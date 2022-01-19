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東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

到老曼峨喝一杯菩提甘露（上）

何杰
布朗山深處的老曼峨古寨。（何杰．圖片提供）
布朗山深處的老曼峨古寨。（何杰．圖片提供）

到老曼峨去

初冬的昆明，雨意猶濃，雲有點厚，但是一走進西雙版納，天空立刻變得明亮起來。車子從西雙版納的首府景洪市出發，順著高速公路向猛海走去。到達猛海縣城時，城市剛從睡夢中醒來，十分安靜。乳白色的晨霧，輕盈地懸停在小城四周的青山上。

離開縣城，車子繞上鄉道路，盤旋彎曲的山路，時而雲霧流淌，時而麗日耀空。

妖嬈的白雲，從天際湧出，翻滾沸騰的姿態，以天空為背景，變幻澎湃著。白雲投向大地的影子，從一個又一個村莊上空移過，田野、森林、村莊，不斷變換著明暗不同的節奏和韻律，色彩明亮鮮豔、豐富飽滿，彷彿虛空中有巨靈執著調色盤在天空中作畫。

道路兩旁不時有大叢大叢的龍竹和高聳入雲的巨桉，從車窗外閃閃而過。一路經過一座又一座長滿茶樹的村寨，那都是喜歡普洱茶的人們，聽來耳熟能詳的名山名寨：老班章、新班章、賀開古村……，最後達到的是古老的布朗族山寨——老曼峨。

一路行來，除了茶山風景，不時可見賣普洱茶的店鋪、公共汽車招呼站旁邊豎著高大的茶園的噴繪看板，招聘採茶人的小廣告上，醒目地留有聯繫電話，普洱茶初製廠廠房的落地玻璃明晃晃地……。溫暖濕潤的空氣中，似有陣陣新茶的清香襲來，像是茶樹和陽光在交談中不小心溢出的笑語。車子往村口一停，彷彿一腳跨進普洱茶的時空隧道。

這次是師姐邀請我去看她在猛海老曼峨經營的古茶園。

我和師姐是復旦大學中文系的同門，她早我三屆。我入校的第二年，她就畢業離校了。我們曾在一個教室裡一張課桌上聽課，互相抄筆記、對答案。離開復旦之後，我們山嶽相隔，三十一年彼此杳無音訊。雖然心中偶有想念，但以為今生就此相忘於江湖了。殊不知命運中寫滿奇緣，一個偶然的機會，我們重新建立了聯繫。電話那頭，她熱情地邀請我來她的古茶山，說要陪我看她親自經管的古茶園，要分享給我她親手製作的普洱香茗，分享千年古樹茶葉的清甜和芬芳。

於我，當然是人生最美好的事情。

師姐的茶園

在學校時，師姐是復旦大學女子排球隊隊長。那正是中國女排拚搏精神，喚起一代人振興中華志氣的美好年代。當年的師姐聰慧美麗，長得像日本影星山口百惠，曾令多少好逑君子寤寐思服。

她大學畢業回到雲南，從政從商，均有建樹。十年前，她把人生清零，一頭扎入普洱茶的世界。在布朗山的老曼峨和臨滄的冰島買下了自己的茶園。然後自我放逐一般，離開都市舒適的家，苦行僧一樣地住進布朗族山寨農民家裡，學習茶山管理和製茶工藝。

當年她剛來茶山的時候，猛海縣城到老曼峨山寨的公路還不通，她每次都要先從昆明搭飛機到西雙版納，然後坐汽車到猛海縣城，然後再搭拖拉機、搭摩托車。雨季有些地方，連摩托車也無法通過，就只能下來步行十幾里山路，滿身泥濘或塵灰地進到山寨。

傳說老曼峨是布朗山所有山寨的母寨，此寨因一千三百八十年歷史的南傳佛教古寺——瓦拉迦檀．曼峨高命名。是個佛光照耀、梵唱悠揚、清泉響徹、花香四溢的祕境山寨。

村寨四周，分布著三千多畝古茶園。這些茶園，大約是明朝初年，在這裡的宣慰司大土司的主持下所栽種的。幾百年裡，出產的茶葉，曾經養育了一代又一代傣族、布朗族、拉古族的族人。同時，也是明朝軍隊換取青藏高原優質戰馬的主要戰略物資。茶馬互市形成的茶馬古道，今天已是一部博大精深的的雲南經濟史、邊疆史、民族史和交通史。那裡面的故事，個個精彩，布滿歷史煙雲和人世滄桑。

數百年過去了，這些古茶園至今還蔭蔽著布朗山寨的族人，老曼峨出產的古韻十足的上品茶葉，分苦茶和甜茶兩品。苦茶味道勁猛，入口極苦，但幾秒鐘之後，卻會從舌根兩側泛出清甜，一種甘苦並存的極品茶葉，世所罕見。另有一種甜茶，口味微甜，浸潤著茶香、茶氣和令人醒腦提神的茶韻，是另一種神品。有趣的是，猶如人生苦樂相生，同一片茶園裡，甜茶苦茶也是共生共存的。

