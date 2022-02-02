2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

2021年12月25日，義大利 的聖誕法令新規定：「2021年1月31日前，禁止在公共場合舉行任何戶外慶祝活動或派對」。義大利所有城市都取消了市中心廣場的跨年慶祝活動，不過這對我倒沒有什麼影響。

雖然大型活動取消，但也有不少義大利人，特別是年輕人，依然三五成群地圍坐在餐館和酒吧外面桌椅上，個個穿著厚厚的大衣，喝酒舉杯慶祝歲末和新年。

可能是年紀漸長的關係，在度過了幾十年的廣場慶祝、倒計時的尖叫、與親朋好友聚會吃吃喝喝、舉杯慶祝等等活動之後，我現在感覺那些只是流於形式，無聊且無趣，已經無法令我掀起任何快樂和激動的心緒。

我對居家過節已經麻木不仁，但我又不想把一年的最後這一天過得跟普通日子一樣，還是希望這天是特別的。就像2012年的最後一天。

2012年的最後一天，我獨自一人在印尼的龍目島，住入一個離市鎮偏遠的海邊小民宿。那裡有寂靜雜亂的小花園，房間外有長廊，長廊上有空空的竹椅。當天下午五點多，我隨便在馬路邊唯一的一個小食攤上吃點東西充飢後，便回到自己大而空曠的房間。想到這將是我一生中度過的最冷清孤獨的跨年夜了，好像自我流放似的。不過沒過多久，民宿三十多歲的小老闆來敲門，打破了籠罩著我的孤獨氣氛。不一會，我與幾個年輕的印尼人一起坐在大門旁邊的吊腳竹台上，吃著用舊報紙包的油炸小魚，作為跨年大餐。旁邊的地上還放置一個汽油塑膠桶，不過裡面裝的是農家自己釀製的粉紅色果酒。

我們盤腿坐在竹板上，一起用手抓著小魚吃，他們還不停地喝著洗滌劑似的粉紅酒。留長髮、穿牛仔褲的小老闆是當地的藝術家，他跟我談著他未來的計畫，他將來想去的歐洲國家。說著說著他的眼睛都發亮了，好似他看到他夢想的巴黎、羅馬、倫敦。另一個秀氣俊美大約二十出頭的小夥子，裸著上身，細圓的腰，光溜溜的棕色皮膚，好像一條人妖水蛇般坐在我的對面。我們吃著聊著，忽然間我看見炸魚上爬上了一些微小的淺栗色螞蟻，牠們聞到了油炸魚香味趕來赴宴。我驚訝地叫道：「啊，你們看，這麼多小螞蟻爬到魚上。」他們瞥了一眼，滿不在乎地說：「沒關係。」繼續連魚帶螞蟻拿起來吃。入鄉隨俗吧，我也學他們一樣，對小螞蟻視而不見，直接拿起魚和小螞蟻放入嘴中。

螞蟻魚宴之後，他們又帶我騎上摩托車去熱鬧的鎮上酒吧跳舞。在歡快的音樂下，那位俊美的年輕男人扭動著水蛇般的柔軟身段在我面前跳舞，舞姿令人陶醉。他牽著我的手讓我跟他一起跳。我與龍目島的青年男女和來自世界各地的遊客歡聚一堂，這才是令我激動的慶祝新年的活動。

2014年的12月31日，我與十二名義大利人在艾瑟爾比亞的一個貧窮小鎮裡。晚飯後，當地人在小旅館的院子裡點燃了一堆篝火。我們群裡的一位女士，面對跳躍的火焰開始放聲唱起義大利八○和九○年代的流行歌曲：「什麼時候，什麼時候，告訴我……」其他的義大利人也跟著高聲大唱。另一群德國 遊客被歌聲和火焰吸引，也慢慢圍了上來。他們聽著聽著，其中一個德國男人也開始領頭唱起德國流行歌曲，其他的德國人也跟著唱。兩個旅行團隊便自發地開始了唱歌比賽。我站在旁邊看著和聽著，偶爾也隨他們一起唱：

Penso che un sogno così non ritorni mai più

我想這樣的夢再也回不來了，

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

我把我的手和臉塗成藍色

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito

突然一陣狂風將我綁架

E incominciavo a volare nel cielo infinito

我開始在無垠的天空中飛翔

Volare oh, oh

飛啊啊啊

……

這是我最喜歡的歌曲之一，我也跟著大家放開嗓子大聲唱，歌聲出自於我的肺腑。

德國遊客聽到這首著名的義大利歌曲，也一起唱了起來。我們的歌聲飛越遙遠的黑暗，這是最讓我動情的篝火音樂會，比跨年夜在維也納金色歌劇院聽史特勞斯的〈藍色多瑙河〉還令我激動。

