雨一直一直下，怎麼得了？（下）

她常常說，她能活著真是奇蹟，她小時得了痢疾，拉到出血、虛脫，在地上爬，沒看醫生也沒死。她也始終記得，家裡沒有大人，她三天沒吃飯，又餓又渴，實在受不了，在鄰居水缸裡舀了一碗水喝，被他們發現了，把她打出來：「要喝不會自己去井裡打水！」小小的她不斷練習，終於學會如何把水桶用某個角度重重地砸下井裡，舀上水來，怪不得都說是「打」水。「不要靠人。」她常告訴女兒，她就是看盡那些大人臉色、挨打，長大後知道不要靠人，要自立自強。

女兒很同情她，也敬佩她。都說那是一個大時代，大時代的巨輪就是這樣輾過這些小人物，他們成為肉泥時，甚至可能沒發出一點聲音。而她幸而未死，但「國破家亡」四個字如此這般烙在一個小小的孩子身上，她怎麼承擔得了？她飄洋過海活下來了，即使半年前開了一個大刀，仍然腰板挺直，在公園裡可以吊單槓。

女兒常勸她，不要再回想那些黑暗的事情了，她應該謝天謝地，當年她那樣的小孤女，在戰亂、貧窮中，根本只是一隻燈下的小蟲，彈指成泥，她不僅未死，現在要什麼有什麼，子孫都好，她都已成曾外婆了，何苦還拿過去的事不斷折磨自己？

她知道。但它們會自動播放。

去年的最後一天，她出院。跨年夜，叫不到計程車，女兒只好拖著、扶著她去搭捷運 。她幾乎站不住，有人讓位，她這個小老太婆坐下了，還沒坐穩，急急忙忙擠在一側，弄出一個小空間，抬頭招呼提著、背著一堆東西的女兒也來坐。女兒當場沉下臉：「我又不是小孩。」

以前她最會搶位子，先用自己的身體搶到位子，再擠出一個小空間，招呼孩子們坐下，旁邊那人被擠得受不了，就會自動走了。

她已病得像風中殘燭，但她仍是個媽媽，女兒在她眼裡，還是那個走路要抓住她裙子，以免跟不上她急驚風腳步的孩子。她看著女兒憔悴的老臉，才想起，女兒連六十歲生日都過了。

她第一次發現女兒也老了，她怎麼老到連女兒都這麼老了。她忽然想起自己的娘，她不知道娘最後到底生的是什麼病，爹設法給她瞎眼的娘偶爾燉一碗碎肉湯，每次都先餵她一口：「一口就好，其他的給娘補補。」有一天，她剛吃了那一口，還沒來得及端給娘，娘突然眼睛瞪得好大好大，翻白了。以後，沒有肉湯了。

娘在哪裡？娘呵，我得了大腸癌。

娘，我們這次逃得過嗎？大雨一直一直下，怎麼得了？（下）