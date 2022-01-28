《走過世界村》封面。（王芫∕提供）

翻開荊棘的散文集《走過世界村》，首先打動我的是失去家園的哀傷。荊棘出生在湖北恩施，幾十年後她去尋根，才發現她的出生地已經淹沒在長江三峽大壩之下了。她在台北長大，住了十多年的松江路如今成為繁華的商業區。新建的銀行高樓門前掛著她家的門牌號碼。她筆下物非人是的淡淡感傷，映照出過去幾十年翻天覆地的全球化進程。在時代大潮的衝擊下，沒有誰的家園可以遺世獨立，保持著原貌。當然也有例外，比如荊棘描述的所羅門群島，如今依然還在使用貝殼交易。

但荊棘又並非被動承受著世界的變化。她個人的主動選擇才是一切情感衝擊的根本原因。她在大學畢業後來到美國繼續求學，在北密西根的寒鄉遇到她的先生，兩人一起動手把一座百年老木屋改建成一個溫馨小家。可是沒多久，因工作變動他們又搬到新墨西哥州的浩瀚沙漠。他們在新墨西哥居住了四分之一世紀，這裡有他們親手建立的「沙堡」。但他們並沒能長駐於此，而是不斷地到世界各地出差或旅行，經常一去就是一年半載，「沙堡」成了他們的根據地。「我走過世界，不時停足試著在各地建立我的家。就像沙漠裡的滾動草，被長年呼號的狂風催促，止不住肢步地流動不息，卻一路撒播著它細節小的種子，渴望在任何一個角落生根成長。」（《自序》）她不斷漂泊，不斷試圖紥根，但結果總是揮一揮手，不帶走一片雲彩地離去。在下一個暫居地，她再次重複這一心路歷程。於是，荊棘感嘆：「家是魂牽夢繞的歸宿，是失去了的樂園。」（《自序》）

失樂園這個比喻讓我想起亞當和夏娃的傳說。人類的始祖失去了伊甸園，是因為他們偷食了禁果，從而再也回不到無知無覺的原始狀態，只能去探索人世間。這是上帝對人類的懲罰，也是擁有好奇心的必然結果。荊棘在世界各地旅行並尋找家園的動機，很大一部分就是探索世界的勇氣與好奇。這份勇氣與好奇塑造了荊棘的知性。這本《走過世界村》，是荊棘在《世界日報》連載多年的一個專欄合集。《世界日報》副刊通常文藝性很強，但荊棘的文章除了文藝性之外，還流露出濃濃的文化人類學味道。

比如她寫南非小孩在街頭賣毛毛蟲給旅遊者，就讓我想起在文化人類學課上看過的紀錄片《毛毛蟲之月》（A Caterpillar Moon）。比起看紀錄片來，讀荊棘的文字自有另一番享受。她的寫作既有人種誌（ethnography）的客觀，又有作家的生動：「一個孩子當場示範，抓起手臂上那個逃脫藝術家，仰首丟進口裡，嚼了一下就張開大口；只見稀爛的棕黃色混在一團翠綠的黏液裡，蟲身還在蠕動掙紮不肯罷休，綠得令人驚悸的涎水從他嘴爭垂下來。」（《南非蟲蟲大餐》）就這樣，有著人類學者眼光的荊棘帶著我們去史瓦濟蘭領略烏蘭加典禮。在這個典禮上，五千多少女裸露乳房跳蘆葦舞；她帶我們去所羅門島，那裡不久以前還有食人族，在街上遇到原住民上上下下打量自己，荊棘都會感到毛骨聳然；她在鑽石海岸露營，遇到狒狒來偷早餐，她把狒狒趕走，它們就爬到樹上去拉屎撒尿報復。這讓荊棘悟到自己才是入侵者。

荊棘的足跡不僅深入到處於文明嬰兒期的原始部落，也涉足到文明高度發達的地區。正因為她的知性，她才能看出文明之間的差異，而不是像通常初到西方的人那樣，在頭腦中有一個東方與西方的二元對立。西方也是千姿百態的，不能一言以蔽之。她寫巴塞羅那，看出它與西班牙其它地方的氣質不同。這裡更自由開放，明亮而有生氣，因為地理上離法國更近，受到法國文化影響更深，從而造就許多藝術家如高第等。

荊棘終究是個作家。在她足跡所到之處，她最敏感的往往是作家的名字。在西班牙小鎮上，她想到塞萬提斯的話：「最瘋狂的事是只能看到生命的現狀，而看不到生命的可能」（《在西班牙巧遇唐吉訶德 》）。在生命的無限種可能性中，其中一種，就是用文字構造家園。《走過世界村》全書像是一個尋找家園的精神路線圖。我們從失去家園的淡淡哀傷出發，跟著荊棘穿越時空，和她一起去愛、去發現，去思考，最終到達一個更豐滿的精神世界，就像荊棘說的那樣：「人生就是不斷地去建造，去收集，也是不斷地舍棄。而永恆，不也就是每一個消失的瞬間的總和？」（《自序》）

《走過世界村》，荊棘著，三民書局股份有限公司2020年7月初版。

（王芫，雙語作家，中文作品包括長篇小說《甚麼都有代價》《幸存者》、中短篇小說集《路線圖》等。英文自傳體小說《不合時宜的回憶》（Inconvenient Memories）獲2020年美國獨立出版獎。）