師姐當年第一次進山，在曼峨高古寺裡喝了這樣的妙品，又聽廟裡佛爺對山寨歷史和茶園命運的講述，卻發現此地因交通困難，有茶也賣不出去，古茶園無人經管，樹老枝殘，苔蔓橫生，荒草瘋長，一片凋零。寨子裡的村民靠種玉米和土豆為生，十分貧困，年輕人全都出去打工了。零落在村裡的是一些中老年布朗族婦女和兒童，遠遠地見了生人，羞怯一笑，便躲閃到一邊，不敢見人。

師姐在寨子裡走了一圈，頓時覺得這世外桃源般的仙境，水清山幽，茶香沁人，任其荒廢下去，太可惜了。當即發心，放棄此前的一切生意，來這裡經營茶山，餘生專心侍奉這些茶樹。

為了向布朗族人學習專業管理茶山及製作茶葉，她帶著睡袋來到寨子裡，借住到布朗族人的家中。當年寨子的建築，還是那種老式的杆欄式木結構房子，普遍都是一層養豬、養牛、養羊，二層住人。家家戶戶屋子中間一座火塘，火塘上方架著一只鐵鼎鍋，熬煮食物。樓下，牲畜臭氣熏人。樓上一點火，滿屋濃煙瀰漫，常年煙熏火燎，屋子裡到處烏漆墨黑。為了掌握種茶與製茶的技藝，她居然在這樣的環境裡斷斷續續住了將近三年。據說最慘的時候，身上都被蟲子咬得遍體紅斑。

幾年下來，茶園開始煥發生機，她製出了連老茶人都稱羨不已的優品茶葉，得到業界的最高評價。

經過一個多小時的顛簸，老曼峨寨子終於展開在我們的眼前。師姐說，她當年剛來時，這邊村寨的房屋，清一色老式木樓，門窗、牆面壁板，經歷上百年的陽光照曬，風吹雨淋，全都變成了深咖啡色，古意盎然。屋頂是一色的灰黑薄石板，長滿草皮和苔蘚。遠遠望去，一排排房子在翠綠的山坳中排列著，既整齊又優雅。遇到雨天，雨滴打在屋頂石板上，叮噹作響，帶著一種天然的金屬質感，聽雨如聽琴。

每次進山，走到村口，她都要停留一陣子，感覺自己站在一個童話世界的入口——黃昏時地山風從埡口吹過，家家戶戶炊煙嫋嫋升起，畫眉鳥在林中婉轉歌唱，遠處山中隱約有古寺鐘聲悠然傳來。她總會在路邊找棵樹，在樹下靜靜地坐上一陣子。讓清涼的山風慢慢吹乾身上的汗水，聽山腳的小溪不舍晝夜地流淌，看變幻無窮的雲朵在天空聚散依依。在那樣的時刻，她便感覺自己的靈魂和村寨上空幾百年的光陰歲月、茶香花語，融為一體。一切是那樣地恬淡祥和，那樣地純美寧靜。經營茶山過程中，無論多少苦多少累，都值了。

今天寨子裡的景觀已經大大改變。站在山口，彌望過去的是一片片新蓋的小樓，樣式雖然還是布朗族的傳統樣式，但是鋼筋水泥結構取代木結構了。屋頂也不再是原來與環境非常協調的灰黑色，而是非常耀眼的藍色屋頂，那色彩過於扎眼。從審美上說，絕非上選。

最近幾年，普洱茶賣得特別好。公路修進寨子後，古樹茶已經被南北各地的茶商們，炒成和茅台酒一樣的奢侈品了。摘採春茶的時候，來自全國各地的茶販子，守在村口，搶購鮮葉，每千克剛從樹上採下的鮮葉已經炒得超過兩萬元人民幣。

山寨裡的鄉親們，靠著老祖先們留下的這些自然遺產，賺回了大把的鈔票。有了錢，他們也希望改善自己的居住環境。於是修建起了鋼筋水泥的房屋，樣式是難看了一點，但人畜分離了，衛生條件大為改善，屋子裡也通上電，電鍋、電炒鍋都用上了，火塘退出了家庭。屋子裡保溫保暖的效果也比從前好很多。

屋頂的樣式，的確不能滿足我們這些外來者的審美，但想到這些房屋於我們是風景，於本地的布朗族鄉親們，是他們的生活。我們似乎沒有權力居高臨下地評價。至於以前的木結構本身，美則美矣，卻不耐火。在布朗山，就有很多因茶葉而興旺的歷史名山和名寨，都在一次次的大火中焚毀殆盡。比如過去因茶葉貿易而繁華熱鬧的曼撒老街，曾是六大茶山的四大街場之一，終於在連續三次的大火焚毀之後，人們不得不傷心離去，如今已荒無人煙，老街淹沒在荒草叢中。最美的花，開不長久；人世間美好的事物，總是脆弱的。所以，今天鋼筋水泥代替木材的布朗山寨民居，安知不是一次好的進步。

茶葉芬芳，古老民族的生活在與時俱進地變化，既讓人心生歡喜，也莫名地平添幾分惆悵。（上）（寄自北京

老曼峨茶。（何杰．圖片提供）
老曼峨茶。（何杰．圖片提供）
布朗族女子正在加工老曼峨古樹茶。（何杰．圖片提供）
布朗族女子正在加工老曼峨古樹茶。（何杰．圖片提供）

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