倩華∕圖

小名即乳名，又叫三朝名字。就是孩子出生的第三天，這天要為新生兒洗去身上的污垢，因此要給他取名字。

在我們農村，小名大多是隨意取的。男的大都叫什麼狗，春天生的叫春狗，秋天生的叫秋狗，還有夏狗、冬狗，甚至賤狗。有一個是他娘四十多歲時生的，他爹老年得子十分驚喜，給他取名為送狗，意思是上天送給他的孩子。還有叫蝦人的，那是生下來很瘦小，像隻小蝦一樣；叫洪水 的，那是生他時發了洪水。女的大都叫姑娌，頭個叫大姑娌，第二個叫二姑娌，小的叫細姑娌。姑娌多了分不清，因此有了上屋大姑娌、下屋細姑娌、東頭毛姑娌、西邊花姑娌等特定稱呼。女孩也有叫什麼花的，主要看她生在什麼時候，如春花、秋花、杏花、茶花、菊花、梅花等等。相對而言，男孩子的小名取得更加隨意，甚至有些難聽，如癩子、疤子、糊粑、釘頭等等。鄉下人迷信，認為名字取得賤，孩子好帶，容易長大。以前醫療條件差，取這樣的名字，也是對孩子的另類愛護吧！

當然，也有文雅點的另類小名，那樣的家長大多是讀了點書。如我們村裡一家有四個兒子，分別叫石松、勁松、青松、綠松。還有一家，男人是鄉幹部，兩個兒子分別叫大華生 、細華生，聽著就是不同。我爹爹讀了不少書，是老高中生，我的小名叫雙喜，也算是比較特別的。其實，我真正的小名叫雙益，因為我是自小跟了姑姑。爹爹取這個名字的意思是，希望我將來對兩家都有益。「雙益」有些拗口，而「雙喜」不僅朗朗上口，又顯得喜慶，叫來叫去便叫成「雙喜」。懂事以後，爹爹對我解釋後，才知道自己真正的小名叫雙益。不過，這個時候大家都叫我雙喜，已經無所謂了。這樣的名字，儘管稍文雅，也文雅不到哪裡去。不像現在，給孩子取名得絞盡腦汁，有的甚至還要上網搜一下，一定要寓意深刻或新奇別致。

既然是小名，當然是小時候用的，進學校讀書後，就要取學名，又叫大名。學名就取得比較正式了，有的家長還專門請人幫孩子取學名。如我的髮小蝦人，去報名時，他娘特意請老師幫取名字。老師看到蝦人身材瘦小，特別給他取了個「傑」字。他姓葉，派行是「祥」，學名便叫葉祥傑。老師把「傑」的意思解釋給他聽，希望他將來身材魁偉、才華出眾。蝦人聽了十分高興，逢人便說：「我有名字了，我有名字了，別叫我蝦人了，要叫我葉祥傑……」

不過，那時農村人大都沒有讀什麼書，取不出什麼好的學名，又懶得找人取名，有的乾脆就用小名當做學名。我從師範學校畢業後當了老師，我班上就有許多奇怪的名字。如戴六狗、劉二姓、王姑娌、陶喜慶等等，這些都是用小名作為學名。

叫你小名的人，往往是你最親的人。不論你長到多大，父母永遠是叫你小名的。在他們眼中，你就是一個永遠長不大的孩子。還有你的叔叔伯伯、三姑四姨以及你的哥哥姊姊等。小名從他們口中叫出來，不僅親切，更顯示出你們之間那濃濃的血脈親情。

叫你小名的人，除了自己的親人，還有就是最熟悉你的人，主要是那些父老鄉親。儘管有了學名，但他們還是叫你的小名。即使你做了大官，發了大財，也是這樣。如我的髮小蝦人，雖然取了學名，村裡沒有一個叫他葉祥傑的。我們是同學，也只是在學校偶爾叫他一聲葉祥傑，回到村裡還是叫他蝦人的。如果在村裡你叫這些髮小的學名，大家聽到會感到格外地生分。如果哪個人要求別人叫他的學名，村裡人會說：「神氣什麼？還不知道你就是某某人的孩子？」有些長輩還會這樣說：「叫什麼學名？從你出生看到大，你是個啥樣子，我還不知道麼？」懟得人無言以對。

我外出工作多年，回到村裡，大家依然叫我的小名。長輩和當年的小夥伴們直接叫我雙喜，年紀比我小的叫我雙喜哥，輩分小的叫我雙喜叔。不過，可能我是老師吧，受到特別的尊敬，有的老人覺得再叫我的小名似乎有些不合適，一聲「雙喜」之後，接著說：「看哪，你都做先生了，我應該叫你『謝老師』呀！」這個時候母親總是說：「他本來就叫雙喜嘛，那樣叫反而生分了！」老人便順勢說：「也是，打小就叫慣了，叫你『雙喜』可別見怪呀！」

老人這樣說，我不由想起了元曲作家睢景臣的套曲《哨遍．高祖還鄉》中的描繪：「只道劉三，誰肯把你揪扯住，白什麼改了姓、更了名，喚作漢高祖？」劉三是劉邦的小名，他做皇帝了，回到家鄉，父老鄉親還是喚他的小名劉三。正如俗話說的：「皇帝老子門前過，三歲孩兒喚小名。」做了皇帝尚且如此，何況我不過是一個老師，叫小名我怎麼會見怪呢？

頂著學名不知不覺走過了幾十個春秋，雖然習慣了這種稱呼，但在內心深處總覺得少了點什麼似的。我知道，那是小名帶給我的親切感。我因為喜歡寫點東西，除了學名，還有筆名。另外，上網註冊了QQ、登錄了微信 、申請了公眾號等新媒體平台，我又有了幾個網名。但不管哪個名字，對我而言，都是一個符號。彷彿台上戲子的行頭，穿上了雖然好看，但那只是一種裝扮，並不是自己。行頭換下來，回歸本色，看到的才是真正的自我。因此，我最喜歡的還是自己的小名。

每次回到村裡，聽到大家用樸實的鄉音呼喚我的小名，那種感覺特別親切。這時，即使風塵滿身，也瞬間輕鬆下來。小名使我知道自己的來處，使我看到真實的自己。小名更是一葉方舟，雖然很小，卻能帶我通向心靈的彼岸。每當我疲憊迷茫的時候，總希望有個親切的聲音，在心靈深處，輕輕呼喚我的小名……。（寄自江西）