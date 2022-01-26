最驚險的優美——滑雪的魅力

猛獁山滑雪場雪道。（王士躍．圖片提供）

北美的滑雪 勝地多集中在落磯山脈和內華達山脈，因地理與海拔優勢，冬季雪量豐盈，滑雪運動盛行。史上共有六次冬奧會在北美舉辦，其中四次便是在這兩大山區的著名滑雪場拉開賽幕的。

在各類普及性體育項目中，滑雪大概是最具驚險和刺激性的一門戶外運動。對於滑雪發燒友而言，它不僅包含著緊張、優美、速動的肢體快感，同時還是一種賞心悅目、放飛自我的心靈享受，這是滑雪文化所獨具的審美體驗。

作為一個業餘愛好者，我在北美滑雪有年，也曾造訪過很多滑雪勝地。然而在諸多滑雪場之中，最讓我難以忘懷的還是加州 的猛獁山（Mammoth Mountain）和加拿大 的惠斯勒（Whistler Blackcomb）滑雪場了。

加州的猛獁山滑雪場，地處內華達山脈的南麓，群峰矗立宛若睡蓮，山形地貌錯落多姿。正如高爾夫球場的坡形地勢對於球手們十分重要一樣，地理形態對於滑雪運動來說亦不可小覷。猛獁山的遼闊雪原均勻地向四方輻射，在因約國家森林（Inyo National Forest）中俯衝和伸展，雪道蜿蜒起伏，千變萬化，然而其走勢清晰明朗，急緩難易適度，輕踏雪板，御風而下，有一種飄飄若飛之感。

常人只是歡喜漫天飛雪，玉樹瓊花，並不會在乎雪花的形質如何，可是對於滑雪一行卻很有一些講究，對雪花的形質乃至脾性都要儘可能瞭解。雪有粉雪、粒雪、片雪、殻雪、冰雪、野雪、藍雪和人造雪等幾十種分類，些微差異恐怕只有經驗豐富的滑雪老手才能真正分辨得出。內行人知道，須與雪相知如故，拿捏分寸，方可在板與雪的種種默契中收穫快樂。

猛獁山的雪質具有內陸雪的脾性，因海拔高，空氣乾燥，雪花酥鬆活泛，有一種白糖質感，是雪中的上品。這種粉雪充滿了近代俄羅斯文學的冬天韻味，往往在馬蹄和雪撬下飛濺時最見風致。阻力小，任擺布，左右逢源，雪板滑過如微風掠水，銀浪輕漾，嘶溜——嘶溜——隨著悅耳的摩擦節奏，腿關節都醉了。

至於人造雪，俗稱麵條雪，大抵是造雪機碾成的細綹，表面歸順平實，可是過度平硬帶來一絲不確定的詭異，更不消說，欠缺了天堂磨粉那份柔爽和自然，只能算是中品之雪。而冰雪是滑雪者的災忌，是黑色星期五。因其鋼硬光滑，與雪板相遇勢不兩立，不比平地溜冰可以飛旋自如，高山溜冰的結果猶如斷線風箏，稍不慎便栽入山谷，後果不堪設想，實屬雪中下品。至於藍雪，就是冰川，因人跡罕至，仍保留著古老的沉靜與完美，在一些人看來乃是雪中極品，其乃深不可測，挑戰者須有高超的技巧和完備的雪具才好涉足。記得我在加拿大惠斯勒滑雪時，一個錯誤的拐彎讓我誤入了霍斯特曼冰川（Horstman Glacier），當時只見眼前一片碧藍耀眼，恍如深不見底的火山湖，這座龐然大物在高冷中已沉睡了七千多年。通常冰川有自己的小氣候，變幻無常，剛剛還是風和日麗，忽來一陣暴風雪，轉眼間混沌迷茫，天地莫測。我和滑雪夥伴只能摸索著一步一步前進。那是雪神在發怒吧，總要給不知深淺的冒險者一點顏色瞧瞧。

惠斯勒滑雪場堪稱滑雪天堂，作為冬奧會的著名賽場，自然是北美乃至世界各地滑雪發燒友們趨之若鶩之地。每次來加拿大滑雪，我都有一種強烈的感受，那便是加拿大人似乎是更能領悟自然美學的人民，他們守著全球第二大的廣袤地土，卻一味地奉行環保主義。惠斯勒滑雪場的整體設計深具環保意識，呈現出高度的自然美與人工美的巧妙融合，號稱是北美最有人氣的超大滑雪場之一，幅員遼闊的原始森林也是保護得最好的。

惠斯勒屬濕潤大陸性氣候，森林茂密挺拔，繁息著道格拉斯冷杉、紅柏和龍鬚松，從山腳一直覆蓋到山峰，高寒帶還稀稀拉拉扭動著頑強的雲杉。自太平洋吹來的雲霧，吞吐繚繞，替滑雪場蒙上一層縹緲虛幻的色彩，這裡許多雪道的名稱也帶著一絲仙氣：九雲、天門、七重天……。只見滑雪者們的身影穿雲破霧而下，化作雪坡下的星星點點，那畫面就像燕群飛散於雲海間，忽而又變作中國畫上洋洋灑灑的飛筆點墨。

若滑著滑著忽然下起雪來，天空與地面霎時白成了一片。落雪會讓滑雪者失去地貌和景深的參照，造成視覺障礙。碰到這樣的天氣，最好是收板歇腿，去雪峰咖啡館小憩，捧上一杯熱氣騰騰的巧克力汁與友人對坐，或歪著頭獨自對著窗外發呆。

技藝高強的滑雪者喜歡挑戰高難度的黑鑽石滑道（black diamond trail），他們穿梭於野雪斷崖和貓跳雪墩兒之間，身披雪煙，恍如飛狐翩鶴，姿態優美。而藍色滑道（blue trail）則屬滑雪的中庸之道，介於陡險和平易之間，在安全感中不乏小小的刺激。

作家兼滑雪達人高汀（Seth Godin）曾說過：「人生就像是滑雪，目標並非是要到達山底，而是在太陽落山之前痛快淋漓地滑好這一場雪。」到達終點是滑雪的必然，然而滑雪的過程卻不可因此而忽視，每次騰越，每處迴轉，每板鏟雪，甚至每個旋停，都迸發出一股生命的激情和魅力。

而我近年漸漸捨難求易，不為別的，正應了那句印地安人諺語：「讓身體等候一下靈魂吧！」放慢速度，花些時間多瞅瞅風景，在靜與動之間感受人在大自然中的行色和心氣。看雲，觀山，賞雪，其樂無窮。我計畫中的下一個目的地是中國的崇禮，聽說在那兒滑雪，不僅能看綠油油的松柏，還可以遠眺萬里長城。（寄自加州）