三塊錢
1937年9月胡適奉命出國，在海外（美國、加拿大、英國）鼓吹援華抗日。9月25日致舊金山總領事黃朝琴電文有句：「此行為國難來」。當務之急是募款，長程目標是促進美國參戰。在次年九月發表為中國駐美大使之前，胡適其實沒有正式官銜。1938年2月22日以及27日日記，講同行者端升「總嫌沒工可做」、「總覺得來此無人賞識，無用武之地」。胡適沒有類似的苦惱，因為他忙於到處演講，而且很快就先後得到加州大學柏克萊分校以及哈佛大學邀請駐校授課。然而在出任駐美大使之前，演講場合難免草根階層，旅行規格有時低調儉省，家眷不在身邊，他確曾覺得辛苦。1938年4月25日日記有句：「極感覺孤寂」。同年6月30日日記有句：「又孤身行旅了」。（做了大使以後，出門可有部屬隨行。1939年6月11日日記：「此行較長久，故帶一人同行。」）國難當頭，他堅守職責，婉拒了那些著名大學的授課邀約。
胡適注重演講技巧，擅長在公開場合致詞。1938年12月5日他在午餐席上演說，感動了一位美國人。後來胡適生病住院，那個美國人寄來一百元要捐給中國作戰時救濟。胡適自己加捐一百元，一併送給「美國醫藥助華會」。那個美國人不幸於次年十月去世。他的寡婦為了紀念亡夫的義舉，又寄來一百元捐款。1939年12月15日胡適日記說，他自己再次加了一百元，捐給婦女會的救濟活動。
最難忘的大概是胡適以一介草民身分募到的三塊錢。1938年2月5日，在美國華盛頓州斯波坎市演講：「散後我走到樓梯邊，有一個白衣的雇役招我說話，他拿著三塊銀元給我，說要捐給中國教濟。我接了他的銀元，熱淚盈眼眶，謝謝他的好意，他說：“I wish I could do more”（我希望能捐更多錢）。他的名字是I. E. Mauldin（毛爾丁），2404 W. Benaitt St., Spokane, Wash.（毛爾丁的住址）。我把這錢交給Dr. Kizer（凱澤博士，斯波坎市主辦演講、招待胡適的在地人），托他轉交紅十字會。我又把昨天所得的講演費卅五元捐出，以陪襯此人的義舉。」
胡適刻意記下那個美國人的名字和住址。有名有姓，確有這樣一個可以驗證的人，但時間悠悠度過之後，尤其對華人讀者來說，那些英文的個人資料不再具有實質意義，變成了象徵性的文字碑。胡適要我們記得，他曾影響過社會地位卑微的外國友人；他要我們相信，人際之間的國際外交也很重要。
那個人受到胡適演講感動，盡其所能捐款，支持中華民族生命的延續。胡適性情中人，曾因那個人的熱情而淚濕。胡適為陌生人熱淚滿眶，日記裡僅此一例。
（參考資料：《胡適日記全集》第七冊，台北聯經出版社，2018年9月二版。）
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