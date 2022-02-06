我一篇在世副刊出的文章〈明天會更老〉，被網上轉載近兩億次，有的轉載不但未經過我同意，甚至還把我的名字隱去。出版社義氣相挺，幫我出版了一本同名書，有宣示主權的意思，此書也因此暢銷。引來各地耆英會、益壯會和相約「讓我們一起變老」的退休 社區請我去演講。有時我帶著媽媽同行，更有機會和長者親近聊天，他們喜歡聽我講些有關年紀的幽默笑話，我也為他們言談中樂觀精神和機智語言喝采，讚揚他們獨立從容優雅的人生態度，完全不是一般人對耆英的刻板印象，真正做到「人老心不老」的榜樣。

美國退休社區裡，花木扶疏，環境優美，長者精神矍鑠，活力十足，不知老之將至，各自譜出「彩虹映滿天」的生命讚歌，過著「山中無甲子，寒盡不知年」的日子。有一次聚餐時大家談到七十歲，杜甫詩中稱之為「古稀之年」，在場的長者馬上有人針對這一點開玩笑：「古稀之年，其實是骨稀之年——骨質流失！」另一人也說：「我年輕時一直努力想成為什麼家，現在卻不必經過努力，就被稱為最不想當的老人家。」引起一陣轟笑。

演講完後，他們還安排小小娛樂節目。一個迷你合唱團，唱著台灣民謠〈望春風〉的調子，歌詞卻是劉福助寫的：「人生七十才開始，八十滿滿是。九十世間無稀奇，一百笑嘻嘻。六十還是小老弟，五十是孩兒。四十睡在搖籃裡，三十才出世。」唱的人自己笑得東倒西歪花枝亂顫。開自己年紀的幽默帶來極大的樂趣。可以看出大家都想做個年輕的老人，雖然身體老化了，但拒絕心老去，人老夢不老，夕陽更美好，互相勉勵：「老來萬事皆不求，只求快樂莫憂愁。」

長者們也提及他們的經驗，在社區裡有人七十才開始學英文，才學交際舞，更有人能做到孔老夫子說的：「七十而從心所欲，不逾矩。」此時有人幽默回嘴：「七十才開始什麼啊？吱吱作響的關節，退化的視力，大小毛病漸漸找上門，開始風濕痛、糖尿病、腸胃不適、便祕、食慾不振、中風 ……還有老人癡呆。」

現代醫藥進步，保健常識比以前易得，每個人有自己一套養生法。談到吃藥，人人經驗豐富。有人每天把藥當飯吃，一天一大把；有人則奉行陸游〈居室記〉裡寫的：「有疾，亦不汲汲近藥石，久多自平。」大家熱烈討論著「藥補不如食補，食補不如動補，動補不如心補」的可行性。

人生最殘酷的事莫過於只能年輕一次，抗老的方法雖然推陳出新，變老的過程卻一成不變。聽了長者們充滿智慧的言談後，很有啟示：沒有不老的人生，但可以有不老的心態。小孩會「長大」，大人會「長老」，這是人生另一階段的開始，要學習愛上慢慢變老的自己。雖然青春漸遠白髮漸稀，卻長了智慧多了自在。彼此互相勉勵「無病時保健，有病則就醫」，心態對了，老樹發新枝的快樂老年便可期待。（寄自加州 ）