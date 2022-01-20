到老曼峨喝一杯菩提甘露（下）

曼峨高古寺的恢弘大氣的大殿。（何杰．圖片提供）

瓦拉迦檀．曼峨高古寺

老曼峨村寨背後，是那座一千三百八十年的南傳佛教寺廟——瓦拉迦檀．曼峨高。這是西雙版納境內最古老的南傳上座部佛教寺院之一。古寺緊貼山根而建，恢弘壯麗，金碧輝煌，古樸幽邃。殿內外的香爐裡香煙嫋嫋，簷角風鈴聲韻悠悠。佛寺四周樹木茂密，風搖竹影，猶如一幅有聲畫卷。

這既是一座有歷史傳說，又不乏現實浪漫的古寺。

根據寺院歷史記載，佛曆682年，有一位名叫照法術托的勇士 ，從瀾滄江來看望他的兩位兄弟。跋涉千里，終於在猛海的三平山里，見到他們。但發現他們居住的地方，山嵐瘴氣很重，不宜人居。便發心要為他們另覓一處適合居住的地方。

臨別時，兄弟倆帶領上百人一起往猛混方向護送照法術托。半路經過麥峨山，照法術托見這地方林木幽深，山風清朗，陽光照徹山坳，大片茅草花迎風怒放，閃著絲綢般的光芒，十分美麗。便覺得此地風水極佳，合適建築寨子，就起名為麥峨章紹。囑兩位兄弟在此建寨。兄弟倆送走照法術托，回到三平山裡，領上十位婦女，十五位勇士，來到麥峨章紹山林，建起了今天的老曼峨寨子。這便是老曼峨的來歷。

從那時到現在，已經過去一千八百八十年了（如果按漢地歷史來算，那應該是在東漢時期）。當初的十個婦女，十五個勇士扎根的老曼峨，繼承到現在，有了二百三十七戶、一千一百八十五口人。據說，不僅布朗山的其他寨子是從這裡分出去的，就算是泰國 的清萊，也是從這裡分出去的。

建寨五百多年後，佛教經過斯里蘭卡、泰國、緬甸傳入西雙版納，寨子裡的人們，便倚山修建了寺院。事實上，因為雲南邊陲少數民族的歷史，是在佛教傳入之後，才有文字記載，因此，老曼峨的歷史，在曼峨高古寺之前，只存在於口口相傳的神話或傳說中，有了古寺之後，慢慢才有確切的文字記載。所以，老曼峨村寨和曼峨高古寺，既有英雄傳奇，也有人間浪漫。

現在的老曼峨古寺裡暫時沒有大佛爺，大佛爺去了哪裡呢？

原來廟裡的大佛爺是一位能歌善舞的帥哥，葫蘆絲吹得悠揚動人，採茶季節裡，他帶領人們祭祀茶神，跳起舞來，神采飛揚，不亞於任何一個舞蹈家。平素，大佛爺在廟裡帶學僧，講經說法，也為四方來客介紹村莊寺院歷史。在一次講經的過程中，座中有一位到布朗山訪茶的嬌美少女，他們在人群中四目相對，一見鍾情。頓時電光石火，天雷滾滾，觸動了千年修得的緣分。大佛爺於是很快還俗，與那位美麗的女茶客牽手，喜結良緣。從此樹上的鳥兒成雙對，傳出一段人間佳話。

漢地的人到這裡，聽完這故事，往往一臉驚愕，覺得都已成大佛爺了，為何道心如此不堅，輕易為情所動呢？

其實按照小乘佛教的規定，和尚在修行到一定階段之後可以還俗，因此絕大多數的傣族男子在晉升為和尚、大和尚和佛爺、大佛爺之後，都願意還俗為民。這些人在經過佛寺中的多年修行和學習生活之後，又重新融入到民間的生活之中，成為傣族社會經濟和文化發展的一支重要力量。

和尚或佛爺還俗制度從表面上看，是小乘佛教的規定，從深層次看，具有多種因素。

第一、傣族男子一生中必須入寺出家。如果不實行還俗制度，整個社會將無法運轉，所以還俗制度是保證社會正常運轉的必然方式。其次，還俗制度，也是經濟上的一個客觀要求，如果不實行還俗制度，僧眾數量過於龐大。整個社會是供養不起的，從而會嚴重威脅到僧人的生存。再則，還俗制度起因於佛學教育，出家的男子把在寺院中學得的知識、智慧，習得的道德法則，帶入到民間生活中，進行普及和推廣，對整個社會的文化水準提高和文明的進步是有重要意義的。也使得佛教與佛學的思想，能夠與人間生活很好地融合。這其實更接近於佛陀當初創立佛教的初衷。

