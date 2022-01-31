一場突如其來的瘟疫席捲全球，人類經歷了非常特殊和令人焦慮的兩年。疫苗所帶來的曙光，被變種病毒 Delta和Omicron遮去不少。疫情 仍在持續中，在希望與失望的交錯中，我們迎來了2022的中西新年。

作為退休 老人，在此年節期間，我既不能不顧一切返鄉，也不能勇闖遠方旅遊。和許多老人一樣，我只能選擇居家過年。不過我不會大門不出、二門不邁，整天吃了睡、醒了再吃，再加上沒完沒了地追劇。如果持這樣的消極態度，年節必定過得百無聊賴。

那麼我將如何度過2022的新年呢？來美國三十多年，我在《世界日報》發表了不少文章，值此中西新年正好可編輯成一本電子書。這項工作很費時間，卻可以讓居家過年過得更有品味。

為什麼要編寫電子書？這是順應時代的發展和科技的進步。互聯網問世不過二十多年，就已催生了電子書，對傳播文明起到越來越大的作用，大有與紙本書並駕齊驅之勢。受此啟發，我準備把自己的文章編輯整理，以電子書的形式推出，取書名為《我的四季人生》。

每個作者都希望自己的文章被人爭閱，我卻有自知之明，我的文章是老爸看不到，老婆不愛看，子女看不懂。父親只看過我的一篇文章，即發表於1997年的〈實驗室綠葉何時變紅花？〉，他的評語是「寫得還平實」。僅僅半年後父親就去世，再也看不到我的文章了。我的妻子從未稱讚過我的文章，或許是不愛看，或許是出於從嚴要求。我的女兒則是看不懂，我寫在1960年代初大飢荒中吃不飽，她們問：為什麼不去飯店？我寫在文化大革命期間無法學習，她們問：為什麼不出國留學？這真讓我哭笑不得。我們這一代人年輕時的所作所為，在她們看來是愚不可及的。雖然我的電子書也許不被看好，但生於上世紀四○年代這輩人的生活，總需要有人來寫的。我希望我的文章，能多多少少反映我們這代人的遭遇、思索和覺醒。

我們七十多歲這輩人，沒有經歷過兩次世界大戰，沒想到古稀之年，卻遭遇一場禍及全球的瘟疫，看來我們必須有長期居家抗疫的準備。作為打贏這場持久戰的實際行動，我會在2022的新年期間編寫自己的電子書，把自己的人生經歷和感悟，以電子書的形式保存下來。有朝一日離開人世，這些文章還能長遠地留在虛擬世界的互聯網上，這不是很奇妙嗎？（寄自紐約）