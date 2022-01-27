我們一起走過的成功嶺歲月

達姆∕圖

那是個枕戈待旦的年代，服兵役是很嚴肅的事，但也讓我們的青春充滿了驚奇、震撼和啓發。那一年，我是大學聯考的落榜人，被徵召入伍，在成功嶺服役的日子，美好又帶有苦澀。難忘的點點滴滴，仍然在我心中盪漾。

脫胎換骨的大專集訓生

軍樂隊演奏著雄壯的進行曲，此刻大閱官蔣經國院長的吉普車由我們營方隊的右邊緩緩開來，營長聲嘶力竭地吼著：「敬禮！」軍旗便立刻傾斜四十五度行禮，全體幹部行舉手禮，集訓班學生右手持五七式步槍，左手抬平行持槍禮。站在吉普車上的蔣院長，舉手回禮，微笑致意。校閲後，全體學生部隊端槍快速整合成大方陣，跑步向司令台前進、聽訓。為期六周的訓練，此時展露氣勢磅礴的軍容。結訓典禮後，這群學子們將搭上返鄉的專列火車和巴士，開始他們四年的大學生活。這是1970年代夏末初秋的大專集訓班結訓典禮的場景，不少五十歲以上台灣男士的共同回憶，而我是身歷其境的下士教育 班長。

每一梯次的大專集訓班都要體驗「震撼教育」。有一次，由我們班長帶領著班兵，手攜步槍在低鐵絲網下匍匐前進，耳畔是震耳欲聾的機槍掃射聲和炸藥爆炸聲，有如戰爭電影 的場景。突然，這些霹靂巨響驟然停格了，現場指揮官用擴音器吼叫要大家在原地不要動。原來是一位受訓生被這初次體驗的臨場感嚇壞了，意圖在鐵絲網密布的「槍林彈雨」中站起來逃跑，臉部因而被割傷流血。好在只是虛驚一場，人身平安。另有一梯次的大專生剛報到沒幾天，我們連上有位港澳僑生便吵著要退訓。師部派了政戰官來查詢，結果還真的走人了。營輔導長交代，這消息絕對不可外傳，怕影響士氣，違者送辦。集訓期間經常會發生此類意外狀況，成功嶺上的軍士官管理幹部，絲毫不敢掉以輕心，不能有半點差錯，否則他們有數不完的饅頭等著。

大專集訓時，嶺上頓時增加了兩萬人，朝氣蓬勃，也讓平日冷清、占地二百二十五公頃的營區熱鬧非凡。每到周末，台中市也沾了不少邊際效益，街頭是一片陸軍綠。那時國道一號高速公路尚未完工，一天之內要南下或北上再回營難以成行，於是，去台中市區內吃碗蜜豆冰，到市立公園內的日月湖划船，或去西餐廳喝咖啡、看場電影，已是休假的集訓生莫大的享受了。我到成功嶺之前，大專集訓還有「萬人懇親餐會」的場面，在那著名的大操場上，擺上數千張的小野戰桌及無數的連隊小板凳，鋁盆盛著部隊佳餚和白飯，家眷們撐著洋傘和他們的子弟共用懇親午餐大會。在那台灣財政艱困的時期，這樣盛大的場面可謂十分壯觀及難能可貴。

初入軍旅的文弱書生，從開始學習將棉被摺成豆腐乾，整理內務，全神貫注地接受指令，動作劃一的操練，超越障礙及震撼教育，全副武裝的行軍，直到完訓時，個個已是雄壯威武的戰士，帶回的是刻骨銘心的終生難忘經歷。

見了鬼的班長

我們第三連有個搞笑的班長，經常在班兵面前用不甚標準的國語訓斥這些大專兵，其經典名言有：「對你客氣你當福氣！」「給你方便你當隨便！」搞得大家背地裡偷笑。

大肚山的冬季，常常飛沙走石，我們在成功嶺營區後山的第四十三旅的新近完工的二層樓營房，那呼嘯的寒風灌入門窗縫隙，有如狼嗥，讓人渾身不自在。一個月黑風高的寒夜，正是收假回營之夜，只見這位班長滿臉驚恐地跑回連上，說他從營區側門回來前，穿越那一大片婆娑起舞的甘蔗田時，看到一老嫗坐在田埂旁哭泣，那淒厲的聲音，害他差點沒跌入田裡。他低頭往前走，再回頭看時，老婦及哭聲瞬間消失了！他說見到鬼了。

隨後一段日子，他每天好像中邪一樣，無厘頭地自言自語，搞了我們的連長差點想找個乩童來給他收驚。他的見鬼遭遇逐漸傳開，好長一段時間，晚上大家回營都不敢走側門，寧可坐另一線公車繞遠路，從那有著名的成功嶺碑石的大門口，步行半小時回到後山。

