「你現在就必須起床，馬上！」

一聲低沉的怒吼從虛掩的房門內傳了出來。溫蒂握著藥瓶，急促的腳步猛然停頓。這聲音雖然是壓低了的，但依舊還能讓人感受到那不可言狀的震懾力。溫蒂在門口定了定神，慢慢推開房門走了進去。

只見詹姆斯起身坐在床邊，長滿老年斑的雙手正繫著襯衫上的鈕扣。他默不作聲，委屈地噘著嘴，臉上的皺紋擠做一團。亞當呢，伸著他瘦長的腿，就坐在離床不遠處的輪椅上。他灰白的眉頭緊鎖著，眼睛盯著詹姆斯，胸脯上下起伏著，似乎怒氣未消。兩個老男人就這麼對峙著。

溫蒂把裝滿藥片的小塑膠杯放在餐桌上，隨手打開餐盤上的蓋子。她儘量將聲音放輕柔：「早餐已經在這裡了，別忘了吃藥。」

回過頭來，溫蒂看到亞當正偷偷地向她眨了眨眼睛，眼角的魚尾紋有著微微的笑意。

「詹姆斯這些天的情況好多了，可以走路了，你們有空可以到走廊裡轉一轉。」溫蒂說。她路過亞當的輪椅時輕輕拍了一下他的肩膀，然後關上房門走了出去。

溫蒂相信亞當會了解她按在他肩膀上的囑託：「嚇唬嚇唬就得了，別太過火了！」那看似不經意的一拍中，溫蒂在手掌上放了些許的力度。

詹姆斯因為心臟衰竭住院，平日裡他十分敏感，喜歡把窗簾都拉下來，門也總關著。任何太強的光線、太吵的噪音都會讓他感到不舒服。

詹姆斯有時候很任性，但對亞當的話卻是言聽計從，甚至還有些依賴，所以護士們有什麼難處就會直接向亞當告狀。

每天清晨，詹姆斯都要賴一下床，亞當不來他就不起床、也不吃飯吃藥，這讓護士們叫苦連天。好在亞當基本上每天都來看他。「看來今天亞當是聽夠了護士們的訴苦後，才決定給詹姆斯來個下馬威的。真是一物降一物。」溫蒂想到剛才亞當向她偷偷眨動的灰藍色眼睛，不禁也笑了起來。

詹姆斯、亞當還有那位不知名的中年男子，是醫院科室內幾個護士悄悄議論的對象。

「亞當是詹姆斯的同伴。」一個護士在說「同伴」時加重了語氣，並用雙手的食指和中指交叉著打了個引號。

「那推著亞當的輪椅、天天幫著他來看詹姆斯的男人是誰？」另一個護士好奇地問。

「說是他們的朋友。」第一個護士咧了咧嘴，挑著眉毛回答。

「朋友？」溫蒂可以感覺到大家面面相覷裡沉默不語的微妙。

對這樣的閒言碎語溫蒂一般都是不屑一顧。在她看來，沒有什麼可奇怪的。

是的，亞當和詹姆斯是同性伴侶，但那又怎麼樣呢？詹姆斯已經是七十幾歲的老人了，亞當還能一如既往地關心他、每天這樣風雨無阻地來看望他，這不就是真愛嗎？難得的真情，有什麼可大驚小怪的？

溫蒂記得有一次詹姆斯向她提起亞當。「亞當年輕的時候是一位建築設計師，還是位模特兒。我那時候是會計師。在我們兩個相愛的六○年代，社會上還不能接受這樣的關係。我的父親是一家大公司的老總，為了不讓他傷心，我和亞當都頂著壓力、對外說我們只是普通的朋友關係。我們這一路走來，在一起很不容易，但彼此從來沒有分開過。」

詹姆斯說，亞當有關節炎的毛病，三年前就用上了輪椅。亞當的朋友感動於他們之間的情誼，自告奮勇地每天推亞當來醫院探訪他。

「他把藥都吃完了，飯也吃了。他還走了走，腿部有力量多了。」快下班的時候，亞當自己搖著輪椅來到護士站，面帶得意地彙報著，並又向溫蒂調皮地眨了眨眼睛。

「還是你有辦法！」溫蒂微笑著對亞當說。

又一天的工作要結束了，溫蒂看著亞當的背影，若有所思。

溫蒂總是很忙碌，下班後她要去超市買菜，然後去接兒子放學、再送女兒去課外班。

移民 後的日子依舊匆匆忙忙，前夫有了外遇和她離婚後，形如陌路，已經很久沒有聯繫了。

「曾經亦是同路人啊……」溫蒂看著亞當的背影感嘆道。（寄自加拿大 ）