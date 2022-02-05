我經歷過兩次最難忘的地震 。兩次地震前的瞬間，我都心血來潮做了一個動作，以至於地震發生時，我根本就沒意識到是地震，還以為是自己的那個動作造成的。等明白是地震時，我覺得地震簡直就像是個促狹鬼，它潛伏在附近窺伺著我，看到時機來了，便突然跳出來惡作劇。

第一次是汶川大地震。這次造成幾十萬人傷亡的大地震，發生在2008年5月12日下午2點28分。幾分鐘後，地震波傳到河南鄭州 。當時我正在鄭州一棟四層樓上。午飯後，隔壁的朋友叫我過去看央視的相聲大賽。看完相聲大賽，我回到自己的房間。房間很簡陋，一床一桌一椅幾本書而已。當年我雖才三十幾歲，頭髮已經開始脫落了，便聽從老中醫的建議，用烈酒泡人參、當歸、何首烏等中藥材，防治脫髮。酒壺就放在桌子旁邊的地板上。

電視看久了，眼有點痠澀，我站在書桌旁揉了揉眼睛，為了提神，我拿起酒壺喝了一小口。高濃度烈酒嗆得我咳了幾聲，眼淚都出來了。我在桌前坐下，兩肘支在桌上，正想用手拭去眼角的淚水，突然覺得頭暈起來。奇怪，才喝這麼一小口，就頭暈得這麼厲害？心裡這麼想著，便直起身子，想躺到床上休息一下。剛直起身子，手還沒離開桌面，就發現桌子劇烈地晃動著。怎麼醉成這個樣子？我用力搖搖頭眨眨眼，想使自己清醒。不對，不是醉眼朦朧看花了眼，桌子的確在來回晃動！就在這時，桌上的一摞書呼啦啦地掉落在地板上；驚慌之中突然又發現床頭掛在衣架上的衣服也幅度很大地搖擺起來。我下意識地看一下窗口，窗子關著，沒風。我這才意識到是地震了，急忙跳起來，向樓下奔去。

樓下大廳裡許多人正在打麻將。有個聲音叫道：「地震了！真的地震了！」

另一個聲音笑道：「你喝醉了！啥地震了，我活了幾十年還沒遇到過地震……」

「真的地震了，我沒騙你！」

同時一群人順著擺滿電動車的院子向大門口跑去。我跟著他們跑了出去。

外面人影雜遝，叫聲一片。他們都是剛從各個樓房裡跑出來的，有人還在慌慌張張地跑著，一個個臉上都帶著驚魂未定的神情。人們三五成群聚在一起，心有餘悸地講述著剛才的經歷和感受，一邊不安地抬頭看著身邊的樓房。

「電話打不通了！」有人突然叫道。

人們紛紛掏出手機 ，相互撥打著，果然都打不通。有人開始焦慮起來，不知出門在外的親人情況如何。這時，一個女孩的手機收到一條親人的短信，說火車站一帶所有樓房商廈裡的人全部清空，許多警察在維護秩序。手機可以收發短信。於是大家都開始用短信的方式與親人聯繫。

有驚無險之後，有人開始走進屋去。然而大街小巷仍聚集著一群群的人，談論著或有趣或恐怖的往事和謠傳。一個七十多歲的老者搬張小椅子坐在開闊處，對著站在他身邊的人講起了許多年前他經歷過的一場地震。

這是我、也是現場絕大多數人第一次遇到地震的情景。每每憶及，總會想起蒲松齡在《聊齋志異》裡對人們突遇地震時驚慌失措的描述。

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兩年後，我到台灣生活。台灣位於環太平洋地震帶上，全世界有一半以上的地震發生在這個地震帶上，台灣處於菲律賓板塊與歐亞板塊相互碰撞的樞紐點上，更是首當其衝。據統計，台灣平均每年大約發生一萬六千次大大小小的地震。這個數據對於生活在一生都未必遇到有感地震的地區的人來說，真是怵目驚心。對他們來說，地震是非常遙遠又非常可怕的天災，只在影視作品裡才能看到。