忠心耿耿的小花

「小花呢？今天怎麼沒跟我們出操？」很多人這麼問著。

有一陣子，營裡不知從哪跑來一隻溫順的小花狗，我們出操打野外，牠會跟隨我們一段路，再自己回營。部隊行進唱軍歌答數時，小花時常跟著大家一起，牠頭挺得高高的，短小的四肢也跟著向前邁進，我們答數時，牠偶爾也會汪汪兩聲，一本正經地，也像個小小兵。

聽話又乖巧的牠，以營伙房為家，很少來連上干擾大家的作息操課。大夥在晚上休息時，會去逗逗牠，讓枯燥無味的軍營生活增添了不少樂趣。小花來了一個月後，吃得好，體重增加了，亮麗的毛茸茸身軀，十分討人喜愛。

但營區是不能養狗的，上面下令，小花必須離營。這一天，小花突然失蹤了，到晚上都沒有回營。是被抓走了嗎？尤其是那個盛行「冬令進補」的年代，大夥兒真的擔心牠，希望有那種奇特喜好的人千萬別看上小花。驚喜的是，兩三天後小花就回來了，牠灰頭土臉的，看來像是歷盡滄桑地逃出了魔掌。終於，有位同袍在軍營旁的眷村人家替小花找到了很好的歸宿，但牠有時還是會回營區來看大家。

雙手萬能的教育班長

教育班長的任務是訓練新兵，同時也兼顧保姆。受訓的大專生，有任何事情，第一個反應及訴苦的對象就是自己的班長。記得我的班兵們曾經向我反應過：送洗回來的襪子少了一只、身上長了汗斑、想念台北的女朋友……等等生活瑣事。

在嶺上那段期間，沒有參加開訓及結訓典禮的班長，由一位排長帶隊，全身用樹葉稻草偽裝打扮，㩗著彈藥箱、步槍、五零機槍到後山，藏在散兵坑裡做外圍警戒。有一次，有位班長剛跳入散兵坑就大喊救命。大家趕快跑過去看，原來坑內竟有一窩蛇歡迎他的光臨。每年大專班有一梯次寒訓，二梯次暑訓，開訓前，沒有接義務役新兵訓練的單位，都忙得不可開交，負責打掃、粉刷油漆營舍、整理靶場、野外訓練埸，甚至還要給寒訓的學生縫棉被。

營裡利用後山空地，蓋了豬圈，養了一群豬，長肥後賣了作為全營的加菜金。豬圈由一位老士官長管理，班長們必須輪流去打掃，每次輪到的班長，肯定是滿臉不悅。

大專生集訓時，幾乎每天晚上都有營或連的幹部會議，檢討管理及訓練的疏失。曾經有位預官排長，不能回答營長所提問的步槍射擊彈著點問題，當場被訓斥。熄燈號之後，學生就寢了，幹部們總算可以抒解壓力了。由於不可擅自離營，有人便在連部的中山室內，用生力麵煮個克難火鍋；或大夥湊錢，輪流派人到營地邊牆，爬上牆頭，對著牆外的那家小吃店叫喊著，買些滷菜，順便帶瓶酒回營，大夥便一邊淺酌一邊暢談彼此未來的夢想。

「對不起，你是趙班長嗎？」多年前我在台北捷運 上閉目養神打盹時，忽然有人對我問道。我從幼稚園到大學從未當過班長啊？「你很像我二十多年前在成功嶺受訓時的班長，我是……」聞言，我逐漸走入了時光隧道中，想起從前的歲月。十分驚訝，這個班兵仍然記得我。

記得那年的暑期班集訓，他是我的班兵，總是悶悶不樂，毫無剛考上國立大學的喜悅。我和排長都注意到了，便抽空和他聊聊。原來他有個高中時就交往的名校女朋友，她大學聯考不幸落榜了，在挫折及失意下，便不再理會男友了。一個周末，他無心去逛台中市，正好我留營當值星班長，我們兩人合作寫了一封文情並茂的情書，並邀請她來參加懇親日。懇親日當天，望眼欲穿的他，終於看到這位美麗大方的氣質美女出現了，他那興奮的心情好似在幽暗深谷中點起閃亮的光芒。

那日在捷運上，他旁邊正站著一位面容似曾相識的端莊女士。有情人終成眷屬，那一刻，我內心洋溢著衷心的祝福，並輕輕嘆息，昔日那則成功嶺的愛情故事，真的修成了美麗的正果。

仍然迴盪的〈今宵多珍重〉

成功嶺的存在，見證了台灣滄桑的歲月，不論是風是雨、是苦是甜，它陪伴了多少青年體驗了人生的成長茁壯。生命中那段看似短暫的艱困歷練，充滿了領悟及省思，大肚山上的「立正、稍息」，想忘卻還真是不容易。懷念那穿過青春夢的服役往事，其中有年輕及成長的驕傲。

「南風吻臉輕輕，飄過來花香濃；南風吻臉輕輕，星依稀月迷濛……」此刻的我雖然身在異國他鄉，但這首成功嶺每晚熄燈號後必放的名曲，那麼熟悉地又在我耳邊響起。

「連上長官晚安。」

「各位同學晚安。」（寄自紐約）