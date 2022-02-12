達姆∕圖

「社交距離」大概是這兩年最熱門的字眼，不管何時何地，人與人之間都要保持六呎距離，以降低染疫風險。可是當象徵家庭團圓的節慶時光來臨，「社交距離」便成了很難確實遵守的規範，於是在團聚慶祝新年來臨的歡樂氣氛中，隱隱潛藏了幾分病毒蠢蠢欲動、疫情 加劇的風險與隱憂。

2021年的最後一天，全家宅居家中，在電視機前觀賞紐約時代廣場水晶球降落儀式，一起迎接2022年的到來。當鏡頭前出現民眾摩肩擦踵、且幾乎無人戴口罩的畫面，我心裡便感覺幾分不妙。果然，三天之後，美國新冠確診數一舉突破百萬，刷新疫情爆發後的最高紀錄，也是全球首見單日超過百萬病例。有鑑於許多人自行在家中使用快篩試劑檢測 ，未併入官方數字中，因此實際染疫情況遠遠超過媒體所披露的數字，節日的喜慶氛圍頓時籠罩在一片陰霾之中。

記得去年這個時節，當時疫情於歲末節日過後瀕臨失控，每隔幾分鐘手機便收到緊急通知短訊，提醒民眾因為確診案例如滾雪球般急遽竄升，政府要求大家回到居家避疫狀態，減少外出，所有非必要商業全改為遠距辦公。包括酒吧、髮廊、博物館、電影院、娛樂場所及遊樂園等都得關閉，餐館只能提供外賣和送餐，非必要旅行也在禁止之列，連串的急促警示聲響有種風聲鶴唳的驚悚感。疫情中的克難迎新少了許多熱鬧狂歡的氣氛，多了幾分疫禍臨頭的惶然憂懼。

或許經過兩年的避疫，大家都感到疲乏了吧，縱使面臨變種病毒 的巨大威脅，今年家庭親友團聚、跨年慶祝活動幾乎皆如常舉行。餐廳門庭若市、大排長龍，遊樂場所和旅遊勝地也人滿為患，「社交距離」、「戴口罩」成了雲淡風輕的口號，看到此等光景不禁讓人膽顫心驚，擔心歷史又將重演。果不其然，新年假期過後的疫情如失速列車般超乎掌控。

原本寒假結束後要返回大學上課的小兒子，收到學校通知，因為新一波疫情來勢洶洶，開學的前兩個星期改為遠距教學。過了個把禮拜後，又收到更新訊息，校園教職員工及住宿學生病毒檢測陽性率達到15%，為確保學生安全，冬季線上課程將延至一月底，所有學生都必須接種疫苗補強針，並於返回校園前提供三日內的檢測報告。經過一整年網路課程，去年秋季終於恢復實體教學，學生們終於能徜徉在美麗校園裡，與老師、同儕面對面一起快樂學習。這樣的時光不過維持短短兩三個月，如今又回復遠距上課，學生們的失望可想而知。

除了學校延後實體教學之外，最近也陸陸續續聽聞朋友被病毒攻克的消息，Omicron變種病毒以橫掃千軍之勢不斷攻城掠地，疫情如遍地開花似地爆炸開來。此地小城的高中軍樂隊每年都會參加全美聞名的元旦玫瑰花車遊行，去年因為疫情取消，今年在民眾的引頸期盼之下恢復舉辦，參與者皆需完全接種疫苗或是持有七十二小時內陰性檢測證明。即便如此，活動結束後卻傳來眾多學生感染的消息，原本歡慶新年的花車遊行，演變為染疫的溫床。新年伊始，頭一個禮拜洛杉磯地區已經累計超過二十萬人確診，創下去年冬天以來的高峰。篩檢站隊伍綿延數百呎，家用快篩試劑嚴重缺貨，警消與醫護人力因為疫病隔離面臨短缺窘境，誰都沒想到，會在這樣狼狽的情況下迎來嶄新的一年。

這場百年大疫已經延續兩年多，每次看見隧道另一頭隱然閃爍著希望之光時，過不多久，便會出現疫禍反撲的局面，如此反反覆覆，似乎永無結束之時。疫情改變了大部分人的生活，許多因應疫病而做的調整逐漸成為日常。這段期間，我發現自己具有宅居的潛能，能夠很長一段時間不出門，幾乎與外界隔絕。所有包裹、外賣、亞馬遜訂購的雜貨生鮮蔬果用品，全部免簽收直接放置大門口，做到百分之百零接觸。這樣離群索居的生活其實也不錯，有點疏離，又不會太疏遠。拜大疫所賜，人有更多機會獨處，無須理會人際往來酬酢，在孤獨與社交網絡之間自由來回游移，可堂而皇之過起這種封閉式的日子。

去年春節除夕夜，隔壁鄰居唱起了卡拉OK，直到夜深仍意猶未盡地高歌歡唱，已經眼皮沉重準備就寢的我卻一點也不覺惱怒，其一可能是鄰居雖是香港人，但是所唱的歌曲都是國語懷舊老歌，每一首熟悉的旋律都讓人勾起濃濃的懷念，瞬間墜入時光隧道重溫往日情懷；再者，宅居家中一整年，又是大年夜，以音樂相伴守歲，撫慰疫中鬱悶心情，也是合情合理。我準備了一副耳塞放在床邊，以備不時之需，如果情勢一發不可收拾、脫離掌控時能夠派上用場，還好在一首接一首欲罷不能的歌曲旋律中，我沉沉進入夢鄉。

原本期待經過年餘，在疫苗普及之後情勢翻轉，一舉戰勝疫禍，今年農曆春節將可回復往常熱鬧喧騰的年節慶祝氛圍。不料殺出戰鬥力超強的Omicron變種病毒株，短短時間內以凌厲的攻勢所向披靡。一些原本計畫返台過年的朋友紛紛取消行程，期盼與親友團聚共度春節的願望成空，這趟回家的路途比過往任何時候都還要遙遠。

《金剛經》云：「不驚，不怖，不畏。」不驚慌，不害怕，不畏懼。字面上很簡單，但是回到生活中，很難不受外境影響，一點點風吹草動便要生起許多心——擔憂的心，恐懼的心，煩惱的心，不平靜的心。兩年多的大疫生活時刻考驗著我們的智慧，雖然不知道這場疫情何時能走到盡頭，然而，期許自己能懷抱不驚不怖不畏的態度，過好每一天，2022年終將否極泰來，回歸久違的日常。（寄自加州）