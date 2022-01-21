黛安／圖

一雙嬰兒鞋，能有怎樣的故事？

這不是隨口一問，而是有來歷的。據說，當年海明威和幾位同行用十美元打賭，僅用六個英文字寫一個故事。海明威寫了”For sale: baby shoes, never worn. “來應賭，翻譯成中文就是：「出售：嬰兒鞋，未穿過的。」

這六個英文字看上去和報紙上的售賣小廣告無異，但如果它被視為講訴了一個故事，那麼這個故事就是在這六個字背後發生的事情。具體是什麼事，沒有明說，但從字面上可以找到有關這件事情的兩條線索：其一，鞋是要出售的；其二，它是未穿過的，接下來就要讀者根據已有的線索去想像究竟發生了什麼。

有人將它當作一個謎語，一步步進行分析。他們認為：首先，必須有一對年輕的夫婦；其次，他們的嬰兒出生後就夭折了，或者未出生就死於母親腹中；第三，有可能孕婦也遭遇了不幸。不管發生了什麼，這雙嬰兒鞋應該是期盼做母親的她準備的，因為孩子沒了，所以要出售。

但也有人認為，孩子沒了，並非一定要把鞋賣了，還要看其他因素。他們從情理的角度做了這樣的假設：假如母親沒事，而鞋子又是她自己親手做的，那麼她多半會保存這雙鞋，以留個念想；再說了，失去一個孩子，不等於說將來就不會有另一個，所以完全可以留著鞋子。但是如果在這場悲劇中，母親和腹中的胎兒均沒了，那麼丈夫很有可能把鞋子處理掉，因為看到鞋子會讓他悲傷。換句話說，賣鞋的極有可能是既沒有當成父親又失去妻子的那個男人。

還有人想像力更加豐富，他們說售鞋可能和戰爭有關：一個懷孕的女人本來是要迎接她孩子的到來，然而一場戰爭讓她失去了孩子，而戰後的生活窘境又讓她不得不賣掉沒有人穿的鞋子。

扯上戰爭，可能是因為海明威寫過一部小說 《戰地春夢》。小說的主人公亨利是第一次世界大戰中在義大利 開救護車的司機，受傷後在醫院治療時結識了護士凱薩琳，兩人相愛。經過分別、重聚、以及艱難危險的逃亡，終於安全到達瑞士，但幸福的生活十分短暫，凱薩琳後來因難產而死亡。所以有人認為，這六個字的故事和海明威的小說《戰地春夢》有內在的聯繫，主題都和戰爭有關，前者只是後者的「迷你版」。這裡，「迷」字也可以換成「謎」字，因為海明威沒有明說故事的全部，要人去想像的。

如果說海明威這六個字的故事真的如人們所推測的，是宛轉地描述了失去嬰兒的悲劇，那麼這樣的故事並非只有海明威說過，研究它的人發現了一些不同的版本。1910年華盛頓州 斯波坎市的報紙刊登一篇文章，題目是〈賣衣服揭開了失去幼兒的悲劇〉，故事的脈絡相似，只不過賣的是衣服而不是鞋子。值得一提的是，那時海明威才十一歲，他的作家生涯尚未開始。

1917年又有人在一個叫《編者》期刊上刊登一篇短文，勾勒出一個失去幼兒而極度悲傷的婦人的狀況，而這篇文章的題目和海明威的六字短文幾乎相同，就叫〈童鞋，未穿過的〉。題目中沒有「出售」二字，是因為那位婦人並未出售鞋子，而是將鞋子送人了。據作者解釋，這樣做可以讓她傷痛的心得到某種慰藉，因為能讓其他人的孩子受益。不清楚海明威是否看過這篇文章，但估計類似的事情在現實生活中是存在的，並時有報導。

說了這麼多，對於海明威這六個字故事的探究和推測，以及其他相似的故事，似乎都只有一種指向，那就是悲劇。然而，能不能換個思維方向，想一想在海明威給出的這六個字背後，是不是存在其他的可能性，和悲劇無關的？比方說，鞋子只是買太多了，多餘的需要處理掉；或者說孩子生長得太快，先前準備的鞋子未及穿就嫌小了；又或者，做嬰兒鞋就是一些人的愛好，不是為了自己家人所用，而是為出售或者送人，等等。

以上也是完全有可能的，只是人們沒有往這方面去想。很多人都有這樣一個習慣，遇到事總是想太多，想複雜了，或者老往壞處想。海明威在寫這個短故事時，應該已經預料到大多數人都會往那方面去想，這正是他僅以六個字成章的底氣。因為如果讀者都往悲劇方向想，那麼一個令人流淚動容的故事就成立了。

不過在另一些人看來，老是以悲劇的模式來講述捨棄嬰兒物品的故事，已經變成了媒體的陳詞濫調。有人想改變這樣的思維，於是就以「惡搞」的方式，編了一個與之針鋒相對的故事。這個故事是用第一人稱寫的：

我看到一則廣告，上面寫著「嬰兒車出售，沒有用過的。」我開始哭泣，覺得應該幫助這個不幸的失去孩子的人。於是我聯繫了登廣告的人，向他表示深切的同情。對方回答說：「你搞錯了，我只是需要換一個大一點的嬰兒車。我沒有想到，老婆生的竟然是雙胞胎。」

對啊，為什麼我們不能往好處想呢？畢竟在這個世界上，除了傷心事，每天也都有好事在發生。（寄自印州）