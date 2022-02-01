1937年9月胡適奉命出國，在海外（美國、加拿大、英國）鼓吹援華抗日。9月25日致舊金山 總領事黃朝琴電文有句：「此行為國難來」。當務之急是募款，長程目標是促進美國參戰。在次年九月發表為中國駐美大使之前，胡適其實沒有正式官銜。1938年2月22日以及27日日記，講同行者端升「總嫌沒工可做」、「總覺得來此無人賞識，無用武之地」。胡適沒有類似的苦惱，因為他忙於到處演講，而且很快就先後得到加州大學柏克萊 分校以及哈佛大學邀請駐校授課。然而在出任駐美大使之前，演講場合難免草根階層，旅行規格有時低調儉省，家眷不在身邊，他確曾覺得辛苦。1938年4月25日日記有句：「極感覺孤寂」。同年6月30日日記有句：「又孤身行旅了」。（做了大使以後，出門可有部屬隨行。1939年6月11日日記：「此行較長久，故帶一人同行。」）國難當頭，他堅守職責，婉拒了那些著名大學的授課邀約。

胡適注重演講技巧，擅長在公開場合致詞。1938年12月5日他在午餐席上演說，感動了一位美國人。後來胡適生病住院，那個美國人寄來一百元要捐給中國作戰時救濟。胡適自己加捐一百元，一併送給「美國醫藥助華會」。那個美國人不幸於次年十月去世。他的寡婦為了紀念亡夫的義舉，又寄來一百元捐款。1939年12月15日胡適日記說，他自己再次加了一百元，捐給婦女會的救濟活動。

最難忘的大概是胡適以一介草民身分募到的三塊錢。1938年2月5日，在美國華盛頓州斯波坎市演講：「散後我走到樓梯邊，有一個白衣的雇役招我說話，他拿著三塊銀元給我，說要捐給中國教濟。我接了他的銀元，熱淚盈眼眶，謝謝他的好意，他說：“I wish I could do more”（我希望能捐更多錢）。他的名字是I. E. Mauldin（毛爾丁），2404 W. Benaitt St., Spokane, Wash.（毛爾丁的住址）。我把這錢交給Dr. Kizer（凱澤博士，斯波坎市主辦演講、招待胡適的在地人），托他轉交紅十字會。我又把昨天所得的講演費卅五元捐出，以陪襯此人的義舉。」

胡適刻意記下那個美國人的名字和住址。有名有姓，確有這樣一個可以驗證的人，但時間悠悠度過之後，尤其對華人讀者來說，那些英文的個人資料不再具有實質意義，變成了象徵性的文字碑。胡適要我們記得，他曾影響過社會地位卑微的外國友人；他要我們相信，人際之間的國際外交也很重要。

那個人受到胡適演講感動，盡其所能捐款，支持中華民族生命的延續。胡適性情中人，曾因那個人的熱情而淚濕。胡適為陌生人熱淚滿眶，日記裡僅此一例。

（參考資料：《胡適日記全集》第七冊，台北聯經出版社，2018年9月二版。）