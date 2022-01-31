達姆∕圖

母親是個熱愛生活的人，對儀式感有種宗教般的虔誠。年復一年，大到年夜飯的八碗八碟，小到農曆六月初六吃炒麵，從形式到內容她都一絲不苟。

為了年三十的那頓團圓飯，母親提前半個多月就開始擬定菜單、備料。冷盤、熱炒、紅燒、湯，一道道都有講究。最先上的是冷盤，冷盤吃到一半時，熱炒就上桌了，這兩樣是男人們的下酒菜。紅燒是為吃米飯準備的，這時酒喝得差不多了，口味厚重的紅燒肉、紅燒魚、紅燒獅子頭，最適合就飯吃。母親擅長用山藥丁、瘦肉丁做阿羹湯。吃到八成飽，一碗熱氣騰騰的阿羹湯端上來，濃香撲面，既滋補又好喝，每次我都要喝好幾碗。

收拾停當，母親便帶著我們一邊守歲、一邊包餃子 和湯圓，這些是為年初一早上所準備的。餃子彎彎的，合了「萬萬順」的諧音，湯圓代表「團團圓圓」，這是一整年的祝福。

年初一的一大早，父親就把母親準備好的鞭炮拿到樓下燃放，新的一年就在劈里啪啦聲中開始了。一家人吃完餃子和元宵，我們穿著母親趕製的新衣裳，由父親領著去給家族的長輩拜年。母親則留在家裡，備好雲片糕、瓜子、花生、芝麻糖，接待來拜年的客人。這一整套程序，年年如此，伴隨我們長大成人。在我們童年的記憶裡，過節時大人臉上的笑容，以及伴著節日而來的盡情吃喝，和帶著喜氣的月餅、粽子、鴨蛋、湯圓，是平常日子裡最大的盼望。

除此之外，父母還給我們過生日。那時還不時興買生日蛋糕，但一碗長壽麵總是能吃到的。長大後，我們像鳥兒離家，散落在各處，但每年生日前，總會收到父母的信或電話，囑咐我們做幾個好菜為自己過生日。兄妹中，四姊一直在家鄉生活工作。每到生日這一天，四姊便代表父母給我們寄來生日賀卡，上面寫著「生日快樂」之類的話。

成家後，先生說他家人從不過生日。他父母結婚時就約定，從此兩人不再過各自的生日，只過結婚紀念日。起初我不甘心，總會在他生日這天安排出去吃飯，或者送他一個小禮物，但是從來沒收過他買給我的生日禮物。問他為什麼。他說，不送禮物但顧家心裡有你，和，給你送花送禮物對你不好，你選哪個？我愕然，原來在此公那裡，送花送禮物跟愛人顧家不可兼得。

生日不過也罷，節日還是要過的。為了給家人過一個地地道道的淮揚風味端午節，我特意從華人超市買了糯米、粽葉，用回國時跟母親學的幾招，包了一大鍋「陳氏」小腳粽，光是煮就用了三個小時。誰知家裡的北京人和假洋鬼子象徵性地吃了兩筷頭就擱下了。兒子說，不就是把米包在葉子裡嘛。元宵節做的實心湯圓也遭遇同樣命運。從此，這兩個兒時帶給我最美好記憶的節日徹底變成我「一個人的狂歡」。

後來偶然中發現，家裡的北方佬不買糯米製品的帳，卻全盤接納藕夾和春捲。於是每逢農曆大年三十，我都會花半天工夫精心製作兩大盤，讓他們吃個夠。還告訴兒子，這是媽媽家鄉的「年菜」，今天這頓就是我們家的「年夜飯」。之後每次吃到藕夾和春捲，兒子就開心地說，今天過春節啦。

生活在西方國家，別的節日可以忽略掉，聖誕節 是無論如何要過的。兒子小的時候，節前我跟他一起裝扮聖誕樹，平安夜待他睡下後再在樹下放幾盒禮物，假裝是聖誕老人送來的。大概因為我總是試探他想要什麼禮物，上初中時兒子終於識破了我的偽裝：「我已經知道那些東西是你買的，根本就沒有聖誕老人。」我長舒一口氣，從此連這點樣子也不必做了。