大陸人來台灣生活，首要克服的不僅僅是兩岸的生活習慣和對事物認知的差異，還有就是對地震的恐懼心理。

我在台灣第一次遇到地震，是一天深夜我被地震搖醒，驚恐地跑到窗口往外看，路燈下的街道靜悄悄地，沒有一個人跑出去避難。第二天上班，我以為公司的人都會談起昨夜的地震，卻沒有一個人談起，好像什麼也沒有發生似的。

來台灣的最初兩年，遇到地震，我第一反應就是要快速逃離房間，可看到身邊的人一副若無其事的樣子，頂多看著屋內搖擺的物體，淡淡地說句：「哦，又地震了。」然後該做什麼就做什麼。在佩服他們的鎮定之餘，也為自己的驚慌感到汗顏。現在我也習慣了地震，遇到地震不再有立刻逃出房間的衝動，可震級大時，仍不免望著頭頂的天花板而膽戰心驚。

2022年1月3日，我因心臟不舒服去醫院做心導管檢查，須住院三天。那天下午，我辦理完住院手續，先做了心電圖、胸部X光掃描以及血液檢查後，便被安排在住院部十二樓靠窗的一個房間。

窗西向，窗外是一片林立的樓房，樓房那邊是一道如翠綠屏障般的青山。三片百葉窗全部打開，視野開闊。天朗氣清，碧空無雲，冬日明亮的陽光透過窗玻璃照進病房，暖暖的很舒適。我站在窗前對著青山、樓房和街景欣賞很久，直到倦意襲來，躺在病床上睡去。

醒來已是黃昏，夕陽快壓著山頂了。金色的落暉籠罩著參差的樓頭，一群鴿子沐著斜陽在樓頂上空盤旋著。當夕陽沉落進青山背後，陰影籠罩下來，病房裡立刻感到了夜晚的涼意。這時已快晚上六點了。我拉下百葉窗，想把空調打開。

床頭牆壁上安裝著一排插座和各種開關按鈕，哪一個是空調的開關呢？在各種開關按鈕中間，掛著一個銀灰色的膠板，膠板一頭是個紅色按鈕，彷彿鑲嵌一顆圓圓的紅寶石。我取下膠板，按一下紅色按鈕，響起嗶嗶的聲音——原來這是病人遇到緊急狀況時呼叫護士用的。我忙把膠板掛回原處，準備向一會兒就要過來的護士道歉。

就在這時，我突然感到一陣暈眩，我深吸一口氣，想鎮靜一下。護士櫃檯就在病房門前，此刻一個二十來歲的小護士衝了過來，她兩手攙著我的胳膊，把我往外拉，一邊急切地詢問著：「你沒事吧？你沒事吧？」

我怎麼了？突然犯病了嗎？難道我無意之中預知自己就要犯病而鬼使神差地提前通知了護士？

到了門口我才明白是地震了。這是我來台灣十年裡感覺最強烈的地震。樓房劇烈晃動著，走廊上一排病房的門被搖晃得開開合合，砰砰亂響；樓房裡所有能搖晃的東西都搖晃起來。小護士緊抓著我的胳膊，我們兩人被搖晃得靠著牆站著。在這陣混亂之中，她仍不停安慰我：「你沒事吧？你沒事吧？」

這時，一位病人出現在走廊盡頭，他像喝醉了似地搖搖晃晃走過來。護士鬆開我的胳膊，急忙跑過去攙扶他。在這種誰也無法預知下一秒會不會發生滅頂之災的可怕混亂中，小小年紀的她竟然如此冷靜沉著，置自身安危於度外，恪守著自己的職責。我望著她顯得有點嬌小的身影，油然而生出敬意。

大約一分鐘之久，地震過去了，一切復歸平靜。晚上那位小護士到病房查房時，我給她說了地震當時的感受，她有點靦腆地笑了笑，然後說：「當時聽到你病房的求救信號，我並沒有感覺到地震，推開房門時，才突然覺得是地震了。你的求救信號就像是提醒我地震就要發生似的。當時我還納悶，你能提前預感到地震嗎？還是你對地震比我們都敏感？」

我笑了笑。她哪裡知道，這純粹是個巧合。