這才是我渴望的跨年之夜。

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2020年爆發新冠疫情後，去遙遠的異國他鄉度過一個難忘的跨年夜，成為一個難以實現的夢想，今日我只能在家裡凝望過去美好的記憶。

窩在家中已近兩年，要想使跨年這一天變得「特別」，似乎不是那麼容易。既然環境無法改變，是否一份新年禮物能使這一天感到不同？

做孩子的時候總覺得時間過得太慢，每天都在等過年這一天，因為這一天可以吃上平日吃不到的炒花生、芝麻糖，但最讓孩子開心的，還有幾元壓歲錢和讓我快樂一個冬季的禮物：一件新衣服。

可惜隨著生活水準日益提高，我們難以再享受那種簡單的幸福了。現在沒有什麼禮物能夠讓我那麼開心和感到幸福了。因為平日我們需要什麼就馬上去買，甚至不需要的我們也會去買，根本無須等到新年。義大利人習慣在聖誕節 和新年時親朋好友之間互相贈送禮物，我曾收到很多小包、毛巾、香皂、CD等等，我也要絞盡腦汁想給親朋好友買什麼禮物。不出幾年，雖然我微笑著接受別人的新年禮物，但我真心希望別人不要送給我任何禮物，因為那些禮物並不會帶給我真正的內心快樂，很多東西是可有可無的。最後談到禮物我就心煩。2020年新冠病毒爆發，衝擊了我們原有的生活模式，聖誕節和新年假期被封鎖了，不容許隨便串門訪親拜友，大家只能互發訊息祝賀新年，省了許多購買禮物送禮物的瑣事。

今年，考慮到什麼地方也不能去，我還是到大商店逛了逛，想給自己找一件禮物，使新年這幾天開開心心的。不過找了半天，沒有什麼商品能刺激我購買的欲望，和讓我感到一種發自內心的喜悅。

我放棄了努力，平靜地接受將過一個平淡無奇的新年的現實。

2021年最後的一天，下午三點左右，如同往常，我出門到屋後的小山丘散步。自從疫情爆發後，小山丘成為我的後花園和自然藝術博物館。前幾天我曾在山丘上看到，一片玫瑰色的雲彩鋪在核桃林上方那片寧靜的天空裡，如同一幅壯麗的風景油畫。而今天出門的時候就已經見到白霧如薄紗般覆蓋在遠處的房屋上，通過鵝卵石小路爬到山坡頂，薄霧漸濃，古老的大教堂和幾棵大樹籠罩在白霧之中，從山丘的另一面下去，在公路和叢林交界處的霧色中，我看見依稀可辨的兩個人，他們之後的山丘、橄欖樹林和幾棟房屋全都淹沒在均勻似水流動般令人感到神祕莫測又心曠神怡的濃霧之中。遠處天空中的太陽如慘白的圓盤懸掛在天上，陽光被濃霧所吞沒。整個景色猶如一幅中國山水畫。

在岔路口，我沒有像往常那樣沿著下坡路右拐，而是筆直地朝秋日我常去的柿子園方向走去。二個月前，柿子園在夕陽照耀下五彩斑斕，金黃柿子和色彩亮麗的樹葉鋪滿草地。而今日在白色的霧靄中，只見腐爛的樹葉和嶙峋的黑樹枝。我正在傷感冬天的淒厲孤冷之際，忽聞一股臘梅的幽香。循著幽香，出了柿子園，見斜對面一遺棄的花園的籬笆邊有一棵黃葉的臘梅樹，正在嚴寒的霧靄中獨自開放。正如古詩所云：「忽然一夜清香發」、「風遞幽香出」。

順手折了幾枝臘梅帶回家，插入玻璃杯中，放置在我的書房圓桌上，頓時，書房充溢了臘梅的幽香，沁入心脾。

第二天，也就是2022年的第一天，下午我下樓到書房去，在樓梯口上就有一陣清香悠然飄來，一絲喜悅掠過我的心頭，猶如平靜的湖面被微風吹起波紋。

這幾枝臘梅就是我最好的新年禮物了。

入室坐在圓桌邊，在一股淡淡的清香中讀書，寫寫記記，新年第一天的生活就浸透在臘梅清香之中，我心中湧起一陣陣快意，這一天似乎也變得有了香味，變得美好。

2022年的開頭有臘梅的清香相伴，讓我充滿喜悅。尋尋覓覓，原來美好就在身邊。看來不一定要到遙遠異國他鄉去尋找節日的快樂，也不一定要花錢買新年禮物來換取喜悅，留心身邊的事物和大自然，同樣可以找到過年的快樂和喜悅。（寄自義大利）