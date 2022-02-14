2021年底，我們一家人在賓州一個幽靜小鎮上，租了一棟湖景房，在那兒安靜地度過聖誕及新年假期。各地疫情 仍嚴峻，所以哪兒也不敢去，除了去超市或餐廳買外賣之外，大家都待在被雪覆蓋的屋子裡，聊天、陪小孫子玩耍、看書、對著窗外的湖景發呆……。這對於一直住在鄉下的人，只是日常生活罷了，可是對於我們這些鎮日在熙攘人群中生活的紐約客而言，是難能可貴的一大享受。

這幾天與世隔絕的日子，一直轟隆向前急駛的生活列車像是突然按了暫停鍵，外界的紛擾和疫情跟我們完全沒有關係，不用擔心被病毒感染，也不用擔心被人搶劫襲擊、騷擾侮辱或施暴殺害。在紛亂動蕩的人世間，我們依偎在大自然的安靜懷抱裡，不由得想起美國作家梭羅在《湖濱散記》裡說的：「讓我們像大自然一樣，從容不迫地過上一天吧！」那幾天，我們就是從容不迫地讓時間在日出日落之中悄然滑過，不被工作時間表追趕，讓自己的心靈被大自然洗滌得像眼前的湖面，清澄亮靜。

這幾天每天一大早，我就到湖邊坐著，雙腳放在結冰的湖面上，陶醉地望著天空時時刻刻的變化。有一天清晨，只見天色灰沉，然後天邊出現一抹淡紅，慢慢地，一朵朵粉紅的雲花綻放了，越開越大，越來越紅，幾分鐘後，整片天空竟然像是燃起了熊熊大火，一發不可收拾，把平靜的湖面也染得通紅，我整個心也跟著雀躍興奮，恨不得這一幕凝結成永恆。

湖濱幽居中，靜悄悄地送走2021年，迎來2022年。網上流傳著：「 2022年，英文跟2020 too一樣。」2022年會是什麼樣子呢？難道又要回到2020年疫情剛爆發時，封城 恐慌、瘋狂搶購的情形嗎？人們對疫情的恐慌、彼此之間的仇恨疏離會加劇到什麼程度？無人得知。就連發現地心引力的牛頓都說人心難測，因為他也是在十八世紀初，人們一窩蜂瘋狂搶購南海公司股票 ，而導致經濟泡沫的受害者。所以他感嘆道：「我能算準天體的運行，卻無法預測人類的瘋狂。」

人類實在太渺小軟弱了，任何天災人禍都會把我們擊垮，連湖中那些看來弱不禁風的蘆葦都不如，它們是多年生植物，存活力極強，雖然在冬季枯萎，但是根卻不會死亡，能夠在第二年再次發芽，歲歲年年，生生不息，有的甚至還能活到千年之久。

然而，法國科學家兼哲學家帕斯卡（Blaise Pascal）說過：「人類是枝蘆葦，在自然界中是最弱的，但他是會思考的蘆葦。我們全部的尊嚴就在於思想。我們只能藉著思想提升自己，而不是靠著我們無法填滿的空間和時間。因此，我們要努力好好地思想；這就是道德的原則。」只要活在世上一天，肯定會不斷遇到天災人禍，我們應做也是唯一能做的，就是思考並活出人生的意義。以此作為新年志願，共勉之！（寄自紐約）