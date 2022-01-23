不要羨慕別人的成功（上）

黛安／圖

2013年夏天的一個午後，我去離家不遠的超市買菜，正巧碰見了一個熟人琴玲。她和一個斯文的亞裔男子也在買菜，兩人卿卿我我，如同一對戀人。聽說她不久前才再婚。她似乎注意到了我，神情顯得尷尬，而且有意無意地避開我的眼光，我也就沒有上前去打擾他們。

琴玲剛來美國的時候，她和前夫王軍是我的房客，他們在那兒生養了一對兒女。他們夫妻倆來美國之前，在國內都在做文藝類的工作；王軍有著高大的身軀和端正的五官，曾是某個省級歌舞團的聲樂演員；琴玲有著曼妙的身材和甜美的容貌，曾是某個一級城市歌舞劇團的舞蹈演員。從外貌上，他們可以稱得上是天造地設的一對，兩人走在路上，人們都會投以欽羨的目光。

隨著九○年代的出國潮，他們也千方百計地走出了國門。然而這樣的改變所造成的結果，完全不同於他們出國前的美麗憧憬。他們隨著留學生離鄉背景地來到了一個完全陌生的地方，這地方位在美國西海岸北加州舊金山市灣南端，沿著101號國道的區域，這個地區一直是美國或者世界科技創新的孵化中心，孵化出數以千計各式各類的獨角獸公司。在1970年代因為許多企業是利用半導體的技術來製造先進的通訊、電腦、消費電子工業產品所不可或缺的電子晶片，故此地被人們稱為矽谷 。矽谷像是一塊大磁鐵，吸引了世界各地的人才和資金。據統計，美國超過三分之一的創投資金都被投入此地，富比士排行中有三十家世界級的企業都根植在這裡，諸如人們耳熟能詳的蘋果、英特爾、博通、臉書、谷歌、惠普、思科、特斯拉等等。來自海峽兩岸的科技菁英們，畢業後進入矽谷的公司就等同於魚躍龍門。

但是，對於王軍和琴玲而言，矽谷就是一個他們職場的乾旱之地，他們的才藝在矽谷無用武之地。於是王軍只得去餐館端盤子、去車行修車子，賺些小錢來養家糊口。到後來，兩個孩子出生，一家四口也只能擠在同一間房裡，眼看著別人有錢、有房、有車，生活過得滋潤，相比之下，他們心裡頭的滋味自然不會是甜的。

然而，這樣的日子也不會沒有盡頭。隨著華人 移民人口增加，服務華人社區的專案也不斷增加，特別是在孩子的中文和傳統文藝這些方面，華人父母是非常願意為下一代下血本的。琴玲在兩個孩子上學之後，就重拾起自己的專業，去了一家中國民間舞蹈學校教舞蹈。琴玲雖是兩個孩子的媽，披了舞衣上了舞台後，就從苦澀壓抑中又活了過來。憑著專業，她深得學生和家長們的喜愛。

上舞蹈課時，父母都會把孩子送到舞蹈教室後，再利用孩子學舞蹈的兩個小時間去附近的健身房健身，或者是去超市買菜。有一天，一個叫麗麗的學生，因為父親鄭生有事而遲到了十五分鐘，麗麗不好意思自己進教室，鄭生不得不親自帶著麗麗進去。而當他一踏進教室的那一刻，立刻深深地被琴玲美麗的舞姿和百媚的風情所吸引，他目不轉睛地一直欣賞著直到下課。

鄭生和妻子惠欣來到美國求學、謀職、相識到結婚生子之後，八年婚姻生活的重心就落在家、公司、學校所形成的三角區塊。兩人都是軟體工程師，因為背景學歷相當而走到一塊。但是他們工作上因為各自與公司簽有保密協定，夫妻間閒聊的話題就只剩下孩子了。單調的生活讓鄭生變得麻木，直到這天見到琴玲，他心中的死火山突然復燃，他感到渾身發熱、乾渴難耐，大有噴發燎原之勢。打那以後，鄭生每次都會自告奮勇地送麗麗去上舞蹈課，這樣便和琴玲一回生二回熟了起來。觀看琴玲教舞蹈成了鄭生生活中的必須，他打心底對琴玲感到愛慕，到後來像著了魔似地去追求她。

