（侯文俊．圖片提供）

現在正是金桔成熟時。太太的娘家位於洛杉磯 ，後院那棵高大的金桔樹今年特別能結果，一顆顆黃澄澄的金桔，歡天喜地地結滿樹梢，透露出滿滿的喜慶氛圍。

每年的十二月至隔年的二月，正是金桔的採收時期，其中尤以在過年期間所採的「在欉紅」的金桔，特別好吃。金桔不僅皮薄肉嫩、味道清香，而且汁多甘甜，相當可口。另外金桔還具有化痰潤喉、滋肺悅脾的功效，是我最喜歡的水果之一。

金桔的形狀分為兩種，一種為圓形，另一種為橢圓形。圓形的較為香甜，橢圓形的則稍嫌酸澀。太太娘家種的是圓形的金桔，而市場上賣的大都是橢圓形的金桔。

住在洛杉磯的丈母娘種了很多果樹，除了金桔，還有柿子、芭樂、橘子、檸檬、蘋果、無花果、紅棗、百香果等等，我常會利用休假時陪太太回娘家，享受採果的樂趣。

金桔盛產期適逢新年，鮮豔的金黃色外表正象徵著財富和吉祥。華人們的傳統習俗認為，過年吃金桔會為新的一年帶來好兆頭。我也一直相信，採金桔，除了採收這一季的金黃之外，也將採收這一年的吉祥。

目前全球的疫情 還是相當嚴峻，在這歲末年終之際，祈望這些豐收的金桔能夠為我們迎來美好如意、安康吉祥的2022年。（寄自維吉尼亞州 ）