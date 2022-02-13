1848年 Illustrated_London_News：在倫敦皇家劇院演出的「阿提拉」最後一景。（薛維．圖片提供）

匈奴大概是中國史上最早的草原帝國，在冒頓單于時達到全盛期。就連華人最引以為傲的漢朝，早期對匈奴都得俯首。劉邦在白登山被圍時，若非陳平獻計走了冒頓的太太的後門，恐怕會淪為階下囚。這個國恥直到漢武帝時才洗雪。後來匈奴分裂為南北，南匈奴歸順漢朝，聯合漢軍打敗北匈奴，迫其西遷，自此在中國史上銷聲匿跡。

四世紀時，歐洲突然出現一夥「匈人」（Huns）。這群匈人很會打仗，不但文明的波斯帝國擋不住，連尚武的「野蠻人」——哥特人（日爾曼人的一支）也被打得落荒而逃。375年，有十萬多哥特難民南下多瑙河，要求進入羅馬帝國內避難。羅馬讓他們入境，卻沒有供給他們基本的生活所需，哥特人活不下去，只好造反（377AD）。糊塗的羅馬皇帝不知安撫，反而派大軍要給這些野蠻人一點教訓。哥特人也許不是匈人的對手，可是對付羅馬軍還是綽綽有餘的，結果羅馬幾乎全軍覆沒，連皇帝都丟了老命，只好求和，把哥特人安置在羅馬邊界落戶，種下日後西羅馬帝國滅亡的種子，不過此是後話了。

匈人是否是匈奴後裔呢？許多史學家相信是的。至少他們是來自亞洲。根據羅馬史家的記載，他們醜得嚇人：「個子矮，脖子粗」，臉是「一堆肉」，眼睛是兩個「小洞」，老人也不長鬍鬚。比起西方人來，東方人的確比較矮，眼睛小，鼻梁塌，鬍鬚少，如果以希臘羅馬雕像為標準，的確離俊美遠矣。

434年，匈人的國王去世，王位傳給兩個侄兒，阿提拉（Attila, 406-53）兄弟。十年後阿提拉謀害了兄弟，大權獨攬。阿提拉雄才大略，慷慨公正，極受族人擁戴，在他領導下，匈人東征西討，所向無敵，建立了龐大的匈人帝國。東羅馬的皇帝採取中國許多朝代對付胡人的辦法，一面送禮，一面修牆。君士坦丁堡的城牆堅厚無比，且有內外兩層，根本無法攻破。阿提拉只好轉移方向，入侵高盧（屬羅馬，今法國），殲滅多城後，被羅馬大將埃提烏斯（Aetius）和西哥特聯軍擋住。埃提烏斯在匈人軍中待過幾年，曾和阿提拉為友，他可能是西羅馬帝國最後一位能打仗的將軍。

西羅馬皇帝之妹曾送給阿提拉一封求救信，訴其兄長強迫她嫁給某參議員，並隨信附上戒指。阿提拉認為這是示意求婚，因此出兵義大利 （452），並要求半個國土為嫁妝。匈人軍勢如破竹，連破多城，難民逃到威尼斯水域，日後在此興建了威尼斯城。阿提拉軍隊所經之處，屋毀人亡，故被稱為「上帝之鞭」。

眼見阿提拉逼近羅馬（當時西羅馬帝國的王城在 Ravenna），羅馬總主教李奧一世只好出城與他談判。和談的條件內容史無明文，據天主教的說法是，阿提拉驚見總主教李奧身後天空有聖彼得和聖保羅顯現，嚇得無條件退兵。也有人說，李奧可能支付了大量金銀。不過多數的史學家認為匈人軍缺糧，加上瘟疫橫行，所以才見好就收。

阿提拉回國後又娶了一位年輕貌美的新娘，但他在新婚之夜卻離奇死亡。一般的說法其死因是大量內出血，但也有一傳說是被新娘行刺而亡。阿提拉死後，龐大的匈人帝國很快就瓦解了。

羅馬帝國北疆的蠻族眾多，大多入侵過羅馬帝國，然後落地生根，可是沒有人有阿提拉的名氣，甚至一些歐洲中古的傳奇（例如《尼貝龍指環》）也有他的一角。十九世紀德國浪漫派劇作家維爾納（Friedrich Ludwig Zacharias Werner, 1768-1823）甚至以他為主題撰寫劇本《阿提拉——匈人國國王》。此劇在當時評價頗高，可惜筆者上網搜尋只找到讀不懂的德文版。不過看後人評語可知，其故事浪漫程度破表到荒謬的地步。此劇被年輕的威爾第（Giuseppe Verdi, 1813-1901）聞知，很感興趣，決意要把它改編為歌劇 《阿提拉》。

