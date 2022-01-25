（久彌．攝影）

住進山裡的頭兩年，覺得那些原有的野生花木，雖清新明麗，但都要到三月暮、四月初才會開始綻放，而此前的整片山林都呈枯槁荒寂之狀。我常苦等新綠不至，而有山中春遲之嘆。為了改善這種情況，我致力在屋子近處，種植開花早的植物。經過二十多年耕耘，放眼四望，已自成天地。

樹當然是梅花，每年都是它，最先以點點嫩紅把一山的荒寂點亮，展現一年的新希望。灌木，則以榲桲為首，也有人稱它為貼梗海棠或刺梅，是我喜歡的早開花，只比梅花略晚開一點，會趕上和梅花相伴一陣子，但花期比梅花長，可持續至三月底。再者就是迎春花了，顧名思義就知道是春天早開的花，其實它比梅花和榲桲都稍晚。開時綴成一枝枝，滿是花的串串弧形亮黃，和榲桲直挺挺的橘紅相映成趣。草花，最先是水仙，推開枯黃落葉，給地面帶來春的新綠氣息。它有不同的花色品種，接力上陣，可開到和鳶尾花登場時共妍。有了這些花樹，苦等春天已成過去式，反可自誇山中春日早了。

我和老伴對世俗間的聲色種種都興趣不大，對目前物質生活也無更多慾求，當大家都熙熙攘攘地購買節禮、籌辦年貨，準備各種年節歡慶，熱火朝天地忙碌時，我們仍如老僧在山裡入定。我雖然有時會自嘲是個乏味之人，但又覺得，那是以別人的眼光來看我，我置身山林之中，花草樹木的千姿百態，禽鳥的飛鳴，動物的萬狀，大自然已給了我如此豐美的生活，實不乏味，還需要什麼更多要求呢？而我這樣與自然共欣榮的生活，也使我和草木一樣，受到疫情 影響不大。

今年農曆年來得比往年早，梅花、榲桲好像也知道似地，這兩天就開了。我也開始欣賞早春，而且心裡也被將接踵而來的花繁草茂的蓬勃生機鼓盪得充滿歡欣。大自然已為我準備，安排好了新年，我只要附庸風雅，效顰古人「山家除夕無它事，插了梅花便過年」，剪幾枝梅花插在案頭，共度新春好時光。（寄自喬治亞州 ）