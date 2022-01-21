走在去法庭的路上，珊想著那句俗話：「請神容易送神難。」

那年春風吹拂的紐約，草長鶯飛。來看房的租客 溫文爾雅、彬彬有禮，讓經驗不足的珊忘了查信用就簽了約。直到看見租客搬進來的高檔義大利家具，她忐忑的心才放了下來，慶幸自己簽到了財神爺。

可從第二個月起，財神爺就不繳租金了。想到還有押金，珊保持鎮靜。到了下個月，仍未收到支票 ，珊慌了，去催，租客當場開了一張支票。幾天後，銀行通知她退票。

此時的珊意識到事態不妙，難道遇上傳說中的職業租霸了嗎？

無奈之下，她只能求助法庭。然而開庭前法官的一席話，讓珊聽得惴惴不安。法官的語氣沉穩而莊重，不像信口開河：「紐約有上百萬無家可歸者，你們這些房東 是有錢人，希望不要隨便趕人，請理解窮人……如果百萬人流落街頭，會給紐約帶來巨大的困難，你們若能多容他們一天，也是多一天為紐約做貢獻……」

「這是打富濟貧嘛！」暗暗叫苦的珊想：「我這點小本錢可禁不住濟貧，兩個月不付貸款，銀行就要發通牒了。」

狡猾的租客利用規則故意缺席，法庭無法判決。按紐約市規定，法庭給租客三次出庭機會。三個月後，缺席了兩次的租客拖到最後一刻才對簿公堂。法官下達驅逐令，限租客三個月內搬走。

悲喜交加的珊，九十天後，在執行員警的帶領下直奔出租屋，那是她省吃儉用多年才買的血汗屋。員警在房間內轉了一圈後迅速退出，告訴珊：「今天趕不成，裡面住了一位六十七歲的老太太。紐約法律規定：如果出租房裡有六十二歲以上的老人，不得驅逐租客。而且在此種情況下，法庭的逐客令自動失效，需重新申請。」

好傢伙，果然是租霸，且精通法規。他把六十七歲的老媽特地從費城運到紐約，母子同室操戈，共訛房東。珊知道紐約政府是保護租客的，但沒想到居然還有這般條款，晦氣得啞口無言。

更讓她憋氣的是，重新申請驅逐令得先申請一個收容地，把老人安頓在那裡後，才能和她兒子單挑。於是珊又耗時一個月，鞍前馬後地把老人「孝敬」到了收容地。此時已入冬，法官想著天候，看著折騰了半年多的案子，對著幾進幾出的珊嚴肅地說：「現在已經很冷，無家可歸者難以過冬，發發善心吧。」隨後判租霸三個月內搬離。租霸昂首離開，不卑不亢。

一晃又是三個月，身心疲憊的珊揣著新驅逐令，再奔愛房，這回沒有任何稀奇古怪的人物出現，只有一份孤零零的文件等著她。珊想，這是投降書吧。誰知拿著鎖和封條的員警，讀完「投降書」後對她說，這是租客的上訴書，不能趕他。原來租霸請律師以莫須有的理由告了珊。法律規定，在租客訴訟的三天內，不得驅逐原告，新的驅逐令也隨即失效。

珊捧著上訴書，欲哭無淚。一頁薄紙就讓強盜變成被打劫的，無賴變成該救濟的，黑的變成白的。

「租客用此招數，一發現法院驅逐令，便去起訴，可以永遠賴在你的出租房裡。」珊的律師看著近乎絕望的她，給出最後對策：「要搶在拿到驅逐令、對方律師還沒有上訴之前，帶員警衝到租屋，趕走租霸。」

珊腦海中閃現出電影對白：「兵貴神速，速戰速決」。只是員警並非隨身保鏢，哪能隨叫隨到，通常要排隊三天才輪到。無奈的珊擠出加快費，破小財消大災。她一拿到驅逐令，便與員警立即出發，爭分奪秒，終於將措手不及的租霸請出家園，給自己的房子貼上封條，換新鎖，終結了租霸十一個月的免費好時光。

後來得知，租霸的律師在員警貼封條的時候，正帶著莫須有的理由，塞車堵在趕往法庭上訴的路上。

賣了紐約的血汗房，遠走加州的珊和我聊完這段惡夢後，心有餘悸地說：「我一位紐約的出租朋友，正在經歷同樣的惡夢。」只是那租客的霸氣回覆，底蘊更足、更簡單、更具說服力、更受政策保護：「現在是大疫期間，我失業沒錢付房租，請耐心等待！」（寄自華盛頓州）