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烹雪煮茶

侯文俊

下雪了。今天大華府地區從清晨開始飄雪，雪花紛飛飛滿天，不到幾個小時，就將我們的社區妝點成一個銀白色的世界。現在積雪已經超過六英寸了，一眼望去，千里冰封，萬里雪飄，一片白茫茫，非常美麗。

華府郊區比較沒有空氣污染，飄下的雪花潔白無瑕，感覺似乎比家裡的自來水還要純淨。雪水被古代的人譽為「天泉」，又被現代的俄羅斯學者稱之為「活水」，以雪水泡茶，聽說對預防動脈硬化有一定的作用，甚至還可以抗衰老和延年益壽。

有道是「雪添茶事三分雅，茶贈雪魂一段香」，為了附庸古人風花雪月的風雅，我提著茶壺到前庭的灌木叢上收集了一壺剛剛飄下的新雪來泡茶。水以輕為貴，雪水輕於玉泉。也許是心理作用，用雪水泡成的茶喝起來比一般井水更甘甜潔淨，比普通山泉更溫醇清芳。

白雪紛紛，茶香嫋嫋，這一壺雪水泡茶，讓我想起《紅樓夢》裡妙玉掃梅藏雪，用梅花雪茶款待寶釵、黛玉和寶玉的情境；以及乾隆皇帝在圓明園內吟梅賞雪，以梅雪茶宴來宴請朝臣的場景。恍惚之間，我彷彿走進時光隧道和古代的文人雅士、達官貴人一起烹雪泡茶、品茗作樂。

不過，雪花雖然潔白，實際上卻是由水分、冷空氣和雜質所組成的，因此雪水融化了之後，並不是透明乾淨的水。在當今的環境下，除非是在幾乎沒有污染的高山上所下的雪，城市或農村的雪應該都有不同程度的污染，偶爾試喝還可以，經常飲用雪水可能會有健康的風險。

雖是如此，今日的雪水泡茶，品的是生活中悠閒自在的意境。在漫漫大雪中，體驗一下古人烹雪煮茶的風雅，亦是人生一大樂趣。（寄自維吉尼亞州

華府 維吉尼亞州 俄羅斯

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