1840年代，威爾第剛因歌劇《納布可》而小有名氣，被合約逼得接二連三地編寫歌劇，不得喘息。但是他仍對《阿提拉》十分感興趣，這倒不是因為迷上其浪漫故事，而是因為他的愛國情操為此激發。拿破崙倒台後，維也納會議（1814）把義大利分割，南方是西西里王國，中部是教皇國，北部主要屬奧國，但人民嚮往獨立統一的義大利。威爾第之前幾部歌劇如《納布可》《聖女貞德》，都是描述被異國壓迫的人民奮起反抗的故事。在阿提拉入侵義大利的故事中，他看到奧帝國侵占祖國。他的歌詞作家也是位愛國詩人，把維爾納的劇本大刀闊斧地肢解，只留下主幹。但威爾第嫌他工作太慢，第三幕又找了另外一位作詞詩人，終於完成全劇。

歌劇《阿提拉》1846年在威尼斯首演，觀眾熱情沸騰，當羅馬大將艾澤唱道：「你可以擁有宇宙，但得留下義大利給我。」時，觀眾全體起立頓足，歡呼如雷。劇終後，觀眾以鮮花火把歡送威爾第回到寓所。義大利統一獨立後（1871），此劇可能因劇情荒誕不經，便漸漸從舞台上消失。直到二十世紀晚期，人們漸漸發覺其音樂美妙，才又在各大劇院出現。紐約大都會 歌劇院則要等到2010年請到曾在斯卡拉劇院擔綱十九年的指揮穆提（Ricardo Muti）客座時，《阿提拉》才首次和觀眾見面。

歌劇人物中除了阿提拉和羅馬大將艾澤（歷史上的埃提烏斯）和短暫出場的總主教李奧之外，其他皆為虛構。原劇中勃艮第尚武的公主被改為義大利公主奧德白拉，又添加了她的情人佛勒斯脫，也補上建立威尼斯的歌詞。內容和歷史差異甚大。

歌劇有個序幕，阿提拉毀滅了義大利某城。他見到參戰被俘的城主之女奧德白拉，很欣賞她的勇敢，不但釋放了她和手下女兵，並說她可索取任何禮物。她要求阿提拉的劍，阿提拉慨然應允。奧德白拉其實是想用此劍殺死阿提拉，以報陣亡的父仇。此時羅馬大將艾澤入見阿提拉，他說東羅馬皇帝太老，西羅馬皇帝還是個孩子，提議兩人合作打天下，他只要義大利，此外都可給阿提拉。阿提拉卻責備他叛國叛主。

第一幕開始時奧德白拉悲痛父親之死，並擔心愛人的安危。佛勒斯脫登場，責備她不忠，經她解釋後兩人重歸於好。

阿提拉在帳中從惡夢中驚醒，他心有餘悸地告訴貼身奴僕，夢到在羅馬城前被一位老者擋住，且命令說：「你是上帝指派來懲罰人類的，但是這是神的領域，你不可進入，回去！」但是一會他回過神來，對自己的懦弱感到慚愧，下令進軍羅馬。

在羅馬城外阿提拉正要下令攻城，忽然聽到歌聲，一隊白衣女郎和孩童唱著平和的歌，伴著總主教李奧出現。阿提拉發現李奧就是夢中老者時，驚恐萬分，不料李奧說出的言語竟然和夢中完全相同。阿提拉懼怕倒地，因而撤軍。筆者觀賞此劇時覺得這是戲劇的高潮，如果遇到好導演，這一景應有極大的震撼力。可惜的是之後的兩幕不但和歷史脫節，在劇情上也失去了張力，好在我們仍然能欣賞威爾第的音樂。

第二幕開始時，艾澤接到皇帝指令撤回軍隊，因羅馬已與匈軍簽了合約。這時阿提拉的奴僕帶來請柬，約他赴宴。佛勒斯脫也混在奴僕中，他與艾澤共謀殺害阿提拉並突襲匈軍。

佛勒斯脫買通了阿提拉的貼身奴僕在酒中下毒，卻被奧德白拉及時阻止。阿提拉為感謝她，宣布娶她為后，並應她要求饒恕了佛勒斯脫。

佛勒斯脫為了奧德白拉的背叛而痛心，艾澤來到告知將偷襲匈軍，奧德白拉也出現，解釋她救阿提拉是因想親手為父報仇。此時阿提拉進入，發現三人背叛，罵他們忘恩負義。三人反唇相譏，奧德白拉拔劍刺死了阿提拉。羅馬軍入場，眾人合唱大仇已報。

此劇有一點頗令人費解。筆者看過此劇幾次，每次的同情都是在阿提拉這邊。讀者是否也奇怪，為何代表侵略者的阿提拉是有情有義、誠實直爽、慷慨大度的真英雄，而象徵義大利革命志士的幾位角色，反而叛主、忘恩、背約、陰謀欺騙呢？這是否是編劇強調為了民族大義，不妨忽略個人道德上的瑕疵呢？（寄自伊利諾州）