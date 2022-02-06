倩華∕圖

我的同事亞曼達有幾日沒有來上班了。組長說，她家有三口人新冠檢測呈陽性，集體在家隔離。有關南美移民大家庭相互感染新冠的報導，時有所聞。我望著對面她坐過的工作檯，真有些心驚膽顫。

過了半個月，亞曼達哭喪著臉來上班，那張生來粗黑的臉龐略顯疲憊，人瘦了一圈兒。頭幾天我都不敢與她說話，後來她忍不住拿出了一張兩天前檢測報告給我看，說自己已經呈陰性了，我倆這才戴著口罩 隔得老遠地聊聊天。

我永遠都分不清楚她與她的妹妹有什麼區別。姊妹倆除了個頭兒稍有不同，體型都是屬於那種無胸無股的硬板型，臉部中間稍尖，顴骨突出，烏黑的頭髮就像染黑似地缺乏光澤，一團亂麻地綁在身後，粗長及腰。

幾年前我坐郵輪到宏都拉斯沿海小鎮瞎轉，除了看到員警持槍捍衛銀行外，還看到滿街跑的都是長得像亞曼達一樣的婦女們，我傻傻地分不清誰是誰。

亞曼達三十歲時帶著頭婚生的一兒一女嫁了個美國白人，然後從宏都拉斯移民來到美國。她的白人先生，個子矮，年近五十，到宏都拉斯旅遊時認識了亞曼達。

這段異國婚姻不到十年就離異了，原因不言而喻。自從亞曼達成為美國公民以來，她不斷要求丈夫擔保，依次將她的兩個妹妹和兩個弟弟從宏都拉斯申請來美國，還得安排住處、工作，甚至還有金錢補貼。凡是與他們有關的所有英文文件都得丈夫一一過目幫忙處理。等到她的妹妹弟弟們都穩定下來後，又輪到妹妹弟弟們各自的家人，申請擔保似乎永無止境。疲勞的繁雜瑣碎及不斷增加的家庭移民需求，最終導致亞曼達夫妻倆之間矛盾增多，進而斷送了婚姻。

離婚的福利就是丈夫留下一所不大的房子給她，並且每月還得支付她的兩個未成年孩子的生活費用，直到孩子成年。做律師的丈夫可算是仁至義盡了，臨走時撂給她一句話：「我終於自由了！」

以上的故事是亞曼達在一次酒會上喝多了告訴我的，可信度百分之百。

2019年開始，亞曼達的財政狀況每況愈下，因為她的小兒子已年滿十八歲，前夫的贍養費到此結束。亞曼達為了謀生，不得不將兩個剛成年的孩子推出去找工作，至於是否繼續上學，得看孩子們今後的造化了。她的女兒在一家麥當勞餐廳工作，兒子找到一份亞馬遜送貨員工作。她說，生活還得繼續下去。

2020年初新冠疫情 開始在北美蔓延，人們的神經被每天的疫情新聞步步進逼，越來越緊張。亞曼達愁眉苦臉地說，她周末在餐館當服務員的第二份工作，因疫情而餐館關閉而失去，總收入少了三分之一。

疫情來襲搞得人心惶惶，政府要求大家戴口罩出入公共場所，但幾個月裡市場上都買不到口罩。我們單位的主管突然有一天號召大家把家裡的縫紉機帶到單位，買了些布料自己開始動手做口罩。一時間，我變成了縫紉組一員，有種戰時戰士的責任感。按政府的嚴格要求，自己做的口罩根本不符合醫療要求，但總比沒有口罩戴的好。

到了2020年5月，華盛頓州的疫情達到史無前例的高峰期，學校、酒店、餐館關閉，醫院人滿為患，商店、工廠停擺，每個家庭都有一兩個失業或半失業的人員。以當時的緊張狀況，我們沒有失去工作就是萬幸了。

亞曼達那時穿梭於醫院、家裡和單位之間，因為她的女兒突遭失戀和失業的雙重打擊而得了憂鬱症，鬧自殺好幾次。作為同事，我真同情她，對於她在工作上的偷懶耍滑我也睜隻眼閉隻眼。

有天早上，亞曼達突然說她家的房子要被銀行收走拍賣了。簡直是禍不單行。

聽她說，房子每月的貸款 費只有一千五，不是繳不起，只是太累太累了。趁工作的休息時間，我耐心地與她談了一次，奉勸她不要放棄房子，沒有房子就等於沒有家。如果守住房子，熬過這波疫情的困難期，就會重見曙光。

「我不像你們中國人那麼堅韌，能吃苦，何苦哪！太累了……」亞曼達說完舒了一口長氣。

我習慣地為她算了一筆帳，如果她能像現在一樣繼續工作，兒女再打起精神重新開始找工作，加上政府的補貼，也可以考慮重新貸款，將貸款期從十五年改為三十年，這樣每月的收入就足夠繳房貸了。西雅圖地區的房價在不斷增長，養房是最明智的選擇，說不定幾十年後賣了，算下來不僅「白住」，還有了筆養老金。

但無論我怎麼勸說，亞曼達都沉著個黑臉不做聲，一棒子打不出個屁來。我開始懷疑自己是不是有些天真，根本是在對牛彈琴吧。如果亞曼達是個華人，一定不會如此就放棄。大部分華人移民都是勤勞堅韌的，險中求生的精神數一數二，不似亞曼達只看眼前利害，缺乏長遠目光。

有一天，她突然問能不能租我家樓下的那套房子，那裡離BC學院近，將來孩子再求學也方便。我說再考慮考慮。一想到她家七大姑八大姨，我們又是同事，我心裡就打消了租房給亞曼達的念頭。還好沒過幾日，她說在肯特租到了房子，雖然有些遠可是便宜，而且那裡的生活開支也比這裡便宜。但每天得開四十五分鐘來上班，汽油費也很可觀，而且她還開個卡車。

聽說亞曼達的房子被銀行廉價拍賣了，她還高興地告訴我這個「好」消息，彷彿她終於甩掉一個大麻煩。

最近有一天，她彷彿領悟了點什麼，認真地對我說：「我賣房子是個錯誤，要不是疫情這麼嚴重，我的第二份在餐館的工作不丟，我不會賣房子。如今住在出租房裡，條件大不如前，也不是想像地那麼自由，每月的租金與以前交給銀行的貸款差不多。」

看來，疫情不僅讓人們的生活品質下降，最嚴重的是對人們生活意志的摧殘極大，很大程度地影響了我們對事物的判斷力。

生活中總會充滿危機，尤其是在疫情期間。遇到困難如何有智慧地選擇應對的辦法，也是一門生活的學問。（寄自華盛頓州）