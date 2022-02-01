達姆∕圖

過年時節，普天同慶、薄海騰歡，是個狂歡、狂熱、狂野的季節。滿街滿屋都是紅色綠色裝飾品，象徵著即將來臨的春天裡大自然到處是紅花綠葉，喜氣洋洋。人心在此際也快樂興奮到了極點，世界上好像沒有任何做不到的事，也沒有任何不可以做的事。因此，每年過年時，有些人喜歡在興頭上立下「新春大決志」，決心做幾件轟轟烈烈的大事，英文稱為New Year's Resolutions。

今年的「大決志」是什麼？每人的需要不同、優先順序不同，志願也各異。有的人決志要戒菸、瘦身、美容、用功讀書、努力賺錢、追求真愛、敬拜真神、勇敢創業、投入選戰、獻身寫作演藝生涯等。雖然這些志願，可能在去年、甚至最近這幾年，就曾痛下決心立志過。但由於種種原因，總沒機會好好執行。但今年情况大不同，感覺自己信心滿滿，一定要選個最佳「大決志」，就不信還是做不成！

疫情 期間，或許有人會立志要「消滅病毒」，但那是屬於醫療人員、生技團隊的事，一般人其實也幫不上大忙。

有人想要「整頓治安」，但那是警察 、司法機構的事。或想解決「供應鏈危機」問題，但這也要靠大家努力，一個人的影響有限。那麼，我的「新春大決志」究竟該是什麼大事呢？

經過一番深思熟慮，最後竟然恍然大悟，得到一個意外的結論：原來一些自己一直視為「大事」的事，現在看來根本不能算大事。相反的，另一些一直被自己看作為雞毛蒜皮的「小事」，其實才是「大事」。

古今中外有許多大人物，做過引人注目的大事，在政治軍事、商業金融、文化藝術上有很大成就。在他們的時代裡，知名度很高，為人所欽羨。網路上流傳著一些「民國人物」照片，如徐志摩、張少帥、康有為，和一些能勾起歷史往事的名字。每次看到這些人物時，我就感觸良多：大家平時為何很少想起他們呢？這世界上真有不朽的事蹟、不朽的人物嗎？

網上曾看過一份清朝、明朝科舉的金榜題名的狀元名單，我很驚訝上面的名字居然大部分都很陌生。我相信這些人在當時必定做過很多大事，但那些事蹟如今都埋沒在哪些舊書之中呢？當年多少豐功偉業、良宵美景，如今都成為過眼雲煙，隨風飄散。

而一些「小事」，在疫情中過新年時思量起來，才發現是彌足珍貴的「大事」。過去的一年，既往矣。從新年開始，要下定決心，將這些小事視為大事，當作自己的「新春大決志」。

第一件小事，是自己的身體健康。回顧過去幾十年來，對學業、事業，懷有義無反顧的決心，只想勇往直前、全力以赴。至於自己身體狀況，從未分出心力去照顧保養。而一起奮鬥打拚的同學朋友們，也懷著同樣心思。就連社會國家也鼓勵大家這樣做。如今事過境遷，再加上疫情來襲，才突然猛省。一件事物，必須到了面臨丟失的危險時，才知道它的可貴。原來過去自詡仗著「體質很好、運氣也不錯」，真是件「挺而走險」的事。「身體健康」並不是一件小事，而是大事。

第二件小事，是「對自己好一點」。過去幾十年，對自己顯然不夠好。沒有犒賞自己，有時還會虐待自己。辛勤努力，為了趕功課工作，不好好吃飯、睡覺、休息。刻苦自律，以節儉樸實為美德。基本信念是「犧牲今日，完成明日」。另一行為標竿是「犧牲小我，完成大我」。大我雖然不是我，但比我還重要。還有一項，是「犧牲自己，成全別人」。

不過，現在時代改變了，價值觀也不同，心態不能一成不變。

人生苦短，如白駒過隙，稍縱即逝。人若不知自我憐惜，尚要等待誰來憐惜？在日常生活中，偶爾縱容自己、獎勵自己一下，享受其中樂趣，也是應該的。遇見快樂幸福的機會，要懂得珍惜，善於把握，別總是猶豫不決、坐失良機。

