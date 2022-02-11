雨果的靈魂——雨果獎，當代科幻的最高榮譽（下）

林崇漢／圖

科幻小說 裡的一種瘋狂念頭成真了

這種宛如置身天堂的感覺，他們怎麼捨得放棄？他們當然想繼續上天堂。於是，1940年，天堂第二次出現在芝加哥，1941年第三次出現在丹佛市。

然而，第二次世界大戰爆發了，他們的年度盛會被迫中斷。日本偷襲珍珠港後，絕大多數的科幻迷都從軍入伍，只有少數還留在家鄉。留下來的人會把科幻雜誌寄到前線給他們的同志，因為，那些躲在戰壕裡的同志必須仰賴那些雜誌來保護他們的靈魂。

到了1945年，科幻小說裡一種荒誕瘋狂的念頭成真了，兩顆原子彈在日本廣島長崎爆炸，結束了這場戰爭，和平重新降臨，當然，天堂也跟著降臨。1946年，第四屆世界科幻大會在洛杉磯重新開張。

在歷屆的科幻大會上，偶爾會有科幻迷投票選出自己心目中最好的長篇小說或中短篇小說。在1953年的第十一屆大會上，有人把一座火箭形的獎座頒發給得獎者，但那只是一次臨時起意的行動，隔年並沒有延續下去。一直到了1955年的第十三屆大會，眾人才決定要讓這樣的頒獎成為永遠的儀式，而且將這個獎取名為「科幻成就獎」（The Science Fiction Achievement Award），不過，私底下大家還是稱之為「雨果獎」，以紀念根斯巴克的貢獻。到了1958年，「雨果獎」成為正式的名稱。

於是，雨果獎就此誕生。

舟沃頓：近七成獲獎作品實至名歸

加拿大女作家舟沃頓（Jo Walton）是2012年雨果獎長篇小說得主。從2010年開始，她耗費了三年的時間，把1959到2000年這四十二年間歷屆得獎和入圍 的長篇小說幾乎通讀了一遍，並且把心得發表在科幻網站上，和科幻圈人士進行深入討論，引起廣大的回響。後來她把這些文章集結起來，在2018年出版了一本《雨果獎逸史》（An Informal History of The Hugos）。

她說，她之所以把閱讀範圍擴及到入圍作品，是因為她很好奇，很想知道每年得獎的作品是否真的就是那一年最好的作品。她最後的結論是，在那四十二年裡，有二十五年確實選得很好，相當於有69%的得獎作品確實是實至名歸。

另外，為什麼要把時間點停在2000年？她提出兩點理由。第一，她自己從2000年開始出版自己的作品，而且在2001年入圍約翰坎伯紀念獎，所以，為了保持超然客觀，她不能把自己的作品也納入評估範圍。第二個理由，也是最重要的理由，就是作品必須經得起時間的考驗。由於她是從2010年開始寫專欄，所以十年的間隔算是一個合理的期限。舉例來說，一本2000年出版的小說如果到了2010年還沒有絕版，那就勉強還能算經得起時間的考驗。想從歷史的縱深去觀察作品，是需要時間的。

最後她說，由於自己在2012年也得了雨果獎，深感震撼，再加上讀了二百五十本小說，寫了三年的專欄，她更深信雨果獎確實具有非凡的意義，確實是科幻界最重要的文學獎。

理想的科幻小說閱讀指南

那麼，對台灣的讀者來說，雨果獎又能產生什麼樣的意義？

相對於英語國家，台灣的科幻出版就顯得冷清許多，然而，在眾多出版社的努力下，台灣讀者依然可以接觸到一些科幻史上的經典作品。所以，雨果獎依然可以是很理想的閱讀指南。

舉例來說，1966年得獎的《沙丘》（Dune，中譯本大家出版）就是科幻史上經典中的經典。根據這部小說改編的電影 在最近推出後風靡全球，連帶引發了大家閱讀原著小說的熱潮。成功的影視改編確實有助於推動讀者對科幻閱讀的興趣。

同樣的，2016年榮獲奧斯卡八項提名的電影《異星入境》（Arrival）也是經典科幻小說改編的。電影的成功使得當代最頂尖的台裔美籍作家姜峰楠成為家喻戶曉的人物。他的兩本小說集《妳一生的故事》和《呼吸》（中譯本鸚鵡螺文化出版）裡的多篇小說分別獲得了2002、2008，2009，2011四次雨果獎。

而1966年榮獲雨果獎「史上最佳科幻系列」的《基地》系列（中譯本奇幻基地出版）更是科幻史上的超級經典，對後世的影響無與倫比。根據小說改編的電視影集也深受歡迎。

1970年得獎的《黑暗的左手》和1976年得獎的《一無所有》是台灣讀者熟悉的女作家娥蘇拉勒瑰恩生平的代表作。

2002年得獎的《美國眾神》是當代頂尖奇幻作家尼爾蓋曼的名作，他的得獎是雨果獎兼容奇幻類作品最成功的例子。

經典科幻小說在台灣的出版還有很長的路要走。（下）