為了能讓琴玲對他產生好感，鄭生開始注意自己的形象，想擺脫工程師給人們的呆板印象，不管穿戴和髮型都跟以往大相逕庭。惠欣察覺到他舉止反常，又從女兒口中瞭解到鄭生似乎對女兒的舞蹈老師有著超乎尋常的曖昧。於是，惠欣氣急敗壞地跑到琴玲工作的舞蹈班大吵大鬧，連國罵都用上了。一次兩次，琴玲沒有理會她。後來，惠欣乾脆請了兩個禮拜的假，天天去舞蹈班吵鬧，一直到舞蹈學校的校長把琴玲解雇才罷手。當然，這件事也為鄭生和惠欣的婚姻畫上了句號。

在琴玲這邊，她和王軍也為此而起了爭論。她說是鄭生單方面想追求她，王軍說是她有意無意去招惹鄭生，他們為此照三餐爭吵。起初他們來美國的起點就不好，一直生活在社會的底層，夫妻倆常會為當初出國是誰出的主意而時有口角，這次鄭生的事更是為他們婚姻敲了喪鐘。為此，一對佳偶成怨偶，離婚官司一打就是三年。我是他們倆的房東和朋友，便勸他們別意氣用事，別把他們這幾年辛勞打工為孩子們存下的一筆微薄的教育 基金都送入了律師的口袋。當然，那時候的他們根本聽不進去，最後魚死網破，婚離了，錢也沒了。

後來，聽說琴玲和鄭生結婚了，並且帶著一對兒女搬進了鄭生的別墅，立刻過上了矽谷科技菁英們的優沃生活。那天，我巧遇的正是她和這位新婚的老公，看到她幸福的模樣，過上富足安穩的日子，有個圓滿的歸宿，我心中為她感到欣慰。

兩個月後的一天，琴玲一早就來到了我的辦公室，她人還沒坐下就迫不及待滔滔不絕地向我大吐苦水，說著說著還哭了起來。她說，她受不了鄭生的自私，他對他自己的孩子和對她的孩子明顯有著差別待遇。她說，他對她兒女的事不夠上心，也沒為他們購買教育基金，就連看他們的眼光都帶著冷漠，眼裡心裡只有他自己的兩個孩子。而且當時他們匆匆結婚，經濟上也沒有達成共識。鄭生在外工作，琴玲則在家伺候全家六個人，連買菜購物的錢都得向他開口要。我對琴玲說，他們剛新婚不久，儘量給對方時間來適應和磨合。但是，琴玲似乎聽不進去，直說她每天為這些事心煩，吃不下睡不著。我勸她一定要找時間和鄭生坐下來溝通，也許事情不是她想像的那樣。但是，就如同從前一般，無論我如何好說歹說，她都聽不進去。

幾個月後，琴玲又來找我。她說，她試著說服鄭生為她的兩個孩子也購買一份教育基金。鄭生拉長了臉對琴玲說，你應該去和你們孩子的親生父親商量你們的孩子教育基金的事。她流著淚說，她無法再繼續這樣的婚姻，然後就毫不猶豫地請我幫她辦理離婚。其實，對待繼養子女的問題，鄭生的反應在華人的圈子裡可以說是意料中之事，特別是受傳統文化教育的亞裔男人，他們心裡只有自己的骨肉，裝不進別人的孩子，對待自己的孩子和繼養的孩子總是厚此薄彼，他們狹隘的愛只止於自己的血緣，似乎血緣才是他生命的延續，才值得他去愛。反之，在白人的圈子裡，雖然家事法規定，父母必須為他們婚姻中的子女共同擔負經濟和教養上的責任，他們對待繼養子女卻都會帶著「愛鄰舍如同愛自己」的宗教情懷，一般都會視繼養的子女如己出。在華人的重組家庭裡，繼養子女的問題時常為家庭埋下不穩定的因素，導致家庭再一次破裂。而琴玲第二次的婚姻就這樣結束了。

琴玲自身的問題除了攀比之外，也在於她沒有一個可以發揮她本身優勢的職場，在經濟上無法真正獨立地支撐自己的生活。在第二次的婚姻中，她只能向另一伴張口伸手。不僅無法提升自己的地位，更遑論理直氣壯地伸張自己的權益。我每當想起她，就會擔心她的處境。（上）（寄自加州）