所以，大佛爺和美少女，千年修得共枕緣，千百萬人群中，一眼認出對方，便還俗歸真，了卻宿緣，絲毫不違和啊。

這些年，富裕了的村民捐錢，翻修了主殿，增加了彩繪，重建了山門，廟宇煥然一新，金燦燦的屋頂和高高的門樓，顯得器宇不凡。已經是半個村民的師姐，也捐了資，和鄉親們一起，在旁邊的山上豎起了一尊二十六米高的玉佛。每天清晨的陽光照臨布朗山，潔白的玉佛閃著吉祥的光芒，護佑著老曼峨古村。

菩提甘露

研究雲南普洱茶歷史的作家詹英佩女士，在她的《普洱茶的故鄉——西雙版納》一書裡寫道：「不走進老曼峨就讀不懂什麼叫『濮人種茶』，也就走不進雲南茶葉的歷史隧道。去老曼峨一定要去看布朗族女子摘古茶。那是一種藝術欣賞，是看歷史重播。」

在老曼峨，古茶樹高過房頂，布朗女子要攀到樹上去採，她們在樹上攀上攀下、移來移去，著裝又是鮮豔的筒裙，遠遠看去，像一隻隻孔雀在茶樹上晃來動去。採茶的每一個動作都帶有一種美感。

我們來的時間不對，採茶的季節已經過去了。所以我們只能在茶園裡走一走，用手去觸摸一下這些每一棵樹齡都超過五百年的古茶樹。雙手與他們的葉脈相接，感受每一片葉子裡，蓄積的自然流轉的能量，感受熱帶山林中陽光雨露的滋潤，共沾古老梵唱裡無盡的法喜……

看完茶園，走進曼峨高古寺裡，廟裡的年輕佛爺幫我們泡開了師姐手作的一款菩提甘露茶。這種典型的老曼峨古茶山的茶，陳韻很重，拆開包裝，便有緬桂花隱約的花香悠然傳來。第一泡之下，目光透過清亮的湯色，看茶盞上茶氣飄起，彷彿一段時光的舊夢在眼前慢慢地洇染開來……。

這茶，初一入口，果然有一道沉著的清苦之味，但片刻之後，唇舌之間，又泛起陣陣回甘，直浸心神。難怪人們說，除了布朗山的老曼峨，這種茶不是其他地方能喝得到的，必須越過幾百里蜿蜒的青山，到古茶園和大龍竹環繞的寨子裡，才能享受得到這般口福。

喝到第二泡，裡面有蘭花的芬芳隱隱傳來。回甘益濃，讓人大腦瞬間都變得通透起來，神經異常敏銳，意識變得特別清晰，那種妙不可言的感覺，好像醍醐灌頂。

到第三泡的時候。水聲茶色和奇妙的味覺，在唇齒之間迴蕩，彷彿聽見暗夜中傳來古琴絲弦震顫的清音，沉鬱清玄，令人黯然銷魂。

品完茶，我們意猶未盡，步出大殿，夕陽灑滿老曼峨古寺，院內的花木都沐浴在一片聖潔的光輝裡。懷著依依不捨的心情，我們得啟程回返了。

車子載著我們，再次從古茶園旁邊經過。看著一棵棵不動聲色靜默佇立的茶樹，它們已經這樣生長幾百年了，不出意外，還會生長好多個幾百年吧——雲南的古茶樹有超過三千年的。如此看來，它們才是這片土地真正的主人，無論是老曼峨的布朗人，還是因熱愛而進山經營茶山的師姐，或是我們這些偷了浮生半日閒暇，和寺院僧人飲茶的訪茶人，都只是光陰的過客、茶葉的過客。

我們在土地上栽種了茶樹，貌似是我們給予了茶樹生命，但事實上，卻是我們的生命因為這茶而有了鮮活的體驗和馨香的記憶。

歸途中，師姐邀請我們來年摘採春茶時，再來茶山。她說，那時候布朗族鄉親們會穿上節日的盛裝，載歌載舞，敬拜茶神，在歡聲笑語中，開啟茶園的春天。那時候的茶園是鮮活的，有色彩、有韻律、有生命。

師姐說得對，這茶園本來就是有生命的。它像一部活著的自然史書，每一棵茶樹都是這山寨歷史的見證，記載著大山裡世世代代人們的生死疲勞、愛恨恩怨。

我們喝了它的茶葉，我們便品嘗到了這自然和歷史生命混合的豐富味道，而借著茶香，我們的歡欣喜樂，也就留存在了這大山、這土地、這神祕植物的記憶深處。（下）（寄自北京 ）