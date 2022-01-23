電視上一直播放著一則廣告：在寄貨的倉儲裡，有一個女孩因為壓力大，玩起擠壓包裝的塑膠泡泡。按破一個，開心一下。像傳染一樣，一時間大家都按起手邊的泡泡，很解壓。這時老闆板著一張臉開門進來，本來要罵人，看著大家在按泡泡，竟然也跟著按，皆大歡喜一起抒壓。

現代人過日子，壓力如影隨形，就像大氣壓一樣，無所不在，身在其中無所遁逃。有人被壓得喘不過氣來，更有人被壓出毛病來。美國心理學家認為壓力是健康最大的威脅。

華人似乎耐壓性高一些，能為壓力做各種解釋，說有壓力才有進步的動力，不是壞事。「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身……」受苦受壓是人生的必然，還說「無敵國外患者，國恆亡」，隨時要臥薪嘗膽、懸梁刺股。先賢教我們要奮鬥堅忍，選擇在極大壓力下，是為了成就特殊的目標。但是成功後心理是否健康，就沒再深究了。

幾乎每個人生階段都壓著不同的重擔，工作有難關、升學 有壓力、情感不順心、生兒育女的壓力、上有老下有小、車貸、房貸、教育、職業拚搏、社交等等。不僅有經濟壓力，還有時間壓力。一位剛就業 的小青年說自己：「住外面有經濟壓力，住家裡有精神壓力。」只期望「關關難過關關過」。

源於每人不同的觀念，壓力是很個人化的，該學會與自己對話，找出適合的抒壓方式。經常保持好心情，是人人必學的健康之道。有人採取聽笑話，通過笑聲來增強免疫系統。有人把公司字紙簍當投籃遊戲，投著投著心情竟然放鬆了。玩遊戲、寫日記、畫畫、喝杯珍珠奶茶、聽音樂、跑步、嚼口香糖、讀課外書、做個按摩，都可以為壓力找一個出口。一位先生說，他最喜歡在家裡把老闆的照片貼在西瓜上，當標靶來射，感覺全身舒暢，第二天上班才可以繼續繁重的工作。這是一種情緒壓力的宣洩，看起來幼稚，但真的能讓心理上感覺好過些。

好多人都記得考大學前的壓力，學生全泡在書山題海裡，寒窗苦讀，除了念書就是考試，除了考試就是念書。一抬頭，就看見教室牆上貼著「業精於勤荒於嬉」、「學如逆水行舟，不進則退」。一位朋友特別記得媽媽關懷他說：「放輕鬆，別給自己太大的壓力，考差了又怎麼樣，不能讀好的大學又怎麼樣？大不了我沒你這個兒子。」這番話到底是加壓還是減壓？

有位女士去看牙醫。牙醫問她，為什麼牙齒磨損那麼嚴重？她的回答十分值得同情：「我的人生很苦，壓力大，都是靠咬著牙撐過來的。」另一位胖姐說：「不知道別人是怎麼把壓力轉變為動力的，我只會把壓力轉變為食欲，拚命吃，感覺就好多了。」（寄自加州 ）