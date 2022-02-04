無為酒莊的黃金路。（大邱．圖片提供）

搬到加州 東灣以後，離酒鄉納帕谷（Napa Valley）只有一個多小時的車程，可以輕鬆地當天來回，所以每年春天都會去上幾回，不過我是醉翁之意不在酒，而在花。

芥花擁有一種獨特的香氣，亦能添加酒的香味，來自歐洲移民後裔的酒鄉業主，秉持傳統在葡萄樹下廣植芥菜以充當肥料。春來芥花瘋狂盛開，滿眼金黃，滿懷花香，常使我不飲而醉，在花前流連忘返。黃花化作春泥之後，新葉叢生，大地復歸翠綠，卻對我失去了引吸力，聖誕假期因親友來訪或偶一為之，但絕少在夏天造訪，更不曾見過葡萄豐收的景象。去年在疫情 趨緩並打了疫苗之後，決定不再錯過酒鄉秋色。

納帕谷只有兩條南北向的公路，29號公路和西爾維拉多小徑（Silverado Trail），後者建於1852年，是連接納帕鎮（Napa）和卡利斯托加鎮（Calistoga）之間的景觀路。在這約寬五哩、長三十哩的狹長地帶，計有四百多家大小酒莊。疫情之前都是免費任人參觀的，現在多需網上預約付費品酒，否則一概謝絕入内參觀。好在路邊櫛比鄰次的葡萄園風光仍是一覽無遺。

從29號公路北上，由於車量多車速快，看不清楚葡萄樹下黑乎乎的是什麼，好奇之下便停車查看。直立的葡萄架多不及一人高，葡萄藤呈Y字形生長，時值夏末秋初，綠葉仍然濃密。走近細看，這才發現我看到的黑影都是串串紫葡萄，顆粒渾圓，比平常吃的葡萄略小，每一串大概都結有幾百顆緊密的葡萄，整串呈圓錐狀，顯得沉甸甸的。蹲下拍照，滿眼所見盡是紫葡萄，頓時懂了何謂結實纍纍。

這片波濤洶湧的紫葡萄非但悅人眼目，更惹人垂涎。一般說來，食用葡萄顆粒大而少籽，皮薄肉厚吃起來很甜；釀酒葡萄顆粒小而多籽，皮厚肉薄吃起來略帶澀味不覺其甜。其實釀酒葡萄的甜度是高於食用葡萄的，因為釀酒時需要透過糖分和酵母的作用才能產生酒精，甜度是不可或缺的因素。

葡萄酒通常以葡萄品種名來命名，世上大約有六千多種釀酒葡萄，但能釀出上好葡萄酒的品種只有五十種左右，大致可分為紅葡萄和白葡萄兩種。因品種和水土的不同，各種葡萄酒各自帶有獨特的果香及花香，還有在橡木桶中陳放產生的咖啡、焦糖、巧克力等香味。釀酒葡萄的平均樹齡為六十左右，而樹藤愈老結出來的果香愈濃，難怪路邊看到的葡萄藤多是老態龍鍾的。

在納帕谷種植最多的是紅葡萄卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）和白葡萄夏多內（Chardonnay），分別為紅、白葡萄酒的代表。滴酒不沾的我自然不識酒味，亦無從分辨葡萄品種，更奇怪的是一路上都沒有看到白葡萄的蹤影。

直到踏入雷蒙酒莊（Raymond Winery）的小片示範葡萄園内，才得識二紅二白的葡萄種名。二紅是實小、皮厚、籽多的卡本內蘇維濃，及實大、皮薄、葡萄串較鬆散的的梅洛（Merlot）。二白是夏多內和白蘇維濃（Sauvignon Blanc），二者皆為球形果，整串呈圓柱狀，顏色偏黃，光看外形實在看不出有什麼分別。葡萄酒中的主要成分來自果肉和葡萄汁，由於所有的葡萄汁均呈淺灰色，所以白葡萄酒只要在釀製時葡萄汁不與葡萄皮接觸，可使用任何顏色的葡萄來釀製，而紅葡萄酒就只能用深色葡萄來釀製，也許這就是一路上看不到白葡萄的原因。

