新冠疫情 爆發後，我家二廚迷上了烹飪節目，上線打開Youtube頻道，不是帥哥阿慶師、就是熟面孔阿基師。可惜他們做出的美味佳餚，除了看得到，既聞不到也吃不到。我在耳濡目染之下，早就練會一口的廚藝，肉絲該切多細，青菜該燙幾分鐘才爽脆不老，都能正確無誤地說出來。

我倆老於2019年感恩節前夕，來到拉斯維加斯探望女兒，沒想到剛過完佳節，就碰上疫情爆發，一波接一波。接下來封城、航班縮減、隔離、檢疫等種種政策與措施，也是一變再變，讓我們如龍困淺灘，動彈不得，導致我倆滯留至今。

被長久禁足，我倆內心蠢蠢欲動，仗著大家都已經打過第三針疫苗，我家二廚再也不忍了，趁聖誕節 發邀請函，邀請加州 的小妹全家在農曆新年時一起來團聚過節。

小妹說：「我帶食材去煮螺肉魷魚蒜。」這道「螺肉魷魚蒜」是我們彰化老家的傳統年菜，特別有「祖母的味道」。祖母在世時，她必親自掌廚做這道菜。肥厚的乾魷魚、大蒜、螺肉罐頭是不可缺的食材，外加祕製調味香料，滾燙的湯汁，搭配嚼勁十足的魷魚，蒜香瀰漫全室，年節的氣氛都有了。非常期待今年小妹大展身手，讓我重溫童年時光。

我家二廚的廚藝與創意皆佳，已開始計畫年夜飯的菜單。我曾經煮過「香菇雞湯」，也炒過「麵茶粉」，今年就用這兩道美食迎新年吧。

有一次在台北小巷弄中的小吃店吃到香菇雞湯，便喜歡上這味道。我問二廚：「香菇雞湯難煮嗎？我想學。」二廚善良熱心，即刻表示很容易，她可以幫忙備料。我提出要求：「但我是大廚，你當我的二廚就好。」善良的她立刻答應，隔天就幫我備好料。依食譜比例，備好適當分量的食材，再清洗、切塊、調味等等，都做好後便放進電鍋。有了超級二廚的幫忙，我這個大廚只需要按下電鍋開關即可。煮好後，也是二廚把香菇雞湯裝進大碗公端上桌。剛好有朋友來訪，便讓他們品嘗。二廚還一直跟朋友誇讚：「香菇雞湯是先生煮的好料。」令我愧不敢當。

去年天氣轉冷時，無由來的思鄉情緒湧來，讓我想念起老家彰化的麵茶。我從網上搜尋「炒麵茶粉」的教學影片，內容大同小異，都說要小火慢炒，看起來也不難。我讓二廚幫我備料備鍋，晚餐後，我開始炒麵茶粉。我生怕炒焦了無法補救，就開非常小的火來炒。影片說十五鐘可以炒好，但是我炒了十五分鐘後，麵粉依然白如雪。大概是我火開太小了，我竟然炒了足足一小時，當麵茶粉終於炒出淡黃色時，我已經站到腳抽筋。更慘的是，二廚洗鍋時，發現鍋子的鐵氟龍被我刮花了。炒好的麵茶粉香噴噴，算得上是道地，但我卻賠上了腳抽筋又刮壞一個鍋。

俗話說「工欲善其事，必先利其器」，為在今年的年夜飯有所表現，這回我不計成本，上網買了一套法國的不鏽鋼鍋，寬、窄、深、淺、平底、圓底都有，準備要大顯身手，我要再炒一次麵茶，給大夥在守歲時當點心，也要讓二廚刮目相看。（寄自內華達州）