古爾納為移民文學打開一扇窗

《最後的禮物》。（蕭元愷∕提供）

2021年諾貝爾文學獎得主古爾納（Abdulrazak Gurnah）是繼奈保爾（Vidiadhar Naipaul）之後，又一座移民文學重鎮，其貢獻不止於評價所說的對難民「富有同情心」，而是對一種命運的解碼。

古爾納對中國大陸來說非常陌生，是可以理解的，他在海外世界不說炙手可熱，卻也有相當名聲。他打破了評論與創作難以兼得的區隔，不但使兩者並行不悖，而且相得益彰。作為奈保爾的研究專家，古爾納無疑從這種研究中汲取了獨到的文學養分，轉而豐富了自己的小說創作，從而取長補短。

古爾納屬於戰後英國移民文學的重要組成部分，雖然相對於主流文學而言，移民文學在邊緣狀態，但古爾納的可貴之處是並未因為邊緣而偏廢，其批判精神貫穿主流意識，給其創作帶來極大張力，開創了後殖民文學新面貌。

在古爾納的文學書寫中，繞不過去歷史因素，同樣向後看，同樣繚繞於非洲故土，但與美國作家哈利（Alex Haley）的《根》（Roots）等不同，把身份認同和種族衝突提升到普世價值層面。

在古爾納筆下，小說人物在異國他鄉呈現無根狀態，在浮遊與生存間尋找平衡。古爾納的創作思想也在與主流文學尋找平衡點，即與喬叟（Geoffrey Chaucer)、莎士比亞（William Shakespeare）和狄更斯（Charles Dickens）以來的英國文學傳統尋找平衡點，從卑微茫然的寄人籬下走出來，打造自己的話語分量，探討雙重身份下的族裔整體性。這些在古爾納的《朝聖者之路》（Pilgrim'sWay)、《離別的記憶》（Memory of Departure）和《多蒂》（Dottie）中著墨較多，表明地域文化沒有高下，只是呈現不同面貌。

作為非洲第一代移民，古爾納直接體驗到殖民主義影響，對難民處境感同身受。但並未停留在表面的情緒發洩，而是不斷開掘深度思考，這是創作得以昇華之所在，有了人類關懷的終極意義。這在《天堂》（Paradise）中得到充分展示，通過主人公一生經歷，再現東非殖民下的歷史進程，以非洲中心為基點書寫非洲歷史，這種歷史自覺增加了古爾納的創作分量。

民生層面的跨文化關係在《令人羨慕的寧靜》（Admiring Silence）中有更多表現，塑造了以白人女子為妻的非洲大學生形象，回歸卻不見容於故土，故鄉變得生疏；在歐洲被視為外來者，二等公民任其努力融入卻終有隔閡，成為中懸其間上下失據的夾心人，猶如半生不熟的夾生飯。《海邊》（By the Sea）裡在倫敦的難民者，則受到強烈抵觸，身心體都被烙印下「他者」符號，像霍桑（Nathaniel Hawthorne）的《紅字》（The Scarlet Letter）中女主人公Hester Prynne一樣，成為被羞辱與被損害的標誌。這些刻劃或有古爾納的自況，卻有相當的典型性，不局限於非洲人，可以概括所有流動的移民，文化與文明就在這種流動中碎片化，成為全球化與地域化的交錯凝結，個體描寫成為集體寫照。

鴻篇巨制的《拋棄》（Desertion）展示的是百年歷史長卷，乃是古爾納最成熟的作品，從19世紀末歐洲學者到非洲，直到20世紀下半葉非洲青年到歐洲問學，百年輪迴依然沒有擺脫種族與文化隔膜的怪圈，時空的轉圜帶來更多檢討的空間。

《最後的禮物》（The Last Gift）通過揭秘的形式，古爾納對移民的離散心境進行皈依的探尋，有隱喻和象徵的意義。古爾納疫情期間出版的最新小說《來世》（Afterlives）試圖恢復被官方刪去的那部分歷史，為此他猶如按下復原鍵，不以主流記憶為準，並視此為文學使命，重新構造史事敘述的人類秩序。這是一種莊重的文學志業，使古爾納的文名不朽。

值得提及的是，研究之餘在英國寫作的古爾納，所有長篇小說都在寫移民，不是已經移民，就是在移民的路上。說流動也好，說流散也罷，是一種漂移和飄零的生命動態，晚近的移民已然漸少被動成分，有時是自覺的擇抉，中心與邊緣的顛覆性界限變得模糊，相對講減少了批判和檢視的道德力量。另外，完整的本土故事在古爾納那裡是缺席的，這應該是他的自覺取向。我個人認為，這也是古爾納文學生涯的一點兒缺憾和局限。也許這種專注的做法有助於把一種書寫發揮到極致，但也難免有題材過於重疊之虞，這種顧慮或有些杞人了。

而在加拿大乃至北美，華人中不乏直接用英語進行文學寫作者，像本人接觸過的崔維新（Wayson Choy）和鄭靄玲（Denise Chong）等，他們的作品已然都達到相當成就。但相比之下，遺憾的是未完全跳出唐人街框架，總是差那麼一點兒，即題材提煉的哲思力道。可以有細節的刻畫，而且這是小說的生命，崔維新還被譽為「加拿大最會講故事的人」，不過也要有時代的節拍，與人類命運的接軌，這是華人移民文學的隱性缺失。古爾納也被稱為「比較特別的講故事的小說家」，設想如果他局限在桑給巴爾小圈子，可能寫得也很生動，卻缺少社會現實意義的話，那就與經典會有距離。

古爾納的啟示還在於，他的獲獎進一步證實，移民文學大有可為。僅在英國，除了古爾納之外，奈保爾、拉什迪（Salman Rushdie）和石黑一雄（Kazuo Ishiguro）都先後摘冠。當然並非以諾獎為成敗準繩，但至少從此角度看，移民文學已是世界文壇一支生力軍，已形成系統建樹。同時說明族裔與文化的衝突非但不是文學創作的障礙，而是文學創作的源泉之一，帶來巨大的靈感和火花，甚至成為一種創作優勢，關鍵在於如何駕馭與運作，要有宏大與細微相結合的視角。

（蕭元愷，生長在皇城根兒陋巷，遊學於海內外。先後供職於文教、國貿和科研部門，走筆於文史之間，涉獵於本地傳媒。）