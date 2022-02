1937年9月胡適奉命出國,在海外(美國、加拿大、英國)鼓吹援華抗日。9月25日致舊金山 總領事黃朝琴電文有句:「此行為國難來」。當務之急是募款,長程目標是促進美國參戰。在次年九月發表為中國駐美大使之前,胡適其實沒有正式官銜。1938年2月22日以及27日日記,講同行者端升「總嫌沒工可做」、「總覺得來此無人賞識,無用武之地」。胡適沒有類似的苦惱,因為他忙於到處演講,而且很快就先後得到加州大學柏克萊 分校以及哈佛大學邀請駐校授課。然而在出任駐美大使之前,演講場合難免草根階層,旅行規格有時低調儉省,家眷不在身邊,他確曾覺得辛苦。1938年4月25日日記有句:「極感覺孤寂」。同年6月30日日記有句:「又孤身行旅了」。(做了大使以後,出門可有部屬隨行。1939年6月11日日記:「此行較長久,故帶一人同行。」)國難當頭,他堅守職責,婉拒了那些著名大學的授課邀約。

胡適注重演講技巧,擅長在公開場合致詞。1938年12月5日他在午餐席上演說,感動了一位美國人。後來胡適生病住院,那個美國人寄來一百元要捐給中國作戰時救濟。胡適自己加捐一百元,一併送給「美國醫藥助華會」。那個美國人不幸於次年十月去世。他的寡婦為了紀念亡夫的義舉,又寄來一百元捐款。1939年12月15日胡適日記說,他自己再次加了一百元,捐給婦女會的救濟活動。

最難忘的大概是胡適以一介草民身分募到的三塊錢。1938年2月5日,在美國華盛頓州斯波坎市演講:「散後我走到樓梯邊,有一個白衣的雇役招我說話,他拿著三塊銀元給我,說要捐給中國教濟。我接了他的銀元,熱淚盈眼眶,謝謝他的好意,他說:“I wish I could do more”(我希望能捐更多錢)。他的名字是I. E. Mauldin(毛爾丁),2404 W. Benaitt St., Spokane, Wash.(毛爾丁的住址)。我把這錢交給Dr. Kizer(凱澤博士,斯波坎市主辦演講、招待胡適的在地人),托他轉交紅十字會。我又把昨天所得的講演費卅五元捐出,以陪襯此人的義舉。」

胡適刻意記下那個美國人的名字和住址。有名有姓,確有這樣一個可以驗證的人,但時間悠悠度過之後,尤其對華人讀者來說,那些英文的個人資料不再具有實質意義,變成了象徵性的文字碑。胡適要我們記得,他曾影響過社會地位卑微的外國友人;他要我們相信,人際之間的國際外交也很重要。

那個人受到胡適演講感動,盡其所能捐款,支持中華民族生命的延續。胡適性情中人,曾因那個人的熱情而淚濕。胡適為陌生人熱淚滿眶,日記裡僅此一例。

(參考資料:《胡適日記全集》第七冊,台北聯經出版社,2018年9月二版。)