爐邊酒莊（Inglenook Winery）的柵門大開，可以直接入内參觀。酒堡是灰撲撲的十九世紀建築，牆上爬滿藤蔓，門前有一座噴水池，兩側是石柱支撐的高大木製葡萄棚架，上面懸垂著串串紅葡萄，霎時觸動了我的兒時回憶。那時家住眷村，紅磚牆内有一小小院子，父親不愛蒔花弄草，全舖上了水泥地，只留下一棵葡萄樹遮蔭，還親手用木柱支起了葡萄棚架，並漆上漂亮的淺藍色，我和玩伴們常在棚架下嬉戲玩耍。葡萄樹雖年年結實，但果小又青澀難吃，還惹得野孩子不時來偷摘葡萄，此外樹上爬滿肥大的毛毛蟲，女生避之唯恐不及，哥哥卻終日玩得不亦樂乎。父親一怒之下砍掉了葡萄樹，也砍斷了我的童年回憶。

酒莊除了以好酒招徠酒客外，亦以城堡建築引吸遊人注意，但知名者如愛之堡（Castello di Amorosa）等皆是門禁森嚴，最低品酒價格亦從每位美金二、三十元漲到了五、六十元，甚至有過百元的，於是我們捨近求遠，前往蒙特萊那城堡酒莊（Chateau Montelena Winery）。這座爬滿藤蔓的石頭城堡也是義大利 式，但遠不及擁有護城河、吊橋和城頭堡的愛之堡壯觀華麗，它在1976年一舉拔得頭籌的夏多內也吸引不了我，但它獨一無二的的中式花園卻使我念念不忘。翡翠湖中有兩座六角涼亭和兩道紅欄曲橋，岸邊有紅楓和翠竹夾道，葡萄園連綿至青山腳前，田園風光美得如夢似幻，也讓我想起了台北新公園，年少時覺得俗豔的大紅大綠，卻在異國他鄉成了思鄉的符號。

城堡雖有義式、法式的不同，但有一共同特點，即牆上均爬滿藤蔓而顯得古意盎然。以柏里歐酒莊（Beaulieu Vineyard）為其中翹楚。酒莊位於29號公路旁，臨街整面牆上密布綠色的藤葉，掩映著深鎖的紅漆木門，金黃街樹投影其上，形成巨幅美妙壁畫，吸引著過往行人眼目。

再者酒莊入口的兩排行道樹亦是有所講究的，紫薇、梧桐、橡樹、白玫瑰和松柏各有千秋，但最富詩意的非無為酒莊（Far Niente Winery）的兩行銀杏莫屬。十月底前往時天色已晚，雖然柵門半開只能出不能進，但兩行黃燦燦的銀杏和後面的鍍金山丘是遮掩不住的。隔周大早再度前往，只見柵門大開，兩排銀杏正以亮麗的火炬陣仗迎客入内，誰知剛停車拍照即被開著高爾夫球車的員工攔截，非預約品酒不得逾越雷池一步。眼睜睜看著這條誘人的黃金路卻不得其門而入，心中十分糾結，不知是該怨業主小氣？還是該怪自己不會品酒？

記憶中的葡萄葉好像在秋天即自行枯乾掉落，毫無美感可言，然而酒鄉的秋天卻是多彩多姿的。滿街風華正茂的黃連木（Chinese Pistache）撐出一蓬又一蓬的火樹金花，將小鎮打扮得喜氣洋洋。葡萄採收之後，葡萄樹落得一身輕鬆，剩下的葡萄葉隨風起舞，炫耀它們或黃或紅的新衣，舞成一畦橘黃或一畦橙紅。舞得忘情，索性在山丘上舞成一條金龍或一尾赤鳳，看得人眼花撩亂。

位於山丘上的阿特薩酒莊（Artesa Winery）居高臨下，將美景盡收眼底。酒莊並非傳統的古堡建築，白色三角形凹入的進口及黑色倒三角形凸出的窗戶，顏色對比分明，現代感十足。庭前藍色噴水池反映出天光雲影，水柱和水聲似音符四散飄落。四周群巒環抱，梯田似的葡萄園以整齊的橫直行列，在新綠坡上編織出非裔少女的辮飾，髮色有金有紅也有褐，具皆俏麗動人。

以前總以為「月上柳梢頭，人約黃昏後」是最羅曼蒂克的事，站在酒鄉街頭才發現我錯了。日未落月未升，家家酒莊門前，對對盛裝男女絡繹於途，露台上衣香鬢影，杯觥交錯，不受疫情影響，不因通膨而卻步。不由得想起了千古名句「葡萄美酒夜光杯」，不同的是古代戰士杯中滿溢的是豪情壯志，眼下男女杯中滿溢的卻是柔情蜜意，而我們這對老夫老妻則在酒鄉夕陽中，飲醉了歲月醇釀。（寄自加州）