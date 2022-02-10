搬家後，又要重新認識所有的鄰居。真難啊，左鄰右舍都住些什麼樣的人？將來可以當朋友嗎？這年頭，各人自掃門前雪，平時一個個鄰居都是緊閉門戶，周圍有什麼住戶都捉摸不清。

一天下午，門鈴響了。我開門一看，門外是位有點年紀的大叔，他神色有些慌張地說：「妳新搬來的吧？我看到妳車庫門整天沒關，又不見人影，怕是疏忽了？」一言驚醒夢中人！肯定是我的女室友M出去時忘了關上。「我馬上去關。」

大叔又開口了：「我可以問問妳嗎？我女兒說有一家叫做『客來』的中餐廳不錯，妳知道嗎？」

客來？那是M最喜愛的餐廳啊。我忙不迭地點頭，就開始和他聊起天來。大叔自稱是社區的主委之一，「今後有啥事兒，隨時聯繫我。」我們也跟著交換電話號碼。這世上還有這麼熱心的鄰居啊，太好了。

我隨即上樓把經歷告訴午睡方醒的M。「說得我好餓呀，我們今天就去吃吧！」「我看咱們邀請大叔一起去，他是社區主委，多少可以請教他一些事情。」

席間，大叔還帶了一小瓶紅酒，上面貼著瑪麗蓮夢露飛裙仰舞的標籤。我們三人談笑風生，相當愉快。這位大叔熱好美國西南州的景觀，寧可退下東岸的職務，搬過來享受大自然的生活，他不但擁有鄰州的休閒屋，還嗜好攝影 ，什麼沙漠動植物都懂，侃侃而談。

回程，M在後座。我坐在大叔旁邊的副駕座位，三人繼續聊天。M的心情出奇地好，不停表達她的崇拜和羨慕，幾乎對大叔已經一見傾心。大叔邊開車，邊從後照鏡眇眇M，但奇怪的是，他的右手卻時不時地碰觸到我的膝蓋，使我有點頭皮發麻的感覺。送我們安全到家後，大叔問：「我們下周三去飲茶如何？」我遲遲不語。

次日，M問我：「你看這位大叔如何？這麼豐富的知識與經驗，又曾在大醫院從事醫療工作，雖然年紀大些，但從他說話的內容來看，應該還是單身喲？我們趕緊答應他去飲茶啊。還有，他說他從前是個什麼醫師來著？那個醫學名稱，我聽不懂。」

我話在舌尖，很想說：「要去，就妳和他去吧！」可是，我發現自己突然語塞，腦子裡一片空白和失落。

那個英文專有名詞我是聽得懂的。大叔曾是個麻醉科醫師，就是會使人注射藥劑之後，渾然失去知覺的那種。（寄自內華達州 ）