「對自己好」原本是件小事，但對辛勤一生、如今又面臨疫情威脅的人，就變成一件大事。

第三件小事，是「對家人朋友好一點」。過去由於忙碌、大意，將家人朋友的關愛視為理所當然，經常忽視他們的存在和需要。縱然家人朋友對自己一直很諒解，如鮑叔牙對待管仲一樣。但在疫情中的新年時節，我要幡然悔悟、痛改前非，要敞開心胸，讓愛走出去，也讓愛走進來。因為家人朋友相處，並非小事，而是大事。

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今年要如何慶祝新年呢？

原本以為疫情已近尾聲，股市出現「慶祝行情」，許多大型公眾場所重新開放，遊輪也開始啓航。朋友們又著手擬訂旅遊計畫。卻沒想到新型變種病毒又出現，連希臘字母都快不夠用了。

於是，各地旅遊禁令再度啓動，紐約時報廣場跨年晚會限制人數，無線電城火箭舞群停止演出，遊輪有些已返回港口，還有國際班機中途折返。看來朋友們的旅遊計畫又要泡湯了。

對於經常旅遊的人，其實並不差今年這一趟。多年來已經遊遍了全世界各地，累積的照片、紀念品、簡介，從來沒機會去翻閱。如今出不了門，何不趁此時機，好好整理那些照片，回味一下當時的種種樂趣？或許這反而是一趟穿越時空的「時光旅行」。這樣奇特的旅遊經驗，說不定比千里迢迢跑到哪裡去玩都好。

從童年時代開始，所懷念的古早味小吃，所嘗過的大江南北美食 ，出國後所見識到的歐亞各地風味，都勾起人蓴鱸之思。當年和家人、情人、朋友一起享用美食的甜蜜時光，也隨著美食的滋味湧上心頭。因此新年也是「美食之旅」的最佳時刻。如今疫情緩和，許多餐廳都恢復營業，還有新近開張的店面，縱然不能出外聚餐，至少能訂餐取回家享用。今年的年夜飯，讓團聚的家人都能盡興，應可期待。

電視上的跨年晚會，人數雖縮水，歡樂卻不稍減。其他娛樂特別節目，依然層出不窮。再加上疫情所催生出來的雲端聚會，手機所引導出來的群組交流。各路好手一起所營造出來的新年氣氛，居然也頗為可觀。

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新年慶典，原本就含有感恩、祈福、消災、避禍的宗教涵義。這次「新冠之疫」是一場世界級的殊死抗戰，可稱為「新冠之役」。人類面對的敵手，是史上罕見、地表最強的傳染病，它也像一場無妄的牢獄之災，亦可稱為「新冠之獄」。每人每天都被軟禁在家裡「居家避疫」。不但是閉關自守，且是閉關苦修。

一場疫情下來，人類文明展現出強韌的生命力。無論任何病疫、戰役、牢獄，都無法擊垮人類。在人生旅途中，縱使「山重水複疑無路」，也必然會「柳暗花明又一村」。疫情中迎接來的不僅是個「新年」，而是迎來了一個「新時代、新世界」。經過了這場疫情、人們已經脫胎換骨、獲得新生命。

病疫使人加強了衛生保健的生活習慣，戰役使人類學會了英勇奮鬥，牢獄使人類懂得了深思反省。一場疫情下來，地球上的科技發展、產業結構，非但並未停頓，反而愈戰愈勇。整個互聯網、物流網全部都打掉重練，面目一新。

曾有位浪跡天涯的遊子，春節時寫了一副春聯：「年年難過年年過，處處無家處處家」。其中雖然帶著孤獨幽鬱的心情，卻也隱含著不折不撓、苦中作樂的風骨。如今人們雖還在疫情之中，但仍應該積極樂觀，不憂不懼，英勇地盡情歡笑，過個快樂幸福的好年。（寄自加州）