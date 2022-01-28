克雷塔羅古城的單人旅行

聖法蘭西斯科修道院。（瀟瀟．圖片提供）

去年感恩節期間，我搭乘飛往墨西哥 的夜航班機，去到一個從未聽說過的新城市，幾分激動，幾分恐懼。墨西哥是常被貼上「毒品泛濫」、「綁架暗殺」等標籤的國家，誰要去墨西哥就要有「壯士一去兮不復還」的勇氣。但我不在乎，其實真正發生危險的機率不到千分之一，生活是自己的，生命交給上帝。

黎明之際，飛機降落在墨西哥南部的克雷塔羅城（Santiago de Querétaro）。先搭出租車 到市中心一家酒店休息，那酒店只須步行五分鐘就到市中心的教堂。我對墨西哥的大教堂無限嚮往，特別喜歡那種莊重古老的建築，每一片磚瓦都在娓娓訴說古老的故事。

搭出租車時，一路眺望遠方。這裡的天特別藍，雲特別的白，空氣特別清新，山坡上綴滿一棟棟白牆紅頂的房子，像童年搭的彩色積木一樣層層疊起，如此潔淨典雅地矗立在坡上。這裡沒有一點毒品泛濫的味道。酒店到了，櫃檯前一只盒子裡有免費口罩，旁邊還有各種語言的說明，我居然看到用中文寫的「保護你自己」字樣。我問前檯小姐有沒有見過中國人。她搖搖頭。

酒店門口向南望去，就是一堵鮮明的紅牆和高高的教堂鐘樓。我興奮起來，睡意全消，放下行裝便朝那紅牆鐘樓而去。這條街是克雷塔羅的中心幹道，沿街有許多小店鋪，賣衣服、鞋子、霜淇淋，還有理髮店、擦皮鞋的。這裡人潮擁擠，熱鬧非凡，所有的人都戴著口罩。我需要一件睡衣，便走進一家商店，不料被人趕了出來，原來我走錯了，走到左邊過道，右邊才是入口通道。右邊入口處有個人舉著體溫槍對每個進入者量體溫，還要人伸出手接受幾滴手部消毒液才放行。沒想到墨西哥人如此守規矩地嚴防病毒，難怪墨西哥的疫情沒有美國那麼嚴重。平日在美華人對墨西哥人是有些歧視的，認為他們懶惰、貧窮，屬於落後族裔。今天一見，讓我對墨西哥刮目相看。

墨西哥是個有幾千年歷史的地方，克雷塔羅古城是1531年由西班牙人建造的，一開始城裡只允許西班牙人居住，延續了五十多年。它被譽為「貴族和忠誠」的城市，至今完整保存著西班牙的建築風格——鮮豔色彩的牆，雕刻精美的大木門，還有小鐵欄窗上的鮮花。這座城市規畫得井井有條，大街小巷是一塊塊色彩不同的石板塊鋪成的道路，每一片石磚和縫隙都像被水沖刷過般一塵不染。一個城市的文明程度如何，就看廁所和街道是否乾淨。想像當年的貴族們駕著圓軲轆馬車在這道上滴嘟滴嘟地走過，而今這些美麗的石板路上飛馳著BMW汽車，偶爾會走過一個塗著胭脂口紅，穿西式大衣，頭髮一絲不亂的白膚女人。這些珍貴的石板磚在陽光下見證著幾百年的世事變遷。

市中心那座紅牆和高大的鐘樓，就是克雷塔羅古城最著名的聖法蘭西斯科修道院（Convento de San Francisco），1936年改建為一個博物館。修道院外的小廣場上，有個長裙飄逸的女人雕塑，是為了紀念一位市長的妻子而設立。據說她竊取了重要情報，參與了反叛和革命，最終讓墨西哥獲得獨立。

在克雷塔羅古城中，隨便找一個方向走去，就會驚見各種造型迥異的大教堂。看著那些藍色、白色拱頂，黃色、紅色尖頂鐘樓，就好像走進迪士尼童話裡，令我忘記了午餐，忘記了口渴。我發現幾乎每一條街上都有一座神奇的大教堂，三天三夜也看不完。

一輛觀光 巴士駛過，我急忙追過去，沒追上。一個大鬍子男人走過來，自告奮勇要帶我去巴士站。我坐上觀光巴士，登上巴士頂，上面坐著六、七個人。導遊說他英語不好，全程用西班牙語。不過，就算他用英語講解墨西哥歷史也沒幾人聽得懂。我坐在椅子上眺望遠方，微風拂面，令我心曠神怡。巴士向山坡駛去，眼前出現一座拱門大橋，那不是聞名於世的克雷塔羅水道橋嗎？我按捺不住激動的心情站了起來。只聽導遊大喊一聲：「拍照！」車上的人都舉起了手機猛拍，我也搖搖晃晃地橫拍豎拍，生怕錯過一磚一瓦。

這座七十四孔的水道橋長一千兩百多米、高二十三米，是1736年間聖克拉拉修道院的修女們要求建造的，是為了把山上的水引入古城供居民用水。雖然現代人不再靠它供水，它依然氣勢磅礴地橫跨大地，成為見證歷史的一道美景。

巴士又在兩個大教堂前停留片刻，導遊用西班牙語講述教堂的故事。語言製造了人類的隔閡，我留下照片也留下了遺憾。觀光巴士行程結束已近傍晚，我舉著一團巧克力霜淇淋心滿意足地回酒店，沐浴後倒在床上便忘記身在何方。

醒來時夜幕已降臨，臨行前有人關照我，天黑了不要出門。可是我肚子餓呀，決定還是再冒險一次。我背著小包走出酒店，先探頭觀望，只見柔和的路燈下，人們三五成群悠哉悠哉。我大膽地朝聖法蘭西斯科修道院走去。夜間，修道院紅牆被燈光照得更加豔麗迷人，鐘樓頂端燈火透亮，小廣場邊上的小販依然擺著五顏六色的克雷塔羅彩色布娃娃，暖風徐徐，人們坐在花壇邊上聊天，有人在廣場中央表演精湛的街舞。那位市長妻子的雕像下響起了熱情的拉丁音樂，人群沸騰地翩翩起舞，愉悅的空氣籠罩著克雷塔羅古城。

已是午夜，我走進一家燈火輝煌的餐館，它的梁上掛著松柏綠葉的聖誕樹圈。一個墨西哥小帥哥過來，他彎下腰問：「你今天需要什麼？」

我不懂墨西哥食物，挖空心思找到個詞：Burrito（墨西哥捲餅）？小帥哥搖搖頭說沒有。他圍著白色長圍裙，戴著大口罩，手中拿著一塊記錄板和筆，一雙大眼睛純真地望著我。我發現語言不通的時候，人也顯得格外純樸。我比手畫腳表示讓他決定，幾分鐘後，一個大盤子裝著兩只牛肉Taco餅上桌。看似平淡，但我咬一口就停不下來，肚子真的餓了，一天沒吃飯了，此時此刻這Taco餅就是人間美味。

克雷塔羅古城之夜如此平靜祥和，這是一個有信仰的地方。那些毒販子在哪裡，我不知道，我所見到的墨西哥是乾淨的，人是文明禮貌友好的，出租車不會繞道，購物不需要講價，這裡誠信單純，是個純淨美好的地方。

回到洛杉磯機場，擁擠嘈雜的航站樓裡，不同種族的人們川流不息，空氣也渾濁起來。人們嚮往美國，不惜一切代價來到這自由之地。我若沒去墨西哥克雷塔羅轉一圈，還以為洛杉磯是天下第一的人間仙境呢！

（寄自加州）