員，特別在對白方面有什麼要求？我沒有第一手資料，也從未聽胡大哥講起這些事。

他的作品以古裝戲為主，演員的對白簡短扼要，與金銓在《金鳳》等時裝戲的調子不同。綜觀台港的眾演員，他們的發音、口條的俐落流暢，很少人能接近胡導演的水準；何況還有那種「開口死」的漂亮啞巴。胡大導拍戲有想法，安排不會說台詞的在電影中做各式瀟灑亮相，形象搶眼。

一晃眼胡大哥離開我們二十多年了，我總覺得他沒拍成老舍的《四世同堂》是電影界的一大憾事。胡大哥在《故都春夢》裡搭的衚衕布景，連土牆上的仁丹廣告都那麼正，他就是在老舍小說中的北京城長大的；胡導演指導《四世同堂》演員說起老北京話來，「千面小生」串演個要角兒，定然是部傳世之作。

多次酒後閒聊，胡大哥說：「正方，趕明兒咱倆一塊兒說段相聲。」我說：「那敢情好，找功夫過一過詞兒，我學著跟您捧哏。」

始終沒落實這檔子事兒，願望永遠不能實現了。