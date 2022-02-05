紐約的璀璨夜景。（禾清．攝影）

在美國生活多年，我從未想過造訪紐約，因為總擔心會迷失在那裡的高樓大廈叢林中。這一次冒著病毒的槍林彈雨，和先生一起在元旦新年前到紐約看望兒子。親情是唯一的理由，也是旅途中最溫暖最美麗的風景。

2021年的最後一天，兒子建議出去吃飯慶祝新年。我覺得病毒感染率正在飆升，在家吃飯不僅安全，還可以嘗試一下剛學來的新菜譜。但兒子說：「難得來紐約，就要抓住一切機會了解、嘗試這裡的事物。」我說：「我們只要和你在一起就很開心，吃什麼都無所謂。」兒子說：「我已經訂了飯店，走吧。」既然如此，還商量什麼？我邊穿外套邊感嘆：「有個兒子，想偷個懶都不成。」兒子聽了大笑。

那是一家在中國城頗受好評的粵式素菜館。我們一路走著，只見中國城街道整整齊齊的，很多店面都裝飾得頗為喜慶。原來兒子的一番心意是既遊覽了中國城，又順便嘗嘗這裡的美食。

我從未吃過純素早茶，頗為好奇。這一家粵式點心味道非常正宗，無論是粥、粉、燒賣、蝦餃、芋頭酥、糯米雞、叉燒包、還是燒茄子，吃起來都和普通的早茶一樣原汁原味，令我驚奇不已。而且早茶點心大多是三個一份，正適合我們一家三口。我們盡情享受了一頓頗為不同又頗為正宗的粵式早茶。

飽餐之後，兒子建議去曼哈頓 和布魯克林 雙橋走走。反正我們是第一次來紐約，到哪裡都新鮮有趣。有兒子做嚮導，我和先生跟著走就行了，也不用操心方向和路線。我們邊走邊聊，兒子不停地介紹紐約的地理和文化，紐約漸漸變得越來越親切了。

走走停停，終於來到橋下的公園裡，只見三三兩兩悠閒自在的人們，有的在遛狗，有的竊竊私語，有的獨自眺望著遠景。曼哈頓橋和布魯克林橋飛架於水面上，一艘艘遊艇從水上疾馳而過，遼闊的景色令人心曠神怡。

不知不覺天色暗下來，夜幕降臨了。遠處高樓林立的曼哈頓、布魯克林和雙橋，在燈光的閃爍照耀下，璀璨得像童話故事的場景。

這幅精美絕倫的畫面，頓時讓我們忘卻了生活在疫情 的陰霾下是多麼不容易，對於即將來臨的一年充滿了美好的嚮往。盼望著新年新氣象，工作和生活都能夠順利開展，實現一個又一個願望和計畫。

縱然這一年疫情起伏不止，時常令人憂心忡忡，卻終將擋不住生活之河繼續流淌；就像風雲湧動，也遮不住閃爍的萬千燈火一樣。（寄自加州）