慢慢地，我在原生家庭培養起來的「儀式感」意識也就淡了，基本上只在兒子的生日這天，買一塊生日蛋糕，請幾個小朋友來家裡熱鬧一下。唱首生日歌，留幾張照片，僅此而已。

自從我放棄了「儀式感」的執念，同一屋簷下的一家三口，各取所需，各隨其好，輕鬆自然。當地人聖誕節吃的火雞，我不會烤，也沒覺得好吃，所以我家的聖誕大餐，還是藕夾春捲唱主角。長達十多天的聖誕新年假期，把門一鎖，或者去多倫多北部的山裡滑雪，體驗雪地運動的快感，或者去加勒比海郵輪徹底放鬆，享受極樂世界。回來時，一家人都像充足了電。

兒子長大後去了外地讀大學、工作生活，我和老公周末起碼有兩頓飯是不必遷就對方的「自助餐」。胃是懷舊的，如此，他在他的麵條裡，我在我的糍粑裡，各自找到了童年的滋味。但每周五下班回來，老公都要備足了料，做一個自製的二人火鍋。他自己調配底料，既不似四川火鍋那麼辛辣，又比「小肥牛」味道濃厚一點，是我倆的最愛，也是一周的「大餐」，佐以啤酒，一邊吃一邊聊，能吃一個多小時。學會做饅頭之後，每個周末，他還會蒸一鍋饅頭，作為我周間幾天的早餐。

積久成習，十多年過去，這些固定節目成了我家的「儀式」了。

「儀式感」一詞應該來自人類的禮儀的意識。傳統禮儀是古老文明的標誌，影響和制約著一代又一代人的思想觀念和行為習慣。《詩經》中「相鼠有體，人而無禮」，說的就是老鼠還有牠的樣子，人怎能沒有禮儀呢？《大戴禮記．本命》有：「冠、婚、朝、聘、喪、祭、賓主、鄉飲酒、軍旅，此之謂九禮也。」禮的教育對人起到節制作用，讓人的內心忠正無邪。

到了現代，節慶生日、祖先祭祀都成為家庭生活禮儀的一部分。而且隨著物質生活的豐富，東西方文化的滲透，需要「儀式」之處越來越多。傳統節日之外，憑空添加了國慶節、勞動節、婦女節、兒童節、父親節、母親節、聖誕節、感恩節、復活節、情人節、萬聖節……等等。過生日，壽麵之外，多了蛋糕、生日派對、壽宴、遊樂場等等。

前幾天看到一則新聞：國慶長假，一個男子在上海迪士尼 樂園內排隊等候創急速光輪項目時猝死。眾人猜測，該男子是為孩子排隊的。節假日裡，迪士尼的任何一個項目，都至少要排隊一兩個小時以上，更不要說火爆的創極速光輪項目。而且當天上海的天氣潮濕悶熱，最高溫度甚至超過三十度。現代的家長為了「儀式感」也是拚了。可惜這個渴望帶給孩子快樂的父親，留給孩子的卻是終身不可痊癒的喪父之痛。

這讓我想起一件事。有一年我的生日，父母破例大大操辦了一回，在家請了好幾桌，做了不少好菜。只是那天客人太多，大家忙得把我給忘了。我餓著肚子等人請我這個壽星上桌，左等不來右等不來，直等到客人散去，父母方記起我尋來。我委屈得嚎啕大哭，絕食抗議。

相信現在很多家長，都像我的母親一樣，想讓每一個風過無痕的日子留下多一些值得回憶的東西。那些「儀式感」裡，有著對歲月的眷念，對孩子快樂童年的責任，和對孩子漫長人生的期許。只是人往往在追求完美「儀式感」的過程中，忘掉了初衷。其實孩子想要的，無非就是在他認為重要的時刻，有父母陪伴在身邊。一起包餃子，一起守歲，一起圍爐夜話，一起讀書，一起成長。與生活的內容相比，儀式本身並沒有想像中那麼重要。

在瑣碎平凡的生活中，體會生而為人的神聖，學會敬畏，懂得感恩，培養孩子仁、義、禮、智、信，博愛、勇敢、謙遜，才是「儀式感」真正的意義所在。

有人考證，古時「禮」字通「履」，意為鞋子。鞋穿上後更好走路，但大了不行，小了也不行，因此，「禮」一定要簡約適度。

「儀式感」一事，要為自己尋到適足之履，不必從眾。（寄自加拿大）