我的病人當中，李老先生不是唯一一個在看病時，會帶給我咖啡 豆的。

但我特別記得他，是因為他的豆子特別香。

四年前我為他開過一眼白內障，視力恢復得不錯，他整個人也似乎變得精神許多，便在門診閒聊時告訴我，他們家原本是做進口咖啡豆生意的。

「那時候不像現在，誰都可以進口豆子自己烘焙，我們是台灣唯一一家，全省的咖啡豆都是我們供應的……」他頗自豪地說。

回家我煮了一杯他的豆子，嘗了嘗，果然香醇，而且沒有我忌諱的酸味，在他回診時誇了他幾句，之後，他每次回診便都帶了豆子來。再怎麼推辭婉拒都沒用。

之後遇上疫情 ，由於來得突然，醫院門診量劇減，他也消失了好一陣子。

昨天門診快結束時，赫然看到他的臉孔又出現在診間門口，一臉紅光地對著我笑。手上依然是一袋咖啡豆。

當他坐下來，我發現他拄著一根拐杖，不似之前的健步如飛。

「我特別請我弟弟炒的豆子，不知有沒有過期……」他遞給我咖啡豆，一臉陽光。

「你好久沒來了？」我問。

「有嗎？」他否認：「我不是三個月前才來過？」

我再看了一下電腦病歷，確認他上次看診是近一年前。

「是因為疫情關係沒有來？」我問。

「沒有沒有，我才不怕病毒呢！」

經過檢查，他的雙眼視力經矯正後，都接近一點零，只是眼鏡太舊了，度數已經不對，因此建議他重配眼鏡。

寫好眼鏡處方交給他，他表情似乎有點茫然，「這眼鏡是要到哪裡配？你們醫院沒有在配嗎？」

「在你們家附近的眼鏡行就可以。」

「我家附近我不知道耶……」

「那在醫院附近的也可以……」

於是我和門診護理師兩人開始用盡各種方法，告訴他如何走去就在醫院大門外不過一百公尺遠的眼鏡行。而我這才發覺他完全無法理解方向和距離，地點（譬如派出所或麥當勞）和另一地點（譬如眼鏡行或便利超商 ）之間的關係。無論怎麼費盡唇舌，他都無法理解，而且隨說隨忘，重複的問題一直問。

我才警覺李老先生是否已經失智。

情急之下，我脫口說出：「你以後看病要不要你小孩陪你來？」

誰知道這句話他立即有反應：「不用不用，我不用我兒子陪。」表情裡竟然有一絲的痛苦。

終於他收下了眼鏡處方、健保卡以及藥單，起身正要出去，又回頭問：「是先下樓繳費再拿藥嗎？今天就可以直接拿到藥嗎？」

至此我完全可以確定他的大腦已經退化，連這他再熟悉不過的看病流程也都忘了。

護理師連忙攙著他走出去，邊說邊指走往電梯的方向。

望著他拄著枴杖離去的背影，我突然覺得人老似乎是一瞬間的事。

走不動了，記不住了，頻繁地住院出院，不時摔跤跌倒，不再是一個漫長緩進的過程，而是活生生在眼前發生的即時劇。

回家後我仍然忘不了這一幕，突然就想起他送來的咖啡豆——他步履蹣跚，東忘西忘，說什麼都理解不了，但為什麼記得帶給我一袋咖啡豆？

人類構造複雜的大腦會退化失靈，但物質肉體之外的神祕，卻在某些意想不到的事物上彰顯神奇。

我望著這袋咖啡豆，